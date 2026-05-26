Η Άννα Δρούζα επιστρέφει στην TV – Η επίσημη ανακοίνωση

Νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική της ζωή ανοίγει η Άννα Δρούζα. Η παρουσιάστρια επιστρέφει στην τηλεόραση, κάνοντας πρεμιέρα τη Δευτέρα 1η Ιουνίου.

Μέσα από τη συχνότητα του OPEN, θα παρουσιάσει μια σειρά συναντήσεων αφιερωμένων στην ψυχική υγεία και τον σύγχρονο άνθρωπο με τίτλο «Μαθήματα Ζωής». Η καταξιωμένη δημοσιογράφος, με την πολυετή εμπειρία της, πρωτοπορεί για ακόμα μία φορά και μας καλεί σε μια διαφορετική εκπομπή, σε ένα ταξίδι ναυτογνωσίας γεμάτο σκέψεις, συναισθήματα, προβληματισμούς και καλά κρυμμένες αλήθειες.

«Τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου στις 23.30, η νέα εκπομπή του OPEN “Μαθήματα Ζωής” κάνει πρεμιέρα και θέτει τα ερωτήματα αναζητώντας τις απαντήσεις. Σχέσεις και Έρωτας, Εθισμοί, Διατροφικές διαταραχές, Άγχος και Φοβίες, Κατάθλιψη και Πένθος, Βία και Επιθετικότητα, Ψυχοσωματικές ασθένειες είναι μερικά από τα θέματα που θα αναλυθούν στην εκπομπή.

Σε κάθε επεισόδιο κορυφαίοι ειδικοί συναντούν το κοινό, αναλύουν τα θέματα και απαντούν σε κρίσιμες ερωτήσεις, γιατί μαθαίνοντας για τον τρόπο που λειτουργεί η ανθρώπινη ψυχή, καταλαβαίνουμε το πώς αυτή καθορίζει το πως σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και συμπεριφερόμαστε.

Κάθε Δευτέρα, μοιραζόμαστε σε ένα διαδραστικό ταξίδι μεταξύ κοινού και ειδικών επιστημόνων, αγωνίες και φόβους που μας εμποδίζουν να απολαύσουμε μια ζωή με περισσότερη ευχαρίστηση. Σε μια εποχή όπου οι παραδοσιακοί κοινωνικοί δεσμοί έχουν χαλαρώσει, γίνεται όλο και πιο επιτακτικό να ξανασκεφτούμε πώς μπορούμε να ζήσουμε μια ζωή με νόημα και αξιοπρέπεια. Στο πρώτο επεισόδιο με την Άννα Δρούζα, ο γνωστός ψυχίατρος, παιδοψυχίατρος και ψυχαναλυτής Αθανάσιος Αλεξανδρίδης αναλύει και απαντά στις ερωτήσεις του ακροατηρίου για τις σχέσεις και τον έρωτα. Πώς θα αναπτύξουμε την ικανότητά μας για αγάπη; Ποιο είναι το νόημα του έρωτα; Πώς οι απογοητεύσεις, η πλήξη και ο ανταγωνισμός σκοτώνουν τις σχέσεις; Τι θέλουμε και τι αναζητάμε στον άλλον;

Ποιες ανάγκες καλύπτουμε σε μια συντροφική σχέση; Ο έρωτας δεν έχει μία μορφή, έναν ορισμό, έναν δρόμο. Έχει τόσες μορφές, όσες και οι άνθρωποι που τον αναζητούν. Κι αν όλοι μιλάμε για τον έρωτα, στην πραγματικότητα ο καθένας μιλά για τον δικό του. Ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη διάλεξη και να συμμετέχει με ζωντανή παρουσία στο θέατρο Σημείο, καθώς και να θέσει τα δικά του ερωτήματα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.