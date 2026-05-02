Λίνα Μενδώνη: Συνάντηση εργασίας με την ηγεσία του Παγκοσμίου Οργανισμού Εβραϊκών Αποκαταστάσεων

Η επιστροφή των 91 κειμηλίων από την Πολωνία και η συνεργασία με τον ΠΟΕΑ

Λίνα Μενδώνη: Συνάντηση εργασίας με την ηγεσία του Παγκοσμίου Οργανισμού Εβραϊκών Αποκαταστάσεων
  • Ο ΠΟΕΑ εξέφρασε εκτίμηση για τις ενέργειες του Υπουργείου Πολιτισμού και επιθυμεί τη συνέχιση της συνεργασίας για τη διερεύνηση της προέλευσης εβραϊκών αντικειμένων σε μουσεία παγκοσμίως.
  • Η Ελλάδα εφαρμόζει πρότυπες διαδικασίες τεκμηρίωσης και διακρίβωσης της προέλευσης εκθεμάτων σύμφωνα με διεθνείς συμβάσεις και αρχαιολογικό νόμο, τις οποίες προτείνει ως καλές πρακτικές.
Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη είχε συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο του Παγκοσμίου Οργανισμού Εβραϊκών Αποκαταστάσεων (ΠΟΕΑ - World Jewish Restitution Organization) Gideon Taylor και τον Γενικό Διευθυντή Επιχειρήσεων (Chief Operating Officer) Mark Weitzman, παρουσία του Πρόεδρου του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδας (ΚΙΣΕ) Δαυίδ Σαλτιέλ, και εκπροσώπων της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Αθήνα.

Η Λίνα Μενδώνη ευχαρίστησε τους εκπροσώπους του ΠΟΕΑ για τη συνδρομή τους στην επιτυχή κατάληξη της επιστροφής των 91 εβραϊκών κειμηλίων από την Πολωνία, τα οποία είχαν κλαπεί από ελληνικές συναγωγές, από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής, στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, και σήμερα φυλάσσονται στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος (ΕΜΕ).

Από πλευράς τους, τόσο ο Gideon Taylor όσο και ο Mark Weitzman, εξέφρασαν την ιδιαίτερη εκτίμησή τους για τις ενέργειες του Υπουργείου Πολιτισμού και δήλωσαν πως προσβλέπουν στη συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, ιδίως σε θέματα που αφορούν στην διερεύνηση της προέλευσης εβραϊκών αντικειμένων, τα οποία ανήκουν σε μουσεία ανά τον κόσμο. Η Υπουργός Πολιτισμού δήλωσε πως τα ελληνικά μουσεία εφαρμόζουν βάσει των Διεθνών Συμβάσεων και του αρχαιολογικού νόμου πρότυπες διαδικασίες για την τεκμηρίωση και διακρίβωση της προέλευσης των εκθεμάτων τους, τις οποίες ως καλές πρακτικές η Ελλάδα μπορεί να τις προτείνει και σε άλλους πολιτιστικούς οργανισμούς.

Η Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε στον πρόσφατο χαρακτηρισμό του Σιδηροδρομικού Σταθμού της Καρυάς, στη Φθιώτιδα, ως ιστορικού τόπου μνήμης του Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα, σημειώνοντας πως έχει ήδη δρομολογηθεί η εκπόνηση των μελετών για την αποκατάσταση του σταθμού και τη λειτουργία του, ως εκθεσιακού χώρου τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων των Ναζί, στην περιοχή. Αναφέρθηκε, επίσης, στην πρόοδο που επιτελείται στην κατασκευή του Μουσείου Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη, μέρος του προϋπολογισμού του οποίου προέρχεται από τον ΠΟΕΑ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διατήρησης και προβολής της ιστορικής μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος. Σε αυτό συνεισφέρει, εξάλλου, και το έργο «Ιώσηπος» των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος. Πρόκειται για ένα ψηφιακό αποθετήριο με περισσότερα από 212.000 μοναδικά τεκμήρια και πάνω από 2.000.000 ψηφιακές λήψεις, το οποίο τέθηκε, πριν από λίγες μέρες, στη διάθεση του κοινού. Τέλος, προσκάλεσε τον ΠΟΕΑ να συμμετάσχει ενεργά στο επόμενο συνέδριο Cultural Heritage School, που διοργανώνει το ΥΠΠΟ σε συνεργασία με το State Department, την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα και τον ICOM.

