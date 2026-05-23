Τι λένε ειδικοί για το αν πρέπει να φτύνετε ή να καταπίνετε τη βλέννα όταν είστε άρρωστοι

Πρέπει να φτύνετε ή να καταπίνετε βλέννα όταν είστε άρρωστοι;

Newsbomb

Τι λένε ειδικοί για το αν πρέπει να φτύνετε ή να καταπίνετε τη βλέννα όταν είστε άρρωστοι
Bigstock®
ΥΓΕΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η βλέννα είναι πάντα κάτι δυσάρεστο όταν είστε άρρωστοι, αλλά αποτελεί μέρος του φυσιολογικού αμυντικού συστήματος του σώματος.

Εάν βήχετε παχύ φλέγμα, το φτύσιμο μπορεί να σας κάνει να νιώσετε καλύτερα, αλλά και η κατάποσή του είναι συνήθως ακίνδυνη.

Γιατί το σώμα παράγει περισσότερη βλέννα όταν είστε άρρωστοι

Η βλέννα καλύπτει υγρές επιφάνειες όπως η μύτη, τα ιγμόρεια, οι πνεύμονες, το στόμα και ο λαιμός. Βοηθά στην παγίδευση σκόνης, αλλεργιογόνων, ιών και βακτηρίων προτού αυτά ταξιδέψουν βαθύτερα στους αεραγωγούς. Μικροσκοπικές δομές που μοιάζουν με τρίχες βοηθούν στη συνέχεια να μετακινηθεί η βλέννα προς τα πάνω, όπου μπορεί να απομακρυνθεί φύσημα μύτης, βήχα ή κατάποση.

Κατά τη διάρκεια ενός κρυολογήματος, γρίπης, COVID-19 ή λοίμωξης των ιγμορείων, η επένδυση των αεραγωγών φλεγμαίνει και η βλέννα συχνά γίνεται πιο παχύρρευστη ή κολλώδης. Αυτή η επιπλέον βλέννα δεν είναι «απόβλητα» με την απλή έννοια. Είναι μέρος της ανοσολογικής απόκρισης, αλλά μπορεί να κάνει την αναπνοή, τον ύπνο και τον βήχα πιο άβολα.

Είναι καλύτερο να φτύνετε τη βλέννα;

Εάν η βλέννα είναι πηχτή, ερεθίζει τον λαιμό σας ή ανεβαίνει από το στήθος, το φτύσιμο είναι λογικό. Μπορεί να καθαρίσει τον λαιμό, να μειώσει την επιθυμία για συνεχή βήχα και να σας κάνει να νιώσετε πιο άνετα.

Το φτύσιμο είναι ιδιαίτερα πρακτικό όταν η βλέννα είναι βαριά, έχει δυσάρεστη γεύση ή σας κάνει να νιώθετε άβολα. Χρησιμοποιήστε χαρτομάντιλα, πετάξτε τα και πλύνετε τα χέρια σας μετά, για να αποφύγετε την εξάπλωση μικροβίων.

Είναι επιβλαβής η κατάποση βλέννας;

Συνήθως όχι. Καταπίνετε βλέννα όλη την ημέρα ούτως ή άλλως, ακόμα και όταν είστε υγιείς. Μόλις καταποθεί, η βλέννα πηγαίνει στο στομάχι και το πεπτικό σύστημα, όπου διασπάται και τελικά αποβάλλεται.

Η κατάποση βλέννας δεν «επαναφέρει την μόλυνση» στο σώμα σας ούτε κάνει το κρυολόγημα να διαρκεί περισσότερο. Εάν αισθάνεστε ναυτία από την κατάποση πολλής βλέννας, το φτύσιμο μπορεί απλώς να είναι πιο άνετο.

Πώς να χαλαρώσετε τη βλέννα με ασφάλεια

Στόχος είναι να γίνει η βλέννα πιο αραιή και πιο εύκολο να αποβληθεί, όχι να την πιέσετε να αποβληθεί επιθετικά. Η ενυδάτωση, ο υγρός αέρας, τα ρινικά σπρέι ή το ξέβγαλμα με αλατούχο διάλυμα και ένα ζεστό ντους με εισπνοή ατμών μπορούν να βοηθήσουν στην αραίωση της βλέννας και στην μείωση του ερεθισμού του λαιμού.

Ένα αλατούχο διάλυμα μπορεί να είναι χρήσιμο για τη ρινική βλέννα, αρκεί να χρησιμοποιήσετε αποστειρωμένο, απεσταγμένο ή προηγουμένως βρασμένο νερό, εάν το παρασκευάζετε μόνοι σας. Ορισμένα φάρμακα (άνευ ιατρικής συνταγής) μπορεί να βοηθήσουν ανάλογα με την αιτία, αλλά τα αποσυμφορητικά και τα αντιισταμινικά δεν είναι κατάλληλα για όλους.

