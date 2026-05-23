Αμερικανικά ΜΜΕ: Το Πεντάγωνο ετοιμάζεται να πλήξει το Ιράν αυτό το Σαββατοκύριακο

Η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμαζόταν την Παρασκευή για μια νέα σειρά στρατιωτικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο CBS, παρά το γεγονός ότι η διπλωματία συνεχιζόταν. Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής δεν είχε ληφθεί τελική απόφαση σχετικά με τις επιθέσεις.

«Η κυβέρνηση Τραμπ προετοιμάζεται για έναν νέο γύρο στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν», δήλωσαν στο CBS News πηγές που γνωρίζουν τον σχεδιασμό. Όπως αναφέρθηκε το Πεντάγωνο και η κοινότητα των μυστικών υπηρεσιών προετοιμάζονται για νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν αυτό το Σαββατοκύριακο.

Πάντως σήμερα ο εμίρης του Κατάρ συνομίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τις διπλωματικές προσπάθειες του Πακιστάν, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του εμίρη.

Και το Axios, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, υποστήριξε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συζητά με τον στενό του κύκλο την επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν. «Ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο περαιτέρω επιθέσεων κατά του Ιράν, εκτός εάν υπάρξει κάποια σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις την τελευταία στιγμή, σύμφωνα με πηγές που έχουν μιλήσει απευθείας με τον πρόεδρο», γράφει το δημοσίευμα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ είχε συνάντηση με συμβούλους για θέματα του Ιράν, όπου συζητήθηκε η πιθανότητα ανανέωσης της στρατιωτικής δράσης. Στις συνομιλίες συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκεθ, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ και η αρχηγός του προσωπικού του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς.

Αλλαγή προγράμματος

«Περιστάσεις που αφορούν την κυβέρνηση» εμποδίζουν τον πρόεδρο Τραμπ να παραστεί στον γάμο του γιου του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, αυτό το Σαββατοκύριακο, ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο πρόεδρος είχε προγραμματίσει να περάσει το Σαββατοκύριακο της Ημέρας Μνήμης στο γήπεδο γκολφ που διαθέτει στο Νιου Τζέρσεϊ, αλλά τώρα θα επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Ορισμένα μέλη του αμερικανικού στρατού και της κοινότητας πληροφοριών ακύρωσαν τα σχέδιά τους για το Σαββατοκύριακο της Ημέρας Μνήμης εν αναμονή πιθανών επιθέσεων, ανέφεραν διάφορες πηγές.

Σύμφωνα με το CBS, αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνας και των μυστικών υπηρεσιών άρχισαν να ενημερώνουν τους καταλόγους ανάκλησης για τις αμερικανικές εγκαταστάσεις στο εξωτερικό, καθώς ομάδες στρατιωτών που σταθμεύουν στη Μέση Ανατολή αποσύρονται από το θέατρο των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να μειωθεί η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή εν μέσω ανησυχιών για πιθανή ιρανική αντίποινα.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν σε μεγάλο βαθμό αποφύγει να επιτεθούν η μία στην άλλη από τότε που άρχισε μια προσωρινή εκεχειρία στις αρχές Απριλίου, κερδίζοντας χρόνο για έμμεσες συνομιλίες σχετικά με μια μακροπρόθεσμη συμφωνία.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι δήλωσε στο CBS News ότι ο κ. Τραμπ «έχει καταστήσει απολύτως σαφείς τις κόκκινες γραμμές του: το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να κατέχει πυρηνικό όπλο και δεν μπορεί να διατηρήσει το εμπλουτισμένο ουράνιό του». «Ο Πρόεδρος διατηρεί πάντα όλες τις επιλογές ανά πάσα στιγμή, και είναι καθήκον του Πενταγώνου να είναι έτοιμο να εκτελέσει οποιαδήποτε απόφαση λάβει ο Ανώτατος Διοικητής», είπε η Κέλι. «Ο Πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει τις συνέπειες σε περίπτωση που το Ιράν δεν καταλήξει σε συμφωνία».

