Αμερικανικά ΜΜΕ: Το Πεντάγωνο ετοιμάζεται να πλήξει το Ιράν αυτό το Σαββατοκύριακο

«Η κυβέρνηση Τραμπ προετοιμάζεται για έναν νέο γύρο στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν», δήλωσαν στο CBS News πηγές που γνωρίζουν τον σχεδιασμό.

Μάνος Χατζηγιάννης

Αμερικανικά ΜΜΕ: Το Πεντάγωνο ετοιμάζεται να πλήξει το Ιράν αυτό το Σαββατοκύριακο
(AP Photo/Vahid Salemi)
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η κυβέρνηση Τραμπ προετοιμάζεται για πιθανές στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν το Σαββατοκύριακο, χωρίς να έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση.
  • Το Πεντάγωνο και οι μυστικές υπηρεσίες ενημερώνουν καταλόγους ανάκλησης και μειώνουν την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή εν όψει πιθανών ιρανικών αντιποίνων.
  • Ο πρόεδρος Τραμπ συζητά με συμβούλους του την επανέναρξη των επιθέσεων, εκτός εάν υπάρξει σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν την τελευταία στιγμή.
  • Ο Τραμπ ακύρωσε την παρουσία του στον γάμο του γιου του αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω κυβερνητικών υποχρεώσεων σχετικών με την κρίση στο Ιράν.
  • Ο Λευκός Οίκος επαναλαμβάνει ότι ο Τραμπ δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και διατηρεί όλες τις επιλογές ανοιχτές για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
Snapshot powered by AI

Η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμαζόταν την Παρασκευή για μια νέα σειρά στρατιωτικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο CBS, παρά το γεγονός ότι η διπλωματία συνεχιζόταν. Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής δεν είχε ληφθεί τελική απόφαση σχετικά με τις επιθέσεις.

«Η κυβέρνηση Τραμπ προετοιμάζεται για έναν νέο γύρο στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν», δήλωσαν στο CBS News πηγές που γνωρίζουν τον σχεδιασμό. Όπως αναφέρθηκε το Πεντάγωνο και η κοινότητα των μυστικών υπηρεσιών προετοιμάζονται για νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν αυτό το Σαββατοκύριακο.

Πάντως σήμερα ο εμίρης του Κατάρ συνομίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τις διπλωματικές προσπάθειες του Πακιστάν, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του εμίρη.

Και το Axios, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, υποστήριξε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συζητά με τον στενό του κύκλο την επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν. «Ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο περαιτέρω επιθέσεων κατά του Ιράν, εκτός εάν υπάρξει κάποια σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις την τελευταία στιγμή, σύμφωνα με πηγές που έχουν μιλήσει απευθείας με τον πρόεδρο», γράφει το δημοσίευμα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ είχε συνάντηση με συμβούλους για θέματα του Ιράν, όπου συζητήθηκε η πιθανότητα ανανέωσης της στρατιωτικής δράσης. Στις συνομιλίες συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκεθ, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ και η αρχηγός του προσωπικού του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς.

Αλλαγή προγράμματος

«Περιστάσεις που αφορούν την κυβέρνηση» εμποδίζουν τον πρόεδρο Τραμπ να παραστεί στον γάμο του γιου του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, αυτό το Σαββατοκύριακο, ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο πρόεδρος είχε προγραμματίσει να περάσει το Σαββατοκύριακο της Ημέρας Μνήμης στο γήπεδο γκολφ που διαθέτει στο Νιου Τζέρσεϊ, αλλά τώρα θα επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.
Ορισμένα μέλη του αμερικανικού στρατού και της κοινότητας πληροφοριών ακύρωσαν τα σχέδιά τους για το Σαββατοκύριακο της Ημέρας Μνήμης εν αναμονή πιθανών επιθέσεων, ανέφεραν διάφορες πηγές.

