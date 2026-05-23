Η Γαλλία απαγορεύει την είσοδο στη χώρα στον Ισραηλινό Μπεν-Γκβίρ και ζητά κυρώσεις από την ΕΕ

Το Παρίσι ανακοίνωσε την απαγόρευση εισόδου στη γαλλική επικράτεια για τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με ακτιβιστές του «στολίσκου για τη Γάζα» πεσμένους στα γόνατα και με δεμένα τα χέρια, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή.

Την ανακοίνωση έκανε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ο οποίος χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις ενέργειες σε βάρος Γάλλων και Ευρωπαίων πολιτών που συμμετείχαν στην αποστολή του Global Sumud.

Ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας γνωστοποίησε ακόμη ότι, σε συνεννόηση με τον Ιταλό ομόλογό του, ζητείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει την επιβολή κυρώσεων κατά του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ.

«Μαζί με τον Ιταλό ομόλογό μου, ζητώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε κυρώσεις σε βάρος του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ", πρόσθεσε ο ίδιος.