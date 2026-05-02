Επιχείρηση «Free Timmy»: Ελεύθερη η φάλαινα που παγιδεύτηκε σε αβαθή στη Βαλτική

Η φάλαινα εντοπίστηκε πρώτη φορά τον Μάρτιο, και μέχρι την τελευταία, όλες οι προηγούμενες προσπάθειες διάσωσής της, κατέληγαν σε αποτυχία

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Η νεαρή αρσενική φάλαινα στην οποία δόθηκε το όνομα Timmy, η περιπέτεια της οποίας συγκίνησε, επέστρεψε με επιτυχία στο φυσικό της περιβάλλον.

Μετά από μια δύσκολη πολυήμερη μεταφορά με ειδική φορτηγίδα, το ζώο απελευθερώθηκε στη Βόρεια Θάλασσα.

Η μεγάπτερη φάλαινα διασώθηκε από έναν ρηχό κόλπο στα ανοιχτά του γερμανικού νησιού Poel στη Βαλτική Θάλασσα.

Ο δρόμος προς τη σωτηρία ήταν μακρύς και τεχνικά δύσκολος. Η φάλαινα, η οποία ξεβράστηκε επανειλημμένα στην ακτή, βρισκόταν σε ειδική φορτηγίδα για αρκετές ημέρες.

Την Παρασκευή, το πλοίο έφτασε σχεδόν στην είσοδο της Βόρειας Θάλασσας κοντά στη δανική πόλη Skagen. Ωστόσο, λόγω των υψηλών κυμάτων στο στενό, οι ναυτικοί έπρεπε να γυρίσουν και να κινηθούν 20 χιλιόμετρα σε πιο ήρεμα νερά.

Το απόγευμα της Παρασκευής αφαιρέθηκε το προστατευτικό δίχτυ στην πρύμνη της φορτηγίδας. Παρά τον ανοιχτό δρόμο, η φάλαινα δεν βιαζόταν να φύγει από το πλοίο και παρέμεινε μέσα για πολλές ώρες.

εντοπίστηκε Πριν απελευθερώσουν το αρσενικό στη φύση, οι ειδικοί σχεδίαζαν να του τοποθετήσουν έναν πομπό GPS για να παρακολουθήσουν τις περαιτέρω κινήσεις του και να καταλάβουν πού θα πήγαινε το ζώο. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί εάν οι επιστήμονες μπόρεσαν να λάβουν τα πρώτα δεδομένα.

Η περιπέτεια της φάλαινας, που σύμφωνα με τους ειδικούς είναι 4 με 6 ετών, ξεκίνησε τον Μάρτιο, όταν εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Βαλτική Θάλασσα.

Πριν από την επέμβαση, είχε περάσει περίπου δύο μήνες σε ρηχά νερά, γεγονός που απειλούσε τη ζωή του θαλάσσιου γίγαντα. Προσπάθειες για τη διάσωση του θηλαστικού έχουν γίνει από τα τέλη Μαρτίου, αλλά αρκετές φορές κατέληξαν σε αποτυχία.

Τώρα, μετά την ολοκλήρωση αυτής της άνευ προηγουμένου επιχείρησης, οι οικολόγοι ελπίζουν ότι η φάλαινα θα μπορέσει να προσαρμοστεί με ασφάλεια στα βαθιά νερά της Βόρειας Θάλασσας.

