Το Ισραήλ διαψεύδει ισχυρισμούς για την καταστροφή μοναστηριού στον νότιο Λίβανο

Το Ισραήλ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς για την καταστροφή ενός μοναστηριού στον νότιο Λίβανο.

Νωρίτερα, ο Λίβανος είχε δηλώσει ότι οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις κατέστρεψαν ένα μοναστήρι στο χωριό Yaron, κοντά στα σύνορα μεταξύ των δύο κρατών.

Israeli occupation forces level the historic monastery and school belonging to the Sisters of the Holy Savior in the southern Lebanese border village of Yaroun. pic.twitter.com/bbU74Ni9TE — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) May 2, 2026

Σε απάντηση, η ισραηλινή πλευρά δημοσίευσε μία φωτογραφία του μοναστηριού και ανέφερε ότι «οι ισχυρισμοί ότι το μοναστήρι «καταστράφηκε» είναι ψευδείς, η εγκατάσταση είναι ασφαλής και αβλαβής».

? FAKE NEWS



Claims that a monastery in Yaroun in South Lebanon was “demolished” are false. The site is intact and safe.



Spreading unverified reports like this is reckless, fuels unnecessary tension, and distorts the reality on the ground.



Hezbollah has repeatedly used… pic.twitter.com/8k4dqaD1zK — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 2, 2026

Σημειώνεται επίσης ότι τις τελευταίες εβδομάδες, η Χεζμπολάχ βομβάρδισε το Ισραήλ από περιοχές κοντά στο μοναστήρι. Σύμφωνα με το Ισραήλ, οι επιχειρήσεις του IDF στην περιοχή στράφηκαν κατά των υποδομών της Χεζμπολάχ, ενώ ελήφθησαν μέτρα για τη διατήρηση θρησκευτικών χώρων.