κρυολογημα γριπη συναχι

Πότε είναι ώρα να πάτε στον γιατρό

Το μεγαλύτερο μέρος της βλέννας από μια ιογενή λοίμωξη βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου. Η ιατρική συμβουλή είναι λογική εάν τα συμπτώματα διαρκούν περισσότερο από μία εβδομάδα χωρίς βελτίωση, συνεχίζουν να επιδεινώνονται ή συνοδεύονται από πυρετό, δύσπνοια, πόνο στο στήθος, συριγμό, αφυδάτωση ή σοβαρό πόνο στα ιγμόρεια.

Το χρώμα από μόνο του δεν αποδεικνύει πάντα μια βακτηριακή λοίμωξη. Η κίτρινη ή πράσινη βλέννα μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης ιογενούς ασθένειας, επομένως το συνολικό μοτίβο συμπτωμάτων έχει μεγαλύτερη σημασία από το χρώμα από μόνο του.

Συχνές Ερωτήσεις

Η κατάποση βλέννας αναστατώνει το στομάχι;

Μπορεί να κάνει μερικούς ανθρώπους να αισθάνονται ναυτία, ειδικά εάν η αποστράγγιση είναι βαριά. Αλλά για τους περισσότερους διαχειρίζεται κανονικά από το πεπτικό σύστημα.

Είναι η παχύρρευστη βλέννα χειρότερη από τη ρευστή;

Όχι πάντα. Η παχύρρευστη βλέννα είναι συχνά πιο δύσκολο να αποβληθεί και μπορεί να είναι πιο άβολη, ενώ η υδαρής βλέννα είναι πιο συχνή με αλλεργίες, κρύο αέρα ή πρώιμη λοίμωξη.

Μπορούν τα γαλακτοκομικά να επιδεινώσουν τη βλέννα;

Τα γαλακτοκομικά δεν φαίνεται να αυξάνουν την παραγωγή βλέννας στους περισσότερους ανθρώπους, αλλά μπορεί να κάνουν το σάλιο να φαίνεται πιο παχύ σε ορισμένους. Αν σας ενοχλεί ενώ είστε άρρωστοι, επιλέξτε άλλα υγρά προσωρινά.

Συμπέρασμα

Το φτύσιμο βλέννας όταν είστε άρρωστοι μπορεί να σας κάνει να νιώθετε πιο καθαροί και πιο άνετα, ειδικά όταν τα φλέγματα είναι παχύρρευστα ή προέρχονται από το στήθος. Αλλά η κατάποση βλέννας είναι συνήθως ακίνδυνη και δεν επιδεινώνει την λοίμωξη.

Ο πιο σημαντικός στόχος είναι να παραμένετε ενυδατωμένοι, να διατηρείτε τη βλέννα χαλαρή και να προσέχετε για συμπτώματα που υποδηλώνουν κάτι πιο σοβαρό από ένα συνηθισμένο κρυολόγημα.

Πηγές:
health.com
nih.gov
lung.org

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:02ΚΟΣΜΟΣ

Αποτρόπαιες εικόνες: Άγριος ξυλοδαρμός καθηγητών από μαθητές στην Πάρμα - Βίντεο

14:00LIFESTYLE

Βούλα Πατουλίδου: Δεν έκανα πλαστική για να μου φτιάξει η διάθεση, ένιωθα μειονεκτικά, είχα κόμπλεξ

13:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Final Four 2026, Σκαριόλο για Γκαρούμπα: «Δεν είμαστε αισιόδοξοι για τον τραυματισμό του»

13:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Final Four 2026, Μπαρτζώκας: «Αξίζουμε να είμαστε εδώ»

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό 24-25 Μαΐου: Κλείνουν νωρίτερα σταθμοί στη γραμμή 2 

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση 3χρονου - Χανιά: Έρχονται εξελίξεις, αναζητάται ο πατέρας-Αυτά τα τραύματα έφερε το παιδί

13:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βίκυ Μοσχολιού: Μια φωνή που έγινε λαϊκή μνήμη γεννιέται σαν σήμερα

13:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλοι στη Φενέρμπαχτσε: «Θα κινηθούμε νομικά» – Συγγνώμη στους φιλάθλους για την ταλαιπωρία

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Μπακογιάννης για αποφυλάκιση Αλέξανδρου Γιωτόπουλου: Αναρωτιόμουν αν τον πετύχω στον δρόμο...

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Τελειώνουν οι «Κορλεόνε» της Κρήτης: Γιατί το νησί βρίσκεται στο επίκεντρο της ΕΛ.ΑΣ.

