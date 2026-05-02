Το Ισραήλ διαψεύδει ισχυρισμούς για την καταστροφή μοναστηριού στον νότιο Λίβανο
Χαρακτηρίζει ψευδείς τους ισχυρισμούς και δημοσιεύει φωτογραφία
Το Ισραήλ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς για την καταστροφή ενός μοναστηριού στον νότιο Λίβανο.
Νωρίτερα, ο Λίβανος είχε δηλώσει ότι οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις κατέστρεψαν ένα μοναστήρι στο χωριό Yaron, κοντά στα σύνορα μεταξύ των δύο κρατών.
Σε απάντηση, η ισραηλινή πλευρά δημοσίευσε μία φωτογραφία του μοναστηριού και ανέφερε ότι «οι ισχυρισμοί ότι το μοναστήρι «καταστράφηκε» είναι ψευδείς, η εγκατάσταση είναι ασφαλής και αβλαβής».
Σημειώνεται επίσης ότι τις τελευταίες εβδομάδες, η Χεζμπολάχ βομβάρδισε το Ισραήλ από περιοχές κοντά στο μοναστήρι. Σύμφωνα με το Ισραήλ, οι επιχειρήσεις του IDF στην περιοχή στράφηκαν κατά των υποδομών της Χεζμπολάχ, ενώ ελήφθησαν μέτρα για τη διατήρηση θρησκευτικών χώρων.