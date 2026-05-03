Λίβανος: Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι προκάλεσε ζημιές σε μοναστήρι

Ο στρατός τόνισε ότι ισραηλινές δυνάμεις που επιχειρούσαν στο χωριό Γιαρούν προκάλεσαν ζημιές σε ένα κτίριο σε έναν θρησκευτικό χώρο, ενώ παράλληλα διέλυσαν αυτό που ο ισραηλινός στρατός χαρακτήρισε «τρομοκρατική υποδομή» στην περιοχή.

Newsbomb

Λίβανος: Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι προκάλεσε ζημιές σε μοναστήρι
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε σήμερα ότι δυνάμεις του προκάλεσαν ζημιές σε ένα «θρησκευτικό κτίριο» στο νότιο Λίβανο, με μια γαλλική καθολική ένωση να καταδικάζει μια «σκόπιμη ενέργεια» που είχε στόχο ένα μοναστήρι.

Ο στρατός τόνισε ότι ισραηλινές δυνάμεις που επιχειρούσαν στο χωριό Γιαρούν προκάλεσαν ζημιές σε ένα κτίριο σε έναν θρησκευτικό χώρο, ενώ παράλληλα διέλυσαν αυτό που ο ισραηλινός στρατός χαρακτήρισε «τρομοκρατική υποδομή» στην περιοχή.

«Επισημάνθηκε ότι, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων που διεξήχθησαν (...) για την καταστροφή τρομοκρατικής υποδομής, ένα από τα σπίτια που βρίσκονται σε έναν θρησκευτικό χώρο υπέστη ζημιές», δήλωσε σε ανάρτηση στο Χ ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού Αβιχάι Αντραΐ.

«Δεν υπήρχε κανένα ορατό σημάδι που να υποδείκνυε ότι επρόκειτο για θρησκευτικό κτίριο. Μόλις αναγνωρίστηκαν σαφή διακριτικά χαρακτηριστικά σε ένα άλλο κτίριο στο χώρο, (ισραηλινές) δυνάμεις ενήργησαν για να αποτρέψουν περαιτέρω ζημιές στο χώρο», πρόσθεσε.

Το επίσημο λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε χθες Παρασκευή ότι ο ισραηλινός στρατός προκάλεσε καταστροφές στη Γιαρούν, συμπεριλαμβανομένων ενός μοναστηριού, ενός ιδιωτικού σχολείου, κατοικιών και καταστημάτων.

Ο Αντραΐ δικαιολόγησε την παρουσία του στρατού στην περιοχή λέγοντας ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευε πυραύλους προς το Ισραήλ από το σημείο.

Η γαλλική καθολική οργάνωση "Το Εργο της Ανατολής" τόνισε σε ανακοίνωσή της ότι ο στρατός «κατέστεψε» ένα μοναστήρι στο Γιαρούν που ανήκει στις Αδελφές Σαλβατοριανές, «ένα ελληνοκαθολικό θρησκευτικό τάγμα που υποστηρίζει η οργάνωση Το Εργο της Ανατολής».

Η οργάνωση κατήγγειλε την ενέργεια αυτή ως «σκόπιμη πράξη καταστροφής ενός τόπου λατρείας και συστηματική καταστροφή κατοικιών στο νότιο Λίβανο με στόχο την αποτροπή της επιστροφής του άμαχου πληθυσμού».

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, ωστόσο, αρνήθηκε ότι το κτίριο, που περιγράφεται ως «μοναστήρι», έχει «καταστραφεί», συνοδεύοντας την ανακοίνωσή του με μια φωτογραφία ενός διώροφου κτιρίου.

Το περιστατικό έρχεται λίγες μέρες αφότου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ποινή φυλάκισης ενός μηνός για δύο από τους στρατιώτες του που βανδάλισαν ένα άγαλμα του Ιησού Χριστού σε ένα άλλο χωριό στο νότιο Λίβανο.

Το Ισραήλ συνεχίζει τις θανατηφόρες επιθέσεις του στον Λίβανο και η Χεζμπολάχ συνεχίζει να αναλαμβάνει την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στόχων, παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου, με στόχο τον τερματισμό περισσότερων από έξι εβδομάδων μαχών.

Ισραηλινοί στρατιώτες επιχειρούν στο νότο, σε μια περιοχή που εκτείνεται περίπου 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα, κατεδαφίζοντας κτίρια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:28ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Πως αντιδρούν οι πολιτικοί σχηματισμοί στην ανακοίνωση για απόσυρση 5000 Αμερικανών

00:58ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι προκάλεσε ζημιές σε μοναστήρι

00:30ΚΟΣΜΟΣ

OHE: Η Βόρεια Κορέα επιταχύνει την ανάπτυξη πυρηνικών δυνατοτήτων - Η θέση της Ελλάδας

23:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Λίνα Μενδώνη: Συνάντηση εργασίας με την ηγεσία του Παγκοσμίου Οργανισμού Εβραϊκών Αποκαταστάσεων

