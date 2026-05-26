Η Άννα Δρούζα επιστρέφει στην TV – Η επίσημη ανακοίνωση

Σε ποιο κανάλι θα βρίσκεται η Άννα Δρούζα;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Η Άννα Δρούζα επιστρέφει στην TV – Η επίσημη ανακοίνωση
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική της ζωή ανοίγει η Άννα Δρούζα. Η παρουσιάστρια επιστρέφει στην τηλεόραση, κάνοντας πρεμιέρα τη Δευτέρα 1η Ιουνίου.

Μέσα από τη συχνότητα του OPEN, θα παρουσιάσει μια σειρά συναντήσεων αφιερωμένων στην ψυχική υγεία και τον σύγχρονο άνθρωπο με τίτλο «Μαθήματα Ζωής». Η καταξιωμένη δημοσιογράφος, με την πολυετή εμπειρία της, πρωτοπορεί για ακόμα μία φορά και μας καλεί σε μια διαφορετική εκπομπή, σε ένα ταξίδι ναυτογνωσίας γεμάτο σκέψεις, συναισθήματα, προβληματισμούς και καλά κρυμμένες αλήθειες.

«Τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου στις 23.30, η νέα εκπομπή του OPEN “Μαθήματα Ζωής” κάνει πρεμιέρα και θέτει τα ερωτήματα αναζητώντας τις απαντήσεις. Σχέσεις και Έρωτας, Εθισμοί, Διατροφικές διαταραχές, Άγχος και Φοβίες, Κατάθλιψη και Πένθος, Βία και Επιθετικότητα, Ψυχοσωματικές ασθένειες είναι μερικά από τα θέματα που θα αναλυθούν στην εκπομπή.

Σε κάθε επεισόδιο κορυφαίοι ειδικοί συναντούν το κοινό, αναλύουν τα θέματα και απαντούν σε κρίσιμες ερωτήσεις, γιατί μαθαίνοντας για τον τρόπο που λειτουργεί η ανθρώπινη ψυχή, καταλαβαίνουμε το πώς αυτή καθορίζει το πως σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και συμπεριφερόμαστε.

Κάθε Δευτέρα, μοιραζόμαστε σε ένα διαδραστικό ταξίδι μεταξύ κοινού και ειδικών επιστημόνων, αγωνίες και φόβους που μας εμποδίζουν να απολαύσουμε μια ζωή με περισσότερη ευχαρίστηση. Σε μια εποχή όπου οι παραδοσιακοί κοινωνικοί δεσμοί έχουν χαλαρώσει, γίνεται όλο και πιο επιτακτικό να ξανασκεφτούμε πώς μπορούμε να ζήσουμε μια ζωή με νόημα και αξιοπρέπεια. Στο πρώτο επεισόδιο με την Άννα Δρούζα, ο γνωστός ψυχίατρος, παιδοψυχίατρος και ψυχαναλυτής Αθανάσιος Αλεξανδρίδης αναλύει και απαντά στις ερωτήσεις του ακροατηρίου για τις σχέσεις και τον έρωτα. Πώς θα αναπτύξουμε την ικανότητά μας για αγάπη; Ποιο είναι το νόημα του έρωτα; Πώς οι απογοητεύσεις, η πλήξη και ο ανταγωνισμός σκοτώνουν τις σχέσεις; Τι θέλουμε και τι αναζητάμε στον άλλον;

Ποιες ανάγκες καλύπτουμε σε μια συντροφική σχέση; Ο έρωτας δεν έχει μία μορφή, έναν ορισμό, έναν δρόμο. Έχει τόσες μορφές, όσες και οι άνθρωποι που τον αναζητούν. Κι αν όλοι μιλάμε για τον έρωτα, στην πραγματικότητα ο καθένας μιλά για τον δικό του. Ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη διάλεξη και να συμμετέχει με ζωντανή παρουσία στο θέατρο Σημείο, καθώς και να θέσει τα δικά του ερωτήματα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παντελιάδης (My Market): Η επικοινωνία μας με το υπουργείο έχει διακοπεί – Τι είπε για ενδεχόμενες αυξήσεις και το πλαφόν στις τιμές

07:32ΜΑΝΤΕΙΟ

Ένας Τσίπρας αλλιώτικος από τ’ άλλα, Σημάδια άγχους σε ΠΑΣΟΚ και Καρυστιανού

07:30LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Σήμερα ο τελευταίος αποχαιρετισμός - Η επιθυμία της οικογένειάς της

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας ισχυρίζεται ότι είναι ο χαμένος Μπεν - Αναμένονται απαντήσεις από το DNA

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Μαΐου

07:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η λύση για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη»: Ψηφιακή διόρθωση στο Κτηματολόγιο χωρίς δικαστήρια

07:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Σε ρυθμούς εξετάσεων οι υποψήφιοι - «Πρεμιέρα» με Νεοελληνική Γλώσσα την Παρασκευή

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Παιδί της αδερφής της με τον σύζυγο της 25χρονης το ένα βρέφος 10 μηνών

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (27/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκληραίνει το παζάρι ΗΠΑ - Ιράν: Καταγγελίες για παραβίαση της εκεχειρίας, αλλά και πρόοδος στις συνομιλίες για το ουράνιο

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

06:30ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιχειρήσεις και πέρα από τη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο – Νέα σφοδρά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

07:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

17:36ΚΟΣΜΟΣ

«Σταμάτησα να μετράω στους 478» - Ο Γάλλος τραπεζίτης που εξανάγκασε την πρώην του να συνευρεθεί με 500 άνδρες

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

21:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ένα γιατρό... αν υπάρχει γιατρός να έλθει γρήγορα»: Το απρόοπτο στην εκδήλωση Τσίπρα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

18:10ΕΛΛΑΔΑ

«Αν χωρίσουμε ποιανού το μέρος θα πάρεις;» Η μαρτυρία του κουμπάρου του ζευγαριού στο Χολαργό – Εκτός κινδύνου η 53χρονη

09:25TRAVEL

Πανέμορφο χωριό στην Ισπανία προσφέρει δωρεάν σπίτι και δουλειά - Αλλά με έναν όρο

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Παιδί της αδερφής της με τον σύζυγο της 25χρονης το ένα βρέφος 10 μηνών

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Οικογένεια βρήκε ενεργούς όλμους στο νέο της διαμέρισμα

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στο Χολαργό: Αυτός είναι ο πιλότος που πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

10:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κεραυνοί, βροχή, χαλάζι αλλά και ζέστη - Πώς θα κάνουμε τριήμερο Αγίου Πνεύματος

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

19:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι έδωσαν το παρών στην παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο: Δείτε φωτογραφίες

19:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το νέο κόμμα στο Θησείο – Live streaming η ιδρυτική διακήρυξη

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