Το πρόγραμμα των πανελληνίων εξετάσεων 2026 - Χρήσιμες συμβουλές για τους υποψηφίους
Απαγορεύεται η κατοχή κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών μέσων μέσα στην αίθουσα, με την παραλαβή των κινητών από τον πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής, και η παραβίαση αυτής της οδηγίας οδηγεί σε μηδενισμό του γραπτού
- Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 για τα ΓΕΛ ξεκινούν στις 29 Μαΐου και ολοκληρώνονται στις 8 Ιουνίου, ενώ για τα ΕΠΑΛ αρχίζουν στις 30 Μαΐου και συνεχίζονται έως τις 15 Ιουνίου με τα ειδικά μαθήματα να εξετάζονται από 16 έως 25 Ιουνίου.
- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους το Δελτίο Εξεταζομένου, το οποίο περιλαμβάνει τα εξεταζόμενα μαθήματα και το εξεταστικό κέντρο και χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό ταυτότητας κατά τις εξετάσεις.
- Ο μηδενισμός γραπτού γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση της τριμελούς Λυκειακής Επιτροπής και το σχετικό πρακτικό αποστέλλεται στο Βαθμολογικό Κέντρο.
- Σε περίπτωση ασθένειας υποψηφίου κατά την εξέταση, ο υποψήφιος μπορεί να διακόψει και να συμμετάσχει στις επαναληπτικές εξετάσεις, αρκεί να ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία και να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση.
Aντίστροφα μετρά ο χρόνος για να ξεκινήσουν οι Πανελλήνιες εξετάσεις 2026αφού στις 29 Μαΐου ξεκινούν για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.
Στις 3 Ιουνίου θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού, ενώ στις 5 Ιουνίου οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική.
Η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 8 Ιουνίου με τα μαθήματα Ιστορίας, Φυσικής και Οικονομίας.
Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, η έναρξη γίνεται στις 30 Μαΐου με τα Νέα Ελληνικά, ενώ στις 2 Ιουνίου ακολουθούν τα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας.
Οι εξετάσεις ειδικών μαθημάτων έχουν προγραμματιστεί για το διάστημα 16 έως 25 Ιουνίου.
Παράλληλα, από τις 15 έως τις 26 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).
Τι είναι το Δελτίο Εξεταζομένου
Λίγο πριν την μεγάλη «πρεμιέρα», οι φετινοί υποψήφιοι οφείλουν να έχουν μαζί τους το Δελτίο Εξεταζομένου. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας το Δελτίο Εξεταζομένου α εκτυπώνεται προσυμπληρωμένο (εκτός από το Εξεταστικό Κέντρο για τα πανελλαδικά μαθήματα) από το ΠΣ myschool.
- Στο δελτίο θα εκτυπώνονται αυτόματα τα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα και στην ένδειξη «Εξεταστικό Κέντρο» θα αναγράφεται είτε από την εφαρμογή είτε χειρόγραφα το εξεταστικό κέντρο για τους υποψηφίους που εξετάζονται γραπτώς ή το ειδικό εξεταστικό κέντρο (ή Βαθμολογικό Κέντρο) για όσους εξετάζονται προφορικά.
- Στην ένδειξη «Ειδικά Μαθήματα» θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα τα τυχόν ειδικά μαθήματα ή/και τα δύο νέα μουσικά μαθήματα, στα οποία οι υποψήφιοι δήλωσαν στην Αίτηση-Δήλωση ότι επιθυμούν να εξεταστούν.
- Για τους υποψηφίους που δήλωσαν μόνο/ή και τα πέντε Μουσικά τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής, στο Δελτίο Εξεταζομένου θα αναγραφεί το εξεταστικό κέντρι για το μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία και ένα ακόμη μάθμα της αντίστοιχης ομάδας προσανατολισμού. Στα ειδικά μαθήματα θα εμφανίζονται τα δύο μουσικά μαθήματα.
- Αφού εκτυπωθεί το Δελτίο εξεταζομένου και διπλωθεί στα δύο (η εμπρός όψη τα στοιχεία και η πίσω όψη τις οδηγίες), αν υπάρχει η δυνατότητα, καλό είναι να πλαστικοποιηθεί και να χορηγηθεί στους υποψηφίους.
- Τα δελτία εξεταζομένου θα χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά της ταυτότητας των κατόχων τους που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις καθώς και στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων το τρέχον σχολικό έτος. Τα δελτία εξεταζομένου πρέπει να διανεμηθούν άμεσα στους δικαιούχους.
Οι υποψήφιοι για το 10%
Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις διεκδικώντας το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, δεν θα παραλάβουν δελτίο εξεταζομένου, αφού δεν συμμετέχουν στις εξετάσεις.
Όσοι από τους αποφοίτους υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026, αλλά τελικά δεν θα προσέλθουν φέτος σε κανένα εξεταζόμενο μάθημα διεκυκρινίζεται ότι:
- δεν χρειάζεται να κάνουν καμία ενέργεια για ανάκληση της αίτησης-δήλωσης και
μετά την ανακοίνωση των γραπτών βαθμολογίων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, θα έχουν δυνατότητα να υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο
- διεκδικώντας το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση, εφόσον βεβαίως είχαν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των δύο τελευταίων ετών.
