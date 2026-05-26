Το Onassis Ready μετατρέπεται σε θερινό σινεμά για την Τίλντα Σουίντον

Για πρώτη φορά, η ταράτσα του Onassis Ready μετατρέπεται σε θερινό σινεμά με θέα την Ακρόπολη και τη βιομηχανική περιοχή του Ρέντη. Κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό, ένα κινηματογραφικό πρόγραμμα αναδεικνύει το πολυσχιδές έργο της Tilda Swinton, στο πλαίσιο της έκθεσης «Tilda Swinton – Ongoing».

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης της Tilda Swinton, Ongoing, που η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση παρουσιάζει, σε συνεργασία με το Eye Filmmuseum του Άμστερνταμ, έχουμε την ευκαιρία να δούμε στη μεγάλη οθόνη στην ταράτσα του Onassis Ready ένα κινηματογραφικό πρόγραμμα με έξι ταινίες μεγάλου μήκους, τις οποίες «προλογίζουν» μικρού μήκους ταινίες που έχει επιλέξει η ίδια η Tilda Swinton.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανατρεπτική ηθοποιός με τους κινηματογραφικούς ρόλους που τη διαμόρφωσαν, αλλά και την έφεραν κοντά με τους σκηνοθέτες που συμμετέχουν μαζί της στην έκθεση: Pedro Almodóvar, Apichatpong Weerasethakul, Joanna Hogg, Jim Jarmusch και Derek Jarman.

Tilda Swinton Andreas Simopoulos for Onassis Stegi

Από το κινηματογραφικό της ντεμπούτο, “Caravaggio” του Ντέρεκ Τζάρμαν (1986), στην cult ταινία βαμπίρ, “Only Lovers Left Alive” του Τζιμ Τζάρμους (2013), από τo υπαρξιακό ταξίδι του “Memoria” του Απισατπόνγκ Βεερασεθάκουλ (2021) στη σεξουαλική απελευθέρωση του “Io sono l’amore” του Λούκα Γκουαντανίνο (2009) και από τo συναισθηματικό ταξίδι της απώλειας στο “The Room Next Door” του Πέδρο Αλμοδόβαρ (2024) στην ανατρεπτική γοτθική ιστορία του “The Eternal Daughter” της Τζοάνα Χογκ (2022), οι προβολές ξεδιπλώνουν το εύρος της εμβληματικής ηθοποιού, μέσα από τις συνεργασίες της με τους κορυφαίους σκηνοθέτες της εποχής μας.

ΕΚΘΕΣΗ ONGOING 17 Μαΐου – 28 Ιουνίου 2026 Ημέρες & Ώρες έκθεσης: Παρασκευή – Κυριακή І 18:00 – 23:00

ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ 29 Μαΐου – 27 Ιουνίου 2026 | Παρασκευή 29.5. 5.6, 12.6, 19.6, 26.6, Σάββατο 27.6, 21:00

Πρόγραμμα προβολών

29/05/2026

Bloeiende bloemen en plantenbewegingen (1932), J.C. Mol, Διάρκεια: 4΄17΄΄

Io sono l'amore (2009), Luca Guadagnino, Διάρκεια: 120΄

Η Έμμα (Tilda Swinton), μητριάρχις μιας πλούσιας οικογένειας του Μιλάνου, ζει σε έναν προσεκτικά τακτοποιημένο κόσμο όπου βασιλεύει το καθήκον της προς τον σύζυγο και τα παιδιά της. Ώσπου μια τυχαία συνάντηση ξυπνά πάθη και απωθημένα ετών, και την οδηγεί σε ένα ταξίδι σεξουαλικής αφύπνισης.

05/06/2026

January Stories (version Harinezumi) (2024), Apichatpong Weerasethakul, Διάρκεια: 4΄

Memoria (2021), Apichatpong Weerasethakul, Διάρκεια: 136΄

Από τότε που η Τζέσικα (Tilda Swinton) ξύπνησε τρομαγμένη αχάραγα από έναν δυνατό «κρότο», δεν μπορεί να ξανακοιμηθεί. Επισκέπτεται την αδελφή της στην Μπογκοτά και γνωρίζει την Ανιές (Jeanne Balibar), μια αρχαιολόγο που μελετά ανθρώπινα λείψανα από μια ανασκαφή σε μια υπό κατασκευή σήραγγα. Η Τζέσικα ταξιδεύει για να δει την Ανιές στον χώρο της ανασκαφής. Σε μια μικρή πόλη στην περιοχή συναντά τον Χερνάν (Elkin Diaz), έναν άντρα που καθαρίζει ψάρια. Μοιράζονται αναμνήσεις στην όχθη του ποταμού. Καθώς η μέρα προχωράει στο τέλος της, η Τζέσικα ξυπνά με μια αίσθηση διαύγειας.

12/06/2026

Springer Spaniels (2018), Tilda Swinton & Sandro Kopp, Διάρκεια: 6΄

The Room Next Door (2024), Pedro Almodóvar, Διάρκεια: 110΄

Η Ίνγκριντ (Julianne Moore), μια καταξιωμένη συγγραφέας μπεστ-σέλερ, αναζωπυρώνει τη σχέση της με τη φίλη της τη Μάρθα (Tilda Swinton), μια πολεμική ανταποκρίτρια με την οποία έχουν χαθεί εδώ και χρόνια. Οι δύο γυναίκες βυθίζονται στο παρελθόν τους, ανταλλάσσουν αναμνήσεις, ιστορίες, αναφορές σε τέχνη και ταινίες, ώσπου η Μάρθα ζητάει κάτι που θα θέσει σε δοκιμασία την πρόσφατα ανανεωμένη σχέση τους. Το λεπταίσθητο δράμα του Πέδρο Αλμοδόβαρ –η πρώτη του αγγλόφωνη ταινία– φέρει την ανεξίτηλη σφραγίδα ενός μεγάλου δημιουργού: μια υπόκωφη και βαθιά ανθρώπινη απεικόνιση της ομορφιάς της ζωής και του αναπόφευκτου του θανάτου, ευλογημένη από τις φλογισμένες ερμηνείες των δύο πρωταγωνιστριών, οι οποίες αγγίζουν την ίδια την ουσία της ύπαρξης. Σε αυτή την κινηματογραφική μεταφορά του ανεκτίμητου μυθιστορήματος της Sigrid Nunez “What Are You Going Through”, ο Αλμοδόβαρ βάζει επιδέξια σε νέο πλαίσιο τη διαχρονική του ενασχόληση με τη ζωή των γυναικών, αυτή τη φορά υπό ένα αμερικανικό πρίσμα περιβάλλον, αποτυπώνοντας το Μανχάταν και την πολιτεία της Νέας Υόρκης με παράφορη στοργή.

19/06/2026

A Portrait of Ga (1952), Margaret Tait, Διάρκεια: 5΄

The Eternal Daughter (2022), Joanna Hogg, Διάρκεια: 96΄

Μια καλλιτέχνις και η ηλικιωμένη μητέρα της έρχονται αντιμέτωπες με βαθιά κρυμμένα μυστικά όταν επιστρέφουν σε ένα παλιό οικογενειακό τους σπίτι, εκεί όπου σήμερα λειτουργεί ένα ξενοδοχείο στοιχειωμένο από το μυστηριώδες παρελθόν. Η Τίλντα Σουίντον παραδίδει μια εμβληματική και βαθιά συγκινητική ερμηνεία στη μαγευτική ταινία της διακεκριμένης σκηνοθέτριας Τζοάνα Χογκ, που εδώ επιχειρεί μια κομψή, πλην εξονυχιστική διερεύνηση της σχέσης γονέα-παιδιού και των πραγμάτων που αφήνουμε πίσω.

