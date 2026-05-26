Ναύαρχος Παυλόπουλος στο Newsbomb: «Μόδα τα drones, αλλά μην τα θεοποιούμε»

«Αν θέλουμε να αμυνθούμε του εθνικού μας χώρου, θα πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός με αεροναυτικό προσανατολισμό, δεν υπάρχουν πλέον πρωτοκαθεδρίες όπλων» λέει στο Newsbomb ο ναύαρχος εν αποστρατεία Γιάννης Παυλόπουλος.

Ο Γιάννης Παυλόπουλος είναι ένας από τους απόστρατους που χαίρει τεράστιας εκτίμησης μεταξύ των εν ενεργεία αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού που σε άτυπα γκάλοπ τον αναδεικνύουν ως το πρόσωπο υπό τις διαταγές του οποίου θα ήθελαν να υπηρετούν σε περιόδους κρίσης. Το τελευταίο του πόστο -ως εν ενεργεία αξιωματικός- ήταν αυτό του αρχηγού Στόλου, δηλαδή του υπ' αριθμόν 2 στην ιεραρχία του Πολεμικού Ναυτικού και στη συνέχεια τοποθετήθηκε ως ο επικεφαλής της αποστολής της Ελλάδας στη μόνιμη αντιπροσωπεία στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Είναι δηλαδή από τους αξιωματικούς εκείνους που έχουν την πολύτιμη εμπειρία, την τριβή και τη γνώση για τον χειρισμό όχι μόνο των επιχειρησιακών θεμάτων και της καθημερινής λειτουργίας του ελληνικού στόλου αλλά και των λεπτών ισορροπιών σε στρατιωτικό-διπλωματικό επίπεδο σε κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς.

Στη συνέντευξή του στην «Στρατόσφαιρα» του Newsbomb, ο ναύαρχος Παυλόπουλος επισημαίνει ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θα πρέπει να είναι σε θέση να ανασχέσουν την απειλή προτού εμφανιστεί. «Θα πρέπει να δώσουμε λύσεις μόνοι μας και θα είμαστε μόνοι μας, αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πλέγμα αποτροπής ώστε να ξέρει ο αντίπαλος ότι όταν περάσει μέσα θα το πληρώσει ακριβά» υπογραμμίζει ο ναύαρχος Παυλόπουλος. Σημειώνει μάλιστα ότι οι πόλεμοι στο Ιράν και την Ουκρανία έδειξαν ότι «αποφασιστικά κράτη με συνοχή και μέτριες ένοπλες δυνάμεις μπορούν να επιβάλλουν και τετελεσμένα στους μεγάλους».

Ο ναύαρχος Γιάννης Παυλόπουλος εξηγεί στο Newsbomb γιατί το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ ήταν το χειρότερο σενάριο όμως το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν προετοιμαστεί για να το αντιμετωπίσουν, αναφέρεται στις αλλαγές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια και στην ανάδειξη της σημασίας του «έθνους κράτους». «Ας αναλογιστούμε αν το ΝΑΤΟ και η ΕΕ επιλύουν την υπαρξιακή απειλή που υφίσταται για την Ελλάδα από την Τουρκία» λέει χαρακτηριστικά ο ναύαρχος Παυλόπουλος και αναφέρει ότι κατά την άποψή του «δεν είναι τα πάντα οικονομία, τα πάντα είναι ισχύς για εκμετάλλευση της οικονομίας προς ίδιον όφελος».

Υποστηρίζει ότι η νέα παγκόσμια ισορροπία επιβάλλεται από τους ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Κίνας και της Ρωσίας. «Φαίνεται ότι οι τρεις ηγέτες των τριών υπερδυνάμεων θα καθίσουν σε ένα τραπέζι και θα ξαναμοιράσουν την τράπουλα» τονίζει ο ναύαρχος Παυλόπουλος.

«Μόδα τα drones αλλά έρχονται τα όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας»

Στην εκ βαθέων συνέντευξή του στην «Στρατόσφαιρα» του Newsbomb ο ναύαρχος Παυλόπουλος επιχειρηματολογεί γιατί δεν πρέπει να θεοποιούμε τα drones και σημειώνει. «Είναι μόδα τα drones, θα έχουν εφαρμογή για μια 5ετία. Μικραίνουν σε όγκο, σε λίγο θα υπάρχουν νέφη από αεροχήματα που δύσκολα εντοπίζονται από ραντάρ και ακολουθούν τα όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας που εξελίσσονται και αυτά και θα είναι η νέα γενιά οπλικών συστημάτων που θα εξουδετερώνουν τα drones».

«Δεν έχουμε δώσει βαρύτητα νότια της Κρήτης και στο Ιόνιο»

«Είμαστε προσανατολισμένοι στο Αιγαίο, πολύ σωστά, αλλά δεν έχουμε δώσει την ίδια βαρύτητα νότια της Κρήτης και στο Ιόνιο για επιτήρηση» τονίζει ο ναύαρχος Παυλόπουλος. Αποκαλύπτει τι είχε προβλέψει με την διατριβή του στη Σχολή Πολέμου το 2000 για το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Τουρκίας και υλοποιείται σήμερα και επισημαίνει ότι «δεν μπορείς να αφήνεις τον στόλο σου 25 χρόνια να γηράσκει, χωρίς να κάνεις σωστές συντηρήσεις, διότι για να καλύψουμε τον χώρο μας τα πλοία μας συνεχώς κινούνται με υπερπροσπάθεια, συνεχείς υπερβάσεις μηχανημάτων, οπλικών συστημάτων, σκαφών».

«Όλα τα θέματα της άμυνας θέλουν χρόνο, χρήμα και προσπάθεια» συνεχίζει ο ναύαρχος Παυλόπουλος και προβαίνει στην εκτίμηση ότι θα απαιτηθούν αρκετά χρόνια για την ανάταξη της ναυτικής μας ισχύος, μέχρι να ενσωματωθούν στον στόλο οι άλλες τρεις υπό ναυπήγηση φρεγάτες Belh@rra και οι υπό απόκτηση μεταχειρισμένες ιταλικές Bergamini.

Στη συνέντευξή του στο Newsbomb ο ναύαρχος Γιάννης Παυλόπουλος αναφέρεται στο θάνατο του Κωνσταντίνου Ηλιάκη πριν από 20 χρόνια στην Κάρπαθο, στην ανάγκη χτισίματος πολεμικών πλοίων σε ελληνικά ναυπηγεία, στις δυνατότητες της Ρωσίας σε υπερηχητικά βλήματα και σε πυρηνοκίνητες τορπίλες «που μπορούν να γυρίζουν αενάως τις παγκόσμιες θάλασσες μέχρι να βρουν τον στόχο τους», στην περίφημη θεωρία του Μάκιντερ αλλά και στους αγωγούς μεταφοράς πετρελαίου, η κατασκευή των οποίων επιταχύνεται λόγω της κρίσης με το Ιράν.