Πότε μπορεί να μηδενιστεί ένα γραπτό
Πλήρεις οδηγίες προς τους υποψήφιους αποστέλλει κάθε χρόνο το υπουργείο Παιδείας, με σκοπό να γνωρίζουν τόσο οι εξεταζόμενοι, όσο και οι επιτηρητές τι επιτρέπεται και τι όχι κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
Αρχικά, οι υποψήφιοι κατά την είσοδό τους στην αίθουσα της εξέτασης απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές και οποιαδήποτε άλλα ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών ή επικοινωνίας.
Σε περίπτωση κατά την οποία εξεταζόμενος, κατά την προσέλευσή του στο Εξεταστικό Κέντρο, φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, θα το παραδίδει στον Πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής, ο οποίος θα το φυλάσσει σε ειδικό χώρο. Μετά τη λήξη της εξέτασης, ο υποψήφιος θα παραλαμβάνει το κινητό του και θα αποχωρεί.
Πριν την είσοδο στις αίθουσες πρέπει ο πρόεδρος της Επιτροπής του Ε.Κ. να υπενθυμίζει στους υποψηφίους την υποχρέωσή τους να παραδίδουν τα κινητά τους και ότι η κατοχή κινητού (έστω και απενεργοποιημένου) μέσα στην αίθουσα συνιστά επαρκή λόγο μηδενισμού του γραπτού τους.
Τόσο κατά την παράδοση όσο και κατά την παραλαβή του κινητού, ο υποψήφιος θα υπογράψει σε ειδική κατάσταση ενώπιον του προέδρου της ΛΕΕ ότι αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη της παράδοσης και παραλαβής του κινητού του.
Τα ανωτέρω ισχύουν επίσης για τους επιτηρητές, το βοηθητικό προσωπικό και τους λοιπούς εμπλεκόμενους σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο, καθώς επίσης και για υποψήφιους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Τι γίνεται σε περίπτωση μηδενισμού
Η τυχόν απόφαση της τριμελούς Λυκειακής Επιτροπής για μηδενισμό γραπτού δοκιμίου υποψηφίου, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη σε πρακτικό που συντάσσεται και υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα δύο μέλη και το γραμματέα της Λυκειακής Επιτροπής, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια οι λόγοι για τους οποίους μηδενίζεται το γραπτό δοκίμιο, όπως αυτοί αναφέρονται στο σχετικό άρθρο 13 της Φ.251/25089/Α5/20-2-2020 (ΦΕΚ 643 Β ́/2020) Υ.Α.
Σε περίπτωση που υπάρχουν στοιχεία τα οποία συλλαμβάνεται να κατέχει ο υποφήφιος, αυτά επισυνάπτονται στο πρακτικό που συντάσσεται, και η τριμελής Λυκειακή Επιτροπή βαθμολογεί το γραπτό δοκίμιο με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0).
Αποστέλλει δε το ήδη μηδενισμένο γραπτό στο Β.Κ. σε ξεχωριστό φάκελο με συνημμένο αντίγραφο του πρακτικού.
Οι Πρόεδροι και τα μέλη των Επιτροπών απαγορεύουν αυστηρά την είσοδο εντός του εξεταστικού κέντρου (κτιριακό συγκρότημα και αύλειος χώρος) οποιουδήποτε άλλου εκτός των εξεταζομένων, των μελών και λοιπού προσωπικού των οικείων επιτροπών, του βοηθητικού προσωπικού και των επιτηρητών.
Εξαίρεση από την απαγόρευση αυτή επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση παροχής έκτακτης τεχνικής ή ιατρικής βοήθειας μετά από σχετική πρόσκληση της επιτροπής.
Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι οι επιτηρητές απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή επικοινωνίας.
Τέλος, απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά η γνωστοποίηση των θεμάτων σε οποιονδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο. Τα θέματα θα αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΑ.
Ασθένεια υποψηφίου εν ώρα εξέτασης
Αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης λόγω ξαφνικής ασθένειας, υποψήφιος αναγκαστεί να διακόψει την εξέτασή του:
- η Λυκειακή Επιτροπή καλεί τον υποψήφιο και αν ο υποψήφιος δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση ότι ολοκλήρωσε τελικά την εξέτασή του, τότε το γραπτό του αποστέλλεται και βαθμολογείται κανονικά,
- αν ο υποψήφιος δεν υπογράψει τέτοια υπεύθυνη δήλωση, αφού η ΛΕΕ συντάξει σχετικό πρακτικό, φυλάσσει το γραπτό δοκίμιο στο εξεταστικό κέντρο ή στην οικεία ΕΕΔΔΕ και αποστέλλει αντίγραφο του πρακτικού στο Βαθμολογικό Κέντρο ενημερώνοντας για την απουσία-διακοπή εξέτασης του υποψηφίου.
Ο υποψήφιος θα λάβει μέρος στις επαναληπτικές εξετάσεις, εφόσον ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία, οπότε το γραπτό του μένει μόνιμα στο Ε.Κ. ή στην ΕΕΔΔΕ και δεν αποστέλλεται στο ΒΚ.
Σε διαφορετική περίπτωση (αν δεν φέρει δικαιολογητικά κλπ.), το γραπτό δοκίμιο αποστέλλεται τελικά στο ΒΚ για βαθμολόγηση με σχετικό αντίγραφο πρακτικού της Λυκειακής Επιτροπής, αφού ο υποψήφιος δεν παραπέμπεται στις επαναληπτικές εξετάσεις.