Τι λένε ειδικοί για το αν πρέπει να φτύνετε ή να καταπίνετε τη βλέννα όταν είστε άρρωστοι

Η βλέννα είναι πάντα κάτι δυσάρεστο όταν είστε άρρωστοι, αλλά αποτελεί μέρος του φυσιολογικού αμυντικού συστήματος του σώματος.

Εάν βήχετε παχύ φλέγμα, το φτύσιμο μπορεί να σας κάνει να νιώσετε καλύτερα, αλλά και η κατάποσή του είναι συνήθως ακίνδυνη.

Γιατί το σώμα παράγει περισσότερη βλέννα όταν είστε άρρωστοι

Η βλέννα καλύπτει υγρές επιφάνειες όπως η μύτη, τα ιγμόρεια, οι πνεύμονες, το στόμα και ο λαιμός. Βοηθά στην παγίδευση σκόνης, αλλεργιογόνων, ιών και βακτηρίων προτού αυτά ταξιδέψουν βαθύτερα στους αεραγωγούς. Μικροσκοπικές δομές που μοιάζουν με τρίχες βοηθούν στη συνέχεια να μετακινηθεί η βλέννα προς τα πάνω, όπου μπορεί να απομακρυνθεί φύσημα μύτης, βήχα ή κατάποση.

Κατά τη διάρκεια ενός κρυολογήματος, γρίπης, COVID-19 ή λοίμωξης των ιγμορείων, η επένδυση των αεραγωγών φλεγμαίνει και η βλέννα συχνά γίνεται πιο παχύρρευστη ή κολλώδης. Αυτή η επιπλέον βλέννα δεν είναι «απόβλητα» με την απλή έννοια. Είναι μέρος της ανοσολογικής απόκρισης, αλλά μπορεί να κάνει την αναπνοή, τον ύπνο και τον βήχα πιο άβολα.

Είναι καλύτερο να φτύνετε τη βλέννα;

Εάν η βλέννα είναι πηχτή, ερεθίζει τον λαιμό σας ή ανεβαίνει από το στήθος, το φτύσιμο είναι λογικό. Μπορεί να καθαρίσει τον λαιμό, να μειώσει την επιθυμία για συνεχή βήχα και να σας κάνει να νιώσετε πιο άνετα.

Το φτύσιμο είναι ιδιαίτερα πρακτικό όταν η βλέννα είναι βαριά, έχει δυσάρεστη γεύση ή σας κάνει να νιώθετε άβολα. Χρησιμοποιήστε χαρτομάντιλα, πετάξτε τα και πλύνετε τα χέρια σας μετά, για να αποφύγετε την εξάπλωση μικροβίων.

Είναι επιβλαβής η κατάποση βλέννας;

Συνήθως όχι. Καταπίνετε βλέννα όλη την ημέρα ούτως ή άλλως, ακόμα και όταν είστε υγιείς. Μόλις καταποθεί, η βλέννα πηγαίνει στο στομάχι και το πεπτικό σύστημα, όπου διασπάται και τελικά αποβάλλεται.

Η κατάποση βλέννας δεν «επαναφέρει την μόλυνση» στο σώμα σας ούτε κάνει το κρυολόγημα να διαρκεί περισσότερο. Εάν αισθάνεστε ναυτία από την κατάποση πολλής βλέννας, το φτύσιμο μπορεί απλώς να είναι πιο άνετο.

Πώς να χαλαρώσετε τη βλέννα με ασφάλεια

Στόχος είναι να γίνει η βλέννα πιο αραιή και πιο εύκολο να αποβληθεί, όχι να την πιέσετε να αποβληθεί επιθετικά. Η ενυδάτωση, ο υγρός αέρας, τα ρινικά σπρέι ή το ξέβγαλμα με αλατούχο διάλυμα και ένα ζεστό ντους με εισπνοή ατμών μπορούν να βοηθήσουν στην αραίωση της βλέννας και στην μείωση του ερεθισμού του λαιμού.

Ένα αλατούχο διάλυμα μπορεί να είναι χρήσιμο για τη ρινική βλέννα, αρκεί να χρησιμοποιήσετε αποστειρωμένο, απεσταγμένο ή προηγουμένως βρασμένο νερό, εάν το παρασκευάζετε μόνοι σας. Ορισμένα φάρμακα (άνευ ιατρικής συνταγής) μπορεί να βοηθήσουν ανάλογα με την αιτία, αλλά τα αποσυμφορητικά και τα αντιισταμινικά δεν είναι κατάλληλα για όλους.

Πότε είναι ώρα να πάτε στον γιατρό

Το μεγαλύτερο μέρος της βλέννας από μια ιογενή λοίμωξη βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου. Η ιατρική συμβουλή είναι λογική εάν τα συμπτώματα διαρκούν περισσότερο από μία εβδομάδα χωρίς βελτίωση, συνεχίζουν να επιδεινώνονται ή συνοδεύονται από πυρετό, δύσπνοια, πόνο στο στήθος, συριγμό, αφυδάτωση ή σοβαρό πόνο στα ιγμόρεια.

Το χρώμα από μόνο του δεν αποδεικνύει πάντα μια βακτηριακή λοίμωξη. Η κίτρινη ή πράσινη βλέννα μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης ιογενούς ασθένειας, επομένως το συνολικό μοτίβο συμπτωμάτων έχει μεγαλύτερη σημασία από το χρώμα από μόνο του.

Συχνές Ερωτήσεις

Η κατάποση βλέννας αναστατώνει το στομάχι;

Μπορεί να κάνει μερικούς ανθρώπους να αισθάνονται ναυτία, ειδικά εάν η αποστράγγιση είναι βαριά. Αλλά για τους περισσότερους διαχειρίζεται κανονικά από το πεπτικό σύστημα.

Είναι η παχύρρευστη βλέννα χειρότερη από τη ρευστή;

Όχι πάντα. Η παχύρρευστη βλέννα είναι συχνά πιο δύσκολο να αποβληθεί και μπορεί να είναι πιο άβολη, ενώ η υδαρής βλέννα είναι πιο συχνή με αλλεργίες, κρύο αέρα ή πρώιμη λοίμωξη.

Μπορούν τα γαλακτοκομικά να επιδεινώσουν τη βλέννα;

Τα γαλακτοκομικά δεν φαίνεται να αυξάνουν την παραγωγή βλέννας στους περισσότερους ανθρώπους, αλλά μπορεί να κάνουν το σάλιο να φαίνεται πιο παχύ σε ορισμένους. Αν σας ενοχλεί ενώ είστε άρρωστοι, επιλέξτε άλλα υγρά προσωρινά.

Συμπέρασμα

Το φτύσιμο βλέννας όταν είστε άρρωστοι μπορεί να σας κάνει να νιώθετε πιο καθαροί και πιο άνετα, ειδικά όταν τα φλέγματα είναι παχύρρευστα ή προέρχονται από το στήθος. Αλλά η κατάποση βλέννας είναι συνήθως ακίνδυνη και δεν επιδεινώνει την λοίμωξη.

Ο πιο σημαντικός στόχος είναι να παραμένετε ενυδατωμένοι, να διατηρείτε τη βλέννα χαλαρή και να προσέχετε για συμπτώματα που υποδηλώνουν κάτι πιο σοβαρό από ένα συνηθισμένο κρυολόγημα.