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Επιχείρηση «Free Timmy»: Ελεύθερη η φάλαινα που παγιδεύτηκε σε αβαθή στη Βαλτική

23:40TRAVEL

Καταρράκτες Νυμφών: Εκεί που η μυθολογία συναντά την κερκυραϊκή φύση

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Μέδουσες: Κοπάδια επιστρέφουν και φέτος στις ελληνικές θάλασσες - Ανησυχία για το καλοκαίρι

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Ένας μικρός λεβέντης στην πίστα: Το κρητικόπουλο που έβαλε φωτιά στο κέφι - Βίντεο

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ μετά την απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία, απορρίπτει το σχέδιο εγκατάστασης Tomahawk

23:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αρχαία Πέλιννα: Ολοκληρώνονται οι εργασίες αποκατάστασης στην ακρόπολη της Φαρκαδόνας

23:13ΚΟΣΜΟΣ

«Εμφύλιος» στο Μπάκιγχαμ: Η αυστηρή εντολή του πρίγκιπα Ουίλιαμ και το ρήγμα με τον βασιλιά Κάρολο

23:05ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΑ: Ερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος στο αεροδρόμιο Αράξου

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Αλαλούμ στην Κρήτη: Πήγε στο Φαράγγι της Σαμαριάς με ηλεκτρονικό εισιτήριο αλλά ήταν κλειστά

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε κατοικία – Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Tραμπ: Η Μελάνια μισεί τον χορό ΥMCA

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισσα Ευγενία: Η επιστροφή στα φώτα της δημοσιότητας και τα γενέθλια του συζύγου της

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Εκεί που ο χρόνος σταμάτησε: Ανακαλύπτοντας την ανυπότακτη ομορφιά της Ασή Γωνιάς

22:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ζέστη έως 30°C - Πιθανή αφρικανική «εισβολή»

22:13WHAT THE FACT

Βάλτε ένα κέρμα στην κατάψυξη πριν φύγετε από το σπίτι - Δείτε γιατί

22:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εθνική Πόλο γυναικών: Ήττα με 12-8 από την Ολλανδία και τελικός με Αυστραλία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτό θα είναι το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα - Οι προβλέψεις ECMWF και UMKO για τη χώρα μας

21:09ΚΟΣΜΟΣ

Η συγκλονιστική αφήγηση της Ουκρανής που ξυλοκοπήθηκε σε Porta Potty πάρτι στο Ντουμπάι

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη ο δράστης της σοκαριστικής επίθεσης σε καλόγρια - Την κλωτσούσε στη μέση του δρόμου

23:13ΚΟΣΜΟΣ

«Εμφύλιος» στο Μπάκιγχαμ: Η αυστηρή εντολή του πρίγκιπα Ουίλιαμ και το ρήγμα με τον βασιλιά Κάρολο

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Αλιβέρι: Αυτή είναι η παραλία με τα τελευταία ίχνη ζωής του 62χρονου επιχειρηματία

14:35WHAT THE FACT

Κορυφαίος επιστήμονας μοιράζεται μια ανησυχητική θεωρία για το τι συμβαίνει μετά θάνατον

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Νάρκωσε και έκοψε τα γεννητικά όργανα του συζύγου της - Πιθανό κίνητρο η απιστία

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ μετά την απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία, απορρίπτει το σχέδιο εγκατάστασης Tomahawk

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Ισχυρή έκρηξη ισοπέδωσε δωμάτιο – Τραυματίστηκε 15χρονος

22:04ΕΛΛΑΔΑ

Σκόπελος: Ώρες αγωνίας για μωρό 19 μηνών - Φόβοι ότι ήπιε ποντικοφάρμακο

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Αλιβέρι: Η παράξενη συμπεριφορά του 62χρονου πριν την εξαφάνισή του - Τι αποκαλύπτει η σύζυγός του

14:26WHAT THE FACT

Έψαχνε 2 χρόνια το βίντεο του γάμου της - Όταν το είδε, δεν πίστευε στα μάτια της

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την εξαφάνιση γνωστού επιχειρηματία στο Αλιβέρι: Η τελευταία διαδρομή, το μυστήριο με τα δύο ταξί και οι μαρτυρίες «κλειδί»

22:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ζέστη έως 30°C - Πιθανή αφρικανική «εισβολή»

08:13TRAVEL

Αυτές είναι οι 50 καλύτερες πόλεις του κόσμου - Μόνο μία ελληνική ανάμεσά τους

17:23LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ο Λεωνίδας πεθαίνει - Καταρρέει ο πατήρ Νικόλαος

16:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ασυνήθιστη ζέστη και καταιγίδες τον Μάιο - Η πρόβλεψη των μετεωρολόγων για την Ευρώπη

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της μητέρας 2026: Πότε πέφτει φέτος

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στη Χεζμπολάχ για το βίντεο «Angry Birds» που σατιρίζει τον ηγέτη της, Ναΐμ Κασέμ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