Σύμφωνα με το CBS, αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνας και των μυστικών υπηρεσιών άρχισαν να ενημερώνουν τους καταλόγους ανάκλησης για τις αμερικανικές εγκαταστάσεις στο εξωτερικό, καθώς ομάδες στρατιωτών που σταθμεύουν στη Μέση Ανατολή αποσύρονται από το θέατρο των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να μειωθεί η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή εν μέσω ανησυχιών για πιθανή ιρανική αντίποινα.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν σε μεγάλο βαθμό αποφύγει να επιτεθούν η μία στην άλλη από τότε που άρχισε μια προσωρινή εκεχειρία στις αρχές Απριλίου, κερδίζοντας χρόνο για έμμεσες συνομιλίες σχετικά με μια μακροπρόθεσμη συμφωνία.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι δήλωσε στο CBS News ότι ο κ. Τραμπ «έχει καταστήσει απολύτως σαφείς τις κόκκινες γραμμές του: το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να κατέχει πυρηνικό όπλο και δεν μπορεί να διατηρήσει το εμπλουτισμένο ουράνιό του». «Ο Πρόεδρος διατηρεί πάντα όλες τις επιλογές ανά πάσα στιγμή, και είναι καθήκον του Πενταγώνου να είναι έτοιμο να εκτελέσει οποιαδήποτε απόφαση λάβει ο Ανώτατος Διοικητής», είπε η Κέλι. «Ο Πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει τις συνέπειες σε περίπτωση που το Ιράν δεν καταλήξει σε συμφωνία».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:30ΥΓΕΙΑ

Πανελλήνιες: Φυσικοθεραπευτές δίνουν 5 + 2 tips για καλύτερη απόδοση και διαχείριση του άγχους

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο πατέρας του Στίβεν Χόκινγκ ανησυχούσε ότι ο γιος του «δεν διαβάζει πολύ», όπως αποκαλύπτει νέα βιογραφία για τον αστροφυσικό

15:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΠΟΜΙΔΑ για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό: Ενστάσεις και προβληματισμοί

15:04ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκαθαρίζει ο καιρός Αγίου Πνεύματος και αρχών Ιουνίου - Τι προβλέπουν τα μοντέλα GFS και ECMWF

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Μικρολίμανο: Αυτό είναι το οπλοστάσιο του σκληρού ποινικού - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, είχε σφαίρα στη θαλάμη όταν απείλησε τους αστυνομικούς

14:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Σε καλό δρόμο η επέκταση συμβολαίου του Γιόβιτς – Οι κινήσεις του Ριμπάλτα

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Τουαλέτα αξίας άνω των 2 εκατομμυρίων δολαρίων έχει γίνει απειλή για την εθνική ασφάλεια

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικά ΜΜΕ: Το Πεντάγωνο ετοιμάζεται να πλήξει το Ιράν αυτό το Σαββατοκύριακο

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Μικρολίμανο: Σε σοβαρή κατάσταση ο 42χρονος γνωστός ποινικός που σήκωσε όπλο στους αστυνομικούς - Το βίαιο παρελθόν του

14:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Iron Maiden στην Αθήνα: Ενημέρωση προς το κοινό που θα πάει στο ΟΑΚΑ σε περίπτωση βροχής

14:14ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν βρήκε τα χρήματα για την αποκατάσταση

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Πωλείται ελληνικό νησί στο Ιόνιο Πέλαγος για μόλις... 286.000 δολάρια

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Αποτρόπαιες εικόνες: Άγριος ξυλοδαρμός καθηγητών από μαθητές στην Πάρμα - Βίντεο

14:00LIFESTYLE

Βούλα Πατουλίδου: Δεν έκανα πλαστική για να μου φτιάξει η διάθεση, ένιωθα μειονεκτικά, είχα κόμπλεξ

13:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Final Four 2026, Σκαριόλο για Γκαρούμπα: «Δεν είμαστε αισιόδοξοι για τον τραυματισμό του»

13:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Final Four 2026, Μπαρτζώκας: «Αξίζουμε να είμαστε εδώ»

