Το Ισραήλ διαψεύδει ισχυρισμούς για την καταστροφή μοναστηριού στον νότιο Λίβανο

Χαρακτηρίζει ψευδείς τους ισχυρισμούς και δημοσιεύει φωτογραφία

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Το Ισραήλ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς για την καταστροφή ενός μοναστηριού στον νότιο Λίβανο.

Νωρίτερα, ο Λίβανος είχε δηλώσει ότι οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις κατέστρεψαν ένα μοναστήρι στο χωριό Yaron, κοντά στα σύνορα μεταξύ των δύο κρατών.

Σε απάντηση, η ισραηλινή πλευρά δημοσίευσε μία φωτογραφία του μοναστηριού και ανέφερε ότι «οι ισχυρισμοί ότι το μοναστήρι «καταστράφηκε» είναι ψευδείς, η εγκατάσταση είναι ασφαλής και αβλαβής».

Σημειώνεται επίσης ότι τις τελευταίες εβδομάδες, η Χεζμπολάχ βομβάρδισε το Ισραήλ από περιοχές κοντά στο μοναστήρι. Σύμφωνα με το Ισραήλ, οι επιχειρήσεις του IDF στην περιοχή στράφηκαν κατά των υποδομών της Χεζμπολάχ, ενώ ελήφθησαν μέτρα για τη διατήρηση θρησκευτικών χώρων.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Νάρκωσε και έκοψε τα γεννητικά όργανα του συζύγου της - Πιθανό κίνητρο η απιστία

19:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός-Κηφισιά 0-1: Αγκάλιασε την παραμονή

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Αλιβέρι: Αυτή είναι η παραλία με τα τελευταία ίχνη ζωής του 62χρονου επιχειρηματία

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ διαψεύδει ισχυρισμούς για την καταστροφή μοναστηριού στον νότιο Λίβανο

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Απαλλαγείτε από τις ουλές ακμής με αυτές τις δερματολογικά εγκεκριμένες λύσεις

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στον ΕΦΚΑ - «Πιστολέρο είναι κάποιος που σηκώνει όπλο για να σκοτώσει - Δεν είναι ύποπτος φυγής», λέει ο δικηγόρος του 89χρονου

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Φωτιά σε λάστιχα πίσω από την Pirelli – Επιχείρηση της Πυροσβεστικής - Βίντεο

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

18:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί – Επίτευγμα να βρεθούμε στην τετράδα»

18:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Η αποστολή των «ερυθρόλευκων» για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Συμπλοκή 10 ανηλίκων - Δύο 15χρονοι τραυματίες

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Οσάμα Μπιν Λάντεν: Τη νύχτα που οι Navy Seals κυνήγησαν και σκότωσαν σε 9 λεπτά τον ηγέτη της Αλ Κάιντα

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Αιματηρές καταστολές στο Ιράν: Θανάσιμα βασανιστήρια για τη χρήση διαδικτύου - Εκτελέστηκε 21χρονος πρωταθλητής καράτε

18:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Τρέλα» στη Νέα Φιλαδέλφεια: 12.000 φίλοι της ΑΕΚ στην ανοιχτή προπόνηση

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σικάγο: Γυμνός κρατούμενος άρπαξε όπλο και σκότωσε ομογενή αστυνομικό σε νοσοκομείο

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νέα στοιχεία για την άγρια επίθεση-φρίκη Πιτ Μπουλ και Ντόγκο Αρτζεντίνο

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Οργανωμένο κύκλωμα τηλεφωνικής απάτης στα Χανιά, τους έπιασαν στον Πειραιά - Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

17:35ΚΟΣΜΟΣ

Ναργκίς Μοχαμαντί: Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης

17:26ΚΟΣΜΟΣ

Τι σημαίνει όταν ανάβει η κόκκινη ένδειξη θερμομέτρου στο ταμπλό αυτοκινήτου

17:17WHAT THE FACT

Οι λύκοι που επέζησαν από την πυρηνική καταστροφή του Τσέρνομπιλ αναπτύσσουν κάτι μοναδικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτό θα είναι το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα - Οι προβλέψεις ECMWF και UMKO για τη χώρα μας

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Αιματηρές καταστολές στο Ιράν: Θανάσιμα βασανιστήρια για τη χρήση διαδικτύου - Εκτελέστηκε 21χρονος πρωταθλητής καράτε

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Αλιβέρι: Η παράξενη συμπεριφορά του 62χρονου πριν την εξαφάνισή του - Τι αποκαλύπτει η σύζυγός του

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Φωτιά σε λάστιχα πίσω από την Pirelli – Επιχείρηση της Πυροσβεστικής - Βίντεο

14:35WHAT THE FACT

Κορυφαίος επιστήμονας μοιράζεται μια ανησυχητική θεωρία για το τι συμβαίνει μετά θάνατον

17:17WHAT THE FACT

Οι λύκοι που επέζησαν από την πυρηνική καταστροφή του Τσέρνομπιλ αναπτύσσουν κάτι μοναδικό

17:23LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ο Λεωνίδας πεθαίνει - Καταρρέει ο πατήρ Νικόλαος

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Συμπλοκή 10 ανηλίκων - Δύο 15χρονοι τραυματίες

08:13TRAVEL

Αυτές είναι οι 50 καλύτερες πόλεις του κόσμου - Μόνο μία ελληνική ανάμεσά τους

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον-Φωτιά σε κατάστημα: Δεύτερο πλήγμα για τον «βασιλιά των ανταλλακτικών» - Η ολική καταστροφή της επιχείρησης και η απαγωγή το 2021

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

14:26WHAT THE FACT

Έψαχνε 2 χρόνια το βίντεο του γάμου της - Όταν το είδε, δεν πίστευε στα μάτια της

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις γυναίκες επιτέθηκαν στο Εφετείο με βαριοπούλες και σφυριά

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

16:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ασυνήθιστη ζέστη και καταιγίδες τον Μάιο - Η πρόβλεψη των μετεωρολόγων για την Ευρώπη

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στον ΕΦΚΑ - «Πιστολέρο είναι κάποιος που σηκώνει όπλο για να σκοτώσει - Δεν είναι ύποπτος φυγής», λέει ο δικηγόρος του 89χρονου

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Οργανωμένο κύκλωμα τηλεφωνικής απάτης στα Χανιά, τους έπιασαν στον Πειραιά - Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Η θαυματουργός αγία της Εκκλησίας

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Σχέδιο του Ιράν για δελφίνια - καμικάζι: «Οπλισμένα» με νάρκες για επιθέσεις σε αμερικανικά πλοία

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Αλιβέρι: Αυτή είναι η παραλία με τα τελευταία ίχνη ζωής του 62χρονου επιχειρηματία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