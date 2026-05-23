Θεσσαλονίκη: «Δύο αυτοκτονίες μέσα σε μία εβδομάδα στις σιδηροδρομικές γραμμές», λέει ο Γενιδούνιας

Ο πρόεδρος του σωματείου μηχανοδηγών απέδωσε το περιστατικό σε αυτοκτονία και ανέφερε ότι είναι το δεύτερο τέτοιο συμβάν μέσα σε μια εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη

  • Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, παρασυρμένος από αμαξοστοιχία, με τις συνθήκες να διερευνώνται.
  • Οι μηχανοδηγοί βιώνουν σοβαρή ψυχολογική πίεση μετά από τέτοια περιστατικά, παρά το γεγονός ότι δεν φέρουν ευθύνη για αυτά.
  • Υπάρχει ανάγκη για ψυχολογική και θεσμική στήριξη των μηχανοδηγών, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με τραυματικές εμπειρίες και στερούνται επαρκούς υποστήριξης.
  • Οι μηχανοδηγοί υποβάλλονται σε διαδικασίες όπως κράτηση και δακτυλοσκόπηση μετά από τέτοια συμβάντα, γεγονός που επιβαρύνει επιπλέον την ψυχολογία τους.
'Eνας άνδρας έχασε τη ζωή του το βράδυ της Παρασκευής στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, όταν παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε ο πρόεδρος του σωματείου μηχανοδηγών (ΠΕΠΕ), Κώστας Γενιδούνιας, ο οποίος απέδωσε το περιστατικό σε αυτοκτονία και αναφέρθηκε στην ψυχολογική επιβάρυνση που βιώνουν οι μηχανοδηγοί μετά από τέτοιου είδους συμβάντα και έκανε λόγο για επαναλαμβανόμενα περιστατικά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Όπως σημείωσε, «δεύτερη αυτοκτονία χθες στις γραμμές στην Θεσσαλονίκη, 2 περιστατικά σε μια εβδομάδα. Πίσω από τις μηχανές των τρένων υπάρχουμε εμείς οι μηχανοδηγοί, εργαζόμενοι που βιώνουμε τεράστια ψυχολογική πίεση μετά από κάθε τέτοιο συμβάν, καθώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι προκειμένου να αποφευχθεί το μοιραίο. Παρά το γεγονός ότι η ευθύνη δεν είναι δική μας, η εμπειρία ενός τέτοιου συμβάντος είναι πάντα επώδυνη».

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξης των εργαζομένων του κλάδου, επισημαίνοντας ότι οι μηχανοδηγοί έρχονται αντιμέτωποι με ιδιαίτερα ψυχολογικά φορτισμένες καταστάσεις. Όπως ανέφερε, «οι μηχανοδηγοί δεν είμαστε μηχανές. Είμαστε εργαζόμενοι που κουβαλούν τεράστιο ψυχικό βάρος κάθε φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοια περιστατικά, χωρίς πολλές φορές να έχουμε την απαραίτητη ψυχολογική και θεσμική υποστήριξη».

Ολόκληρη η ανάρτηση του:

«2η αυτοκτονία χθες στις γραμμές στην Θεσσαλονίκη, 2 περιστατικά σε μια εβδομάδα. Πίσω απο τις μηχανές των τρένων υπάρχουμε εμείς οι μηχανοδηγοί, εργαζόμενοι που βιώνουμε τεράστια ψυχολογική πίεση μετά απο κάθε τέτοιο συμβάν, καθώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι προκειμένου να αποφευχθεί το μοιραίο. Παρά το γεγονός ότι η ευθύνη δεν είναι δική μας, η εμπειρία ενός τέτοιου συμβάντος είναι πάντα επώδυνη.

Οι μηχανοδηγοί δεν είμαστε μηχανές.

Είμαστε εργαζόμενοι που κουβαλούν τεράστιο ψυχικό βάρος κάθε φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοια περιστατικά, χωρίς πολλές φορές να έχουμε την απαραίτητη ψυχολογική και θεσμική υποστήριξη.Καλούμαστε να ζήσουμε με εικόνες και στιγμές που κανένας άνθρωπος δεν μπορεί εύκολα να διαχειριστεί.

Ακόμα και η μεταφορά μας σε αστυνομικά τμήματα και η κράτηση μας επί ώρες, η δακτυλοσκόπηση -λες και είμαστε εγκληματίες- κτλπ, όλα αυτά μέχρι να αφεθούμε ελεύθεροι, στοιχίζει ψυχολογικά σε όλους μας. Όσο και αν φαίνεται απίστευτο, αντιμετωπίζουμε και αυτή την διαδικασία όταν είναι γνωστό ότι η ευθύνη δεν είναι δική μας.

Εκφράζουμε την βαθιά μας θλίψη και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους των θυμάτων και στεκόμαστε δίπλα στους συνάδελφους μας που βίωσαν αυτή την τραυματική εμπειρία».

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και των αρμόδιων αρχών, διεκόπη από τις 21:32 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Σίνδος, λόγω συμβάντος με άτομο επί της σιδηροδρομικής γραμμής.

Εξαιτίας του συμβάντος, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1635 (Σέρρες – Θεσσαλονίκη) ακινητοποιήθηκε προσωρινά, ενώ στο σημείο μετέβησαν οι αρμόδιες αρχές και ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Κατόπιν εντολής της Αστυνομίας, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της προς την Θεσσαλονίκη με καθυστέρηση 61 λεπτών.

Αναμένονται καθυστερήσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων στις γραμμές Λάρισα – Θεσσαλονίκη και Σέρρες – Θεσσαλονίκη.