13:13ΕΘΝΙΚΑ

Αποκάλυψη Newsbomb φωτογραφίας ντοκουμέντο περί τουρκικής στοχοποίησης της Λήμνου: Ποιος ήταν ο πραγματικός στόχος της Άγκυρας; Ειδικός αναλυτής εξηγεί

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Τσικόπουλος: Ο 33χρονος γιατρός πέρασε καλώδιο στον λαιμό του κι αυτοκτόνησε - Γιατί δεν τον έβρισκαν τόσο καιρό

13:09LIFESTYLE

«Η Οδύσσεια είναι ιστορία της μυθολογίας»: Η Lupita Nyong’o απαντά στην κριτική για τον ρόλο της «Ωραίας Ελένης»

13:00ΥΓΕΙΑ

Τι λένε ειδικοί για το αν πρέπει να φτύνετε ή να καταπίνετε τη βλέννα όταν είστε άρρωστοι

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τέσσερις γιαγιάδες από ΚΑΠΗ παίζουν κουκλοθέατρο για μικρά παιδιά

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία UFO: Viral το βίντεο με παράξενο ιπτάμενο αντικείμενο που μοιάζει με «αιωρούμενο εξωγήινο»

12:42ΚΟΣΜΟΣ

The New Yorker: Γιατί η Ισπανία αντιστέκεται στον Ντόναλντ Τραμπ

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Euroleague Final Four 2026: Υποτονική η κίνηση λόγω αποκλεισμών και βροχής στο Fan Zone στο Ζάππειο

12:30ΠΑΙΔΕΙΑ

Το πρόγραμμα των πανελληνίων εξετάσεων 2026 - Χρήσιμες συμβουλές για τους υποψηφίους

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Αίεν Υψικρατείν: 20 χρόνια χωρίς τον σμηναγό Κώστα Ηλιάκη - Έπεσε κατά τη διάρκεια αναχαίτισης τουρκικών αεροσκαφών - Το χρονικό, η στιγμή της πτώσης και η σημερινή συγκυρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:12ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Τσικόπουλος: Ο 33χρονος γιατρός πέρασε καλώδιο στον λαιμό του κι αυτοκτόνησε - Γιατί δεν τον έβρισκαν τόσο καιρό

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Μπακογιάννης για αποφυλάκιση Αλέξανδρου Γιωτόπουλου: Αναρωτιόμουν αν τον πετύχω στον δρόμο...

13:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλοι στη Φενέρμπαχτσε: «Θα κινηθούμε νομικά» – Συγγνώμη στους φιλάθλους για την ταλαιπωρία

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Τελειώνουν οι «Κορλεόνε» της Κρήτης: Γιατί το νησί βρίσκεται στο επίκεντρο της ΕΛ.ΑΣ.

19:52ΕΘΝΙΚΑ

Απάντηση αρχηγού ΓΕΑ για την τουρκική φωτογραφία που στοχοποιεί τη Λήμνο: Απαράδεκτο, εγώ δεν θα κάνω το ίδιο

11:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γιατί η Ελλάδα είναι εκτός «heat dome» - Η ανάλυση του ECMWF και ο αφρικανικός αντικυκλώνας

13:13ΕΘΝΙΚΑ

Αποκάλυψη Newsbomb φωτογραφίας ντοκουμέντο περί τουρκικής στοχοποίησης της Λήμνου: Ποιος ήταν ο πραγματικός στόχος της Άγκυρας; Ειδικός αναλυτής εξηγεί

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Μικρολίμανο: Ο ένοπλος που εξουδετέρωσαν οι Αρχές είχε σκοτώσει άνδρα, είχε κρατήσει όμηρο αστυνομικό και είχε εμπλακεί σε ένοπλες επιθέσεις με καλάσνικοφ

13:00ΥΓΕΙΑ

Τι λένε ειδικοί για το αν πρέπει να φτύνετε ή να καταπίνετε τη βλέννα όταν είστε άρρωστοι

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Αίεν Υψικρατείν: 20 χρόνια χωρίς τον σμηναγό Κώστα Ηλιάκη - Έπεσε κατά τη διάρκεια αναχαίτισης τουρκικών αεροσκαφών - Το χρονικό, η στιγμή της πτώσης και η σημερινή συγκυρία

08:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2026: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση 3χρονου - Χανιά: Έρχονται εξελίξεις, αναζητάται ο πατέρας-Αυτά τα τραύματα έφερε το παιδί

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Ρέτσας: Εξαφανισμένος για δύο μήνες - Συγκλονίζει η σύζυγός του - «Τον περιμένουμε κι εγώ και τα παιδιά μας»

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία UFO: Viral το βίντεο με παράξενο ιπτάμενο αντικείμενο που μοιάζει με «αιωρούμενο εξωγήινο»

11:06ΕΛΛΑΔΑ

Ο χάρτης της μεγάλης αλλαγής στις νέες ταυτότητες: Τι ισχύει για ταξίδια, ραντεβού, κόστος και δικαιολογητικά ενόψει της προθεσμίας του Αυγούστου

21:14ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 22/5: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 120 εκατ. ευρώ

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Euroleague Final Four 2026: Υποτονική η κίνηση λόγω αποκλεισμών και βροχής στο Fan Zone στο Ζάππειο

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ένας γάμος σαν… παραμύθι στις Πρασσές – Παντρεύτηκαν την μέρα της ονομαστικής γιορτής τους

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Χριστίνας Εξαρχουλέα: Aπό τη Στούπα της Μάνης ως το Μίσιγκαν το «Τούνελ» στα ίχνη του υπόπτου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