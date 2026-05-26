Κρήτη: Ξεκινά η διαδικασία αφύπνισης της 3χρονης που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ

Ξεκίνησε η διαδικασία αφύπνισης της 3χρονης που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ, έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό του.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, που επικαλείται τον διοικητή του νοσοκομείου, οι γιατροί αναμένουν τα πρώτα αποτελέσματα μέσα στο επόμενο 24ωρο, ενώ πιο καθαρή εικόνα για την πορεία της υγείας του παιδιού, αναμένεται να υπάρχει αύριο Τετάρτη.

Υπενθυμίζεται ότι η ανήλικη είχε μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ με υποσκληρίδιο αιμάτωμα, εγκεφαλικές θλάσεις και κατάγματα. Η υπόθεση έχει πάρει ήδη σοβαρή ποινική διάσταση, καθώς σε βάρος της 25χρονης μητέρας έχει ασκηθεί αρχικά δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και ψευδή κατάθεση. Παράλληλα διερευνώνται και κακουργηματικές πράξεις για την ίδια και τον 27χρονο σύντροφό της, με την Εισαγγελία να εξετάζει την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης.

Αρχικά η μητέρα είχε ισχυριστεί πως το παιδί είχε χτυπήσει σε παιδική χαρά.

Εξετάζονται οι συνθήκες διαβίωσης

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζονται οι συνθήκες διαβίωσης των τεσσάρων παιδιών της οικογένειας, ενώ κρίσιμο ρόλο αναμένεται να έχει και η εξέταση DNA, προκειμένου να αποσαφηνιστούν βασικά στοιχεία της υπόθεσης.

Η 25χρονη Ρομά και ο 27χρονος σύντροφός της πακιστανικής υπηκοότητας παραμένουν στο επίκεντρο της έρευνας, ενώ ήδη έχουν απαγγελθεί και πρόσθετες κατηγορίες, όπως της ψευδούς κατάθεσης, καθώς η μητέρα φέρεται να έδωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας στις Αρχές. Και οι δύο είχαν οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για αυτόφωρες διαδικασίες, λαμβάνοντας προθεσμίες για απολογίες.

Την ίδια ώρα, τα άλλα τρία παιδιά της οικογένειας φιλοξενούνται στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου - σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος - έχει υπάρξει άμεση κινητοποίηση για την προστασία, ένδυση και ψυχολογική στήριξή τους, με τη συνδρομή της Κοινωνικής Υπηρεσίας και του προσωπικού.

Σημαντική ήταν και η συμβολή του “Χαμόγελου του Παιδιού”, που ανταποκρίθηκε άμεσα σε ανάγκες για ρουχισμό και παιχνίδια, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διέμεναν τα παιδιά σε αποθήκη στο Ακρωτήρι.

Οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη, με την Αστυνομία να εστιάζει στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, ενώ η κατάσταση του 3χρονου κοριτσιού εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της αφύπνισης.

Διαβάστε επίσης