26/06/2026

Interlude (2005), Joost van Veen, Διάρκεια: 2΄

Only Lovers Left Alive (2013), Jim Jarmusch, Διάρκεια: 123΄

Με φόντο τα ρομαντικά συντρίμμια του Ντιτρόιτ και τα σοκάκια της Ταγγέρης, ένας μουσικός της αντεργκράουντ σκηνής, βαθιά θλιμμένος για την πορεία της ανθρώπινης κατάστασης, ξανασυναντιέται με την αινιγματική ερωμένη του. Αυτή η ερωτική ιστορία κρατάει εδώ και αρκετούς αιώνες, αλλά ο ερχομός της απρόβλεπτης αδελφής της αγαπημένης του, θα διαταράξει τις ισορροπίες. Θα μπορέσουν αυτοί οι σοφοί κι ευαίσθητοι χαρακτήρες να επιβιώσουν, καθώς ο μοντέρνος κόσμος γύρω τους καταρρέει;

27/06/2026

Depuis le Jour (απόσπασμα από την ταινία Aria) (1987), Derek Jarman, Διάρκεια: 6΄

Caravaggio (1986), Derek Jarman, Διάρκεια: 93΄

Η ζωή και το έργο του ζωγράφου που συνάντησε τον θάνατο το 1610, μετά από χρόνια καταδίωξής του με την κατηγορία του δολοφόνου. Η ταινία συνδέει τους χαρακτήρες στην τέχνη του Καραβάτζιο με τα βίαια γεγονότα της επαγγελματικής του πορείας.

Για την έκθεση Ongoing

Στην έκθεση Tilda Swinton – Ongoing με νέα και παλαιότερα έργα οκτώ στενών καλλιτεχνικών συνεργατών και φίλων της: Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Jarman, Jim Jarmusch, Olivier Saillard, Tim Walker και Apichatpong Weerasethakul, ξετυλίγεται ένας μαγικός κόσμος για μια μαγική προσωπικότητα της τέχνης. Για πρώτη φορά στην Αθήνα μια έκθεση για μια σπουδαία περφόρμερ και καλλιτέχνιδα, την Τίλντα Σουίντον, που γιορτάζει την τέχνη, τη ζωή και τις Ongoing φιλίες της, κλείνοντας με τον πιο φωτεινό τρόπο τη φετινή θεματική της Στέγης, αυτήν της οικογένειας, αυτής που γεννιόμαστε αλλά και εκείνης που επιλέγουμε.

Περφόρμερ, εικαστικός και fashion icon, η κορυφαία Τίλντα Σουίντον συνομιλεί με τους καλλιτεχνικούς της συνεργάτες και φίλους στη μοναδική, προσωπική έκθεση Ongoing στον νέο χώρο του Ιδρύματος Ωνάση, Onassis Ready, από 17 Μαΐου έως 28 Ιουνίου. Η φύση, οι αναμνήσεις, η ίδια η ουσία της μνήμης, οι πρόγονοι και τα πνεύματα, οι φιλίες και οι καλλιτεχνικές συμπράξεις, καθώς και ο μεταιχμιακός χώρος της δημιουργίας βρίσκονται στον πυρήνα του έργου της Τίλντα Σουίντον, θεματικές τις οποίες διερευνά συχνά μαζί με τους δημιουργικούς συνεργάτες της. Στην έκθεση Ongoing, οι έννοιες αυτές προσεγγίζονται μέσα από διαφορετικά εκφραστικά μέσα. Η σπουδαία πορεία της Σουίντον ξεδιπλώνεται σε οκτώ ενότητες, με άξονα τους πιο στενούς της συνεργάτες.

Ο σκηνοθέτης Λούκα Γκουαντανίνο δημιουργεί ένα νέο, πολύ προσωπικό πορτρέτο της, με τη μορφή μιας ταινίας μικρού μήκους και ενός γλυπτού. Με νέο μοντάζ και σάουντρακ, αλλά και με επεξεργασία των εικόνων, ο Τζιμ Τζάρμους μεταμορφώνει υπάρχοντα πλάνα από τη σουρεαλιστική του ταινία με ζόμπι, The Dead Don’t Die (2019), σε μια νέα εγκατάσταση. Ο φωτογράφος Τιμ Ουόκερ επισκέφθηκε την Τίλντα Σουίντον στο οικογενειακό της σπίτι για μια σειρά φωτογραφιών που εστιάζει στη σχέση της με τους προγόνους της και στη συνέχεια του τόπου. Ο σκηνοθέτης Απισατπόνγκ Βεερασεθάκουλ δημιουργεί μια συναρπαστική, στοχαστική εγκατάσταση, ένα προσωπικό δικάναλο έργο που εμβαθύνει σε θέματα που διερευνούν μαζί εδώ και χρόνια, όπως τις μεταιχμιακές καταστάσεις ανάμεσα στην εγρήγορση, τη δημιουργία και τον ύπνο, γυρισμένο στο Κιμεργκέιμ της Σκοτίας, τον τόπο καταγωγής της Τίλντα. Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ παρουσιάζει την ταινία μικρού μήκους The Human Voice (2020), για πρώτη φορά σε μορφή εγκατάστασης. Mε την παιδική της φίλη και σκηνοθέτρια Τζοάνα Χογκ, η Σουίντον παρουσιάζει το Flat 19, μια πολυμεσική ανασύνθεση του διαμερίσματός της στο Λονδίνο τη δεκαετία του ’80 και μια εξερεύνηση της μνήμης, του χώρου και της προσωπικής ιστορίας.

Mαζί με τον καταξιωμένο ιστορικό της μόδας Ολιβιέ Σαγιάρ, η Σουίντον παρουσίασε την performance A Biographical Wardrobe, αποσπάσματα της οποίας περιλαμβάνονται σε οθόνη στην έκθεση. Η γκαρνταρόμπα που άφησε πίσω της στην Αθήνα εκτίθεται καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης με ρούχα από την προσωπική της συλλογή, κοστούμια ταινιών, ενδύματα από παρουσίες της σε κόκκινα χαλιά φεστιβάλ και οικογενειακά κειμήλια.

Τέλος, η Τίλντα Σουίντον αποτίνει φόρο τιμής σε μια από τις μεγαλύτερες καλλιτεχνικές της επιρροές, τον σκηνοθέτη Ντέρεκ Τζάρμαν (1942–1994), με τον οποίο συνεργάστηκε σε επτά μεγάλου μήκους ταινίες. Η ενότητα αυτή, εμπλουτισμένη με υλικό από το αρχείο της Σουίντον, περιλαμβάνει μια εγκατάσταση μεγάλης οθόνης με σκηνές από την ταινία The Last of England (1987), καθώς και μια ειδική εγκατάσταση με ακυκλοφόρητο υλικό Super8 από την προσωπική συλλογή του Τζάρμαν.

Με αφορμή την έκθεση Tilda Swinton – Ongoing, ανακαλύψτε μια επιμελημένη συλλογή εκδόσεων για το έργο της Swinton, αλλά και μια σειρά αντικειμένων που είναι εμπνευσμένα από την προσωπικότητά της. Στο ειδικά διαμορφωμένο shop στον χώρο της έκθεσης, μπορείτε να διαλέξετε από τον επίσημο κατάλογο της έκθεσης που δημιουργήθηκε σε στενή συνεργασία με τη γραφίστρια Irma Boom (σε έκδοση του Eye Filmmuseum και του εκδοτικού οίκου Rizzoli, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Hannibal Books), έως tote bags, κάρτες, σημειωματάρια, stickers, αλλά και εκδόσεις του Ιδρύματος Ωνάση.

Συντελεστές Eye Filmmuseum

Διευθύντρια του Eye Filmmuseum: Bregtje van der Haak

Επικεφαλής Εκθέσεων: Vincent van Velsen

Συντονίστρια Εκθέσεων: Marente Bloemheuvel

Executive Producer & Project Manager: Julia Kozakiewicz

Project Manager: Reinier Klok

Τεχνικός υπάλληλος: Martijn Bor

Παραγωγή νέων έργων: Julia Kozakiewicz, Pinky Ghundale

Σχεδιασμός Έκθεσης: Claus Wiersma

Βοηθός Παραγωγής: Sebastián Vásquez

Αρχισυντάκτης: Dan Walwin

Κείμενα Έκθεσης: Vincent van Velsen, Tilda Swinton, Marente Bloemheuvel, Mariska Graveland

Τεχνική Παραγωγή: Rembrandt Boswijk, Indyvideo, Ουτρέχτη

Εγκατάσταση: Syb Sybesma, Surinamekade.nl, Άμστερνταμ

Συντελεστές Στέγης

Καλλιτεχνική Διευθύντρια: Αφροδίτη Παναγιωτάκου

Executive Director: Δημήτρης Θεοδωρόπουλος

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Ιλειάνα Δημάδη, Κωνσταντίνος Τζάθας, Βάσω Βασιλάτου