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό 24-25 Μαΐου: Κλείνουν νωρίτερα σταθμοί στη γραμμή 2 

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση 3χρονης - Χανιά: Έρχονται εξελίξεις, αναζητάται ο πατέρας-Αυτά τα τραύματα έφερε το παιδί

13:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βίκυ Μοσχολιού: Μια φωνή που έγινε λαϊκή μνήμη γεννιέται σαν σήμερα

13:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλοι στη Φενέρμπαχτσε: «Θα κινηθούμε νομικά» – Συγγνώμη στους φιλάθλους για την ταλαιπωρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:12ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Τσικόπουλος: Ο 33χρονος γιατρός πέρασε καλώδιο στον λαιμό του κι αυτοκτόνησε - Γιατί δεν τον έβρισκαν τόσο καιρό

13:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλοι στη Φενέρμπαχτσε: «Θα κινηθούμε νομικά» – Συγγνώμη στους φιλάθλους για την ταλαιπωρία

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Μικρολίμανο: Σε σοβαρή κατάσταση ο 42χρονος γνωστός ποινικός που σήκωσε όπλο στους αστυνομικούς - Το βίαιο παρελθόν του

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Μικρολίμανο: Αυτό είναι το οπλοστάσιο του σκληρού ποινικού - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, είχε σφαίρα στη θαλάμη όταν απείλησε τους αστυνομικούς

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Μπακογιάννης για αποφυλάκιση Αλέξανδρου Γιωτόπουλου: Αναρωτιόμουν αν τον πετύχω στον δρόμο...

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Τελειώνουν οι «Κορλεόνε» της Κρήτης: Γιατί το νησί βρίσκεται στο επίκεντρο της ΕΛ.ΑΣ.

15:04ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκαθαρίζει ο καιρός Αγίου Πνεύματος και αρχών Ιουνίου - Τι προβλέπουν τα μοντέλα GFS και ECMWF

13:00ΥΓΕΙΑ

Τι λένε ειδικοί για το αν πρέπει να φτύνετε ή να καταπίνετε τη βλέννα όταν είστε άρρωστοι

11:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γιατί η Ελλάδα είναι εκτός «heat dome» - Η ανάλυση του ECMWF και ο αφρικανικός αντικυκλώνας

19:52ΕΘΝΙΚΑ

Απάντηση αρχηγού ΓΕΑ για την τουρκική φωτογραφία που στοχοποιεί τη Λήμνο: Απαράδεκτο, εγώ δεν θα κάνω το ίδιο

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση 3χρονης - Χανιά: Έρχονται εξελίξεις, αναζητάται ο πατέρας-Αυτά τα τραύματα έφερε το παιδί

14:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Iron Maiden στην Αθήνα: Ενημέρωση προς το κοινό που θα πάει στο ΟΑΚΑ σε περίπτωση βροχής

08:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2026: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ένας γάμος σαν… παραμύθι στις Πρασσές – Παντρεύτηκαν την μέρα της ονομαστικής γιορτής τους

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Ρέτσας: Εξαφανισμένος για δύο μήνες - Συγκλονίζει η σύζυγός του - «Τον περιμένουμε κι εγώ και τα παιδιά μας»

13:09LIFESTYLE

«Η Οδύσσεια είναι ιστορία της μυθολογίας»: Η Lupita Nyong’o απαντά στην κριτική για τον ρόλο της «Ωραίας Ελένης»

13:13ΕΘΝΙΚΑ

Αποκάλυψη Newsbomb φωτογραφίας ντοκουμέντο περί τουρκικής στοχοποίησης της Λήμνου: Ποιος ήταν ο πραγματικός στόχος της Άγκυρας; Ειδικός αναλυτής εξηγεί

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ δημοσίευσε AI βίντεο στο οποίο πετάει τον Στίβεν Κολμπέρ σε κάδο απορριμμάτων και χορεύει το YMCA

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία UFO: Viral το βίντεο με παράξενο ιπτάμενο αντικείμενο που μοιάζει με «αιωρούμενο εξωγήινο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