Επικεφαλής Παραγωγής: Βασίλης Παναγιωτακόπουλος

Project Manager & Παραγωγός: Χριστίνα Πιτούλη

Σχεδιασμός Προσαρμογής Έκθεσης: Αντώνης Κόκκορης

Εκτέλεση Παραγωγής: Μαριανότα Γιαννάκη, Δανάη Γιαννακοπούλου

Σχεδιασμός Φωτισμών: Βαγγέλης Μούντριχας, Παύλος Παππάς

Επιμέλεια Προγράμματος Προβολών: Ελιζαμπέττα Ηλία Γεωργιάδου

Τεχνικός Διευθυντής: Αντώνης Κόκκορης

Αναπληρωτής Τεχνικός Διευθυντής: Γιάννης Ντόβας

Συντονισμός Τεχνικού Γραφείου: Ρεβέκκα Στάμου

Μια συμπαραγωγή του Eye Filmmuseum και της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, σε συνεργασία με την Tilda Swinton.

Onassis Ready

Στην καρδιά του Αγίου Ιωάννη Ρέντη, ένα παλιό εργοστάσιο πλαστικών έχει μεταμορφωθεί σε κάτι εντελώς καινούριο: το Onassis Ready. Είναι ένας αυθεντικός, γενναιόδωρος χώρος στον οποίο οι καλλιτέχνες καλούνται να ονειρευτούν, να κάνουν πρόβες και να ρισκάρουν. Εκτεινόμενο σε 3.760 τετραγωνικά μέτρα, αποτελεί τον πιο πρόσφατο δημιουργικό κόμβο στο διαρκώς διευρυνόμενο οικοσύστημα του Ιδρύματος Ωνάση. Τον χώρο εγκαινίασε τον Οκτώβριο του 2025 η έκθεση you are invited του Juergen Teller.

Το Onassis Ready δεν είναι απλώς ένα κτίριο. Είναι ένας χώρος που αφουγκράζεται, προσαρμόζεται και προσκαλεί, έτοιμος να αγκαλιάσει την καλλιτεχνική δημιουργία και των Onassis AiR/ONX Fellows, χτίζοντας μια γέφυρα ανάμεσα στον φυσικό και τον μεταψηφιακό κόσμο. Εκεί όπου η Αθήνα συναντά τη Νέα Υόρκη και τον υπόλοιπο κόσμο και όπου το μεταψηφιακό τέμνεται με το βαθιά ανθρώπινο. Εκεί όπου οι ιδέες του αύριο μπορούν να δοκιμαστούν, δυνατά, σιωπηλά, ελεύθερα.

Πληροφορίες

TILDA SWINTON – ONGOING

Onassis Ready (Στρατή Τσίρκα 2, Άγ. Ιωάννης Ρέντης)

ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ

Από 29 Μαΐου έως 27 Ιουνίου 2026

Εισιτήρια: 5 €

ΕΚΘΕΣΗ ONGOING

17 Μαΐου – 28 Ιουνίου 2026

Παρασκευή – Kυριακή: 18:00 – 23:00 | Τελευταία είσοδος στην έκθεση: 22:15

Προτεινόμενος χρόνος επίσκεψης: 90 λεπτά

Εισιτήρια έκθεσης

Κανονικό εισιτήριο: 12 €

Μειωμένο εισιτήριο, Φίλοι Στέγης: 9 €

Ανεργίας: 8 €

ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ: 5 €

Παρέα 5-9 άτομα: 10 €

Επισκέπτες έως 17 ετών: Δωρεάν

Ομαδικές κρατήσεις στο groupsales@onassis.org

Πρόσβαση

Με τα μέσα μαζικής μεταφοράς:

Με λεωφορείο: Γραμμή 838 | Στάσεις: 2η Αγίας Άννης (300 μ.), Σχολείο 3η Αγίας Άννης (280 μ.)

Με τρόλεϊ: Γραμμή 21 | Στάση: Παπαδοπούλου (1,3 χλμ.)

Με μετρό: Γραμμή 3 | Σταθμός: Ελαιώνας (2,4 χλμ.)

