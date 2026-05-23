Τα μάτια στον ουρανό: Το σπάνιο πλανητικό φαινόμενο που θα εμφανιστεί

Πρώτη κοντινή εικόνα του Δία από το Voyager 1, η οποία τραβήχτηκε στις 6 Ιανουαρίου το 1979

Το Σαββατοκύριακο που διανύουμε οι λάτρεις του ουρανού θα ζήσουν μια εκπληκτική ουράνια επίδειξη καθώς η Αφροδίτη, ο Δίας και ο Ερμής δημιουργούν μια σπάνια ευθυγράμμιση πλανητών στον δυτικό ουρανό μετά το ηλιοβασίλεμα.

Αυτή η πλανητική παρέλαση προσφέρει μια απλή, αλλά μαγευτική ευκαιρία να παρακολουθήσετε μερικούς από τους λαμπρότερους κόσμους στο ηλιακό μας σύστημα να εμφανίζονται σε κοντινή απόσταση, προσφέροντας τόσο σε ερασιτέχνες παρατηρητές όσο και σε έμπειρους αστρονόμους την ευκαιρία να θαυμάσουν τον νυχτερινό ουρανό.

Πώς να εντοπίσετε τους πλανήτες αυτό το Σαββατοκύριακο

Την Παρασκευή 22 Μαΐου, η ημισέληνος που μεγαλώνει με φωτισμό 45% θα περάσει δίπλα από τους πλανήτες και θα περάσει κοντά από τον Βασιλίσκο, το λαμπρότερο αστέρι στον Λέοντα, διευκολύνοντας τον προσανατολισμό σας για βραδινές παρατηρήσεις.

Μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου, ο Δίας θα λάμψει ακριβώς πάνω από την Αφροδίτη, με τον Ερμή να κρυφοκοιτάζει κοντά στον ορίζοντα. Σύμφωνα με το Forbes, ο Ερμής μπορεί να χρειαστεί κιάλια λόγω της σχετικής αμυδρότητάς του, αλλά η ανατολή του στον βραδινό ουρανό γίνεται ολοένα και πιο εμφανής. Την Κυριακή 24 Μαΐου, οι παρατηρητές των αστεριών έχουν μια ακόμη ευκαιρία να απαθανατίσουν και τους τρεις πλανήτες, με την επιπλέον απόλαυση του Capella, του «Αστρικού Αιδοίου» στον Αυρίγα , να σχηματίζει ένα ισόπλευρο τρίγωνο με την Αφροδίτη και τον Ερμή για μια αξέχαστη φωτογραφική ευκαιρία.

Η Σημασία αυτής της Πλανητικής Συνάντησης

Αυτή η πλανητική παρέλαση είναι κάτι περισσότερο από ένα όμορφο θέαμα. Τις επόμενες εβδομάδες, η Αφροδίτη και ο Δίας θα πλησιάσουν ακόμη περισσότερο, με αποκορύφωμα μια στενή σύνοδο στις 9-11 Ιουνίου, με τον Ερμή να συμμετέχει στο θέαμα. Το Forbes τονίζει ότι τέτοιες συναντήσεις παρέχουν ένα σπάνιο παράθυρο για την παρατήρηση της πλανητικής κίνησης και των σχετικών θέσεων σε πραγματικό χρόνο, απεικονίζοντας την ουράνια μηχανική με τρόπο που τα σχολικά βιβλία δεν μπορούν να αναπαράγουν. Η παρακολούθηση αυτών των πλανητών να πλησιάζουν ο ένας τον άλλον νύχτα με τη νύχτα αποκαλύπτει τη δυναμική και προβλέψιμη ομορφιά του ηλιακού μας συστήματος.

Πώς συνδέονται η Σελήνη και άλλα ουράνια γεγονότα

Η σελήνη συνεχίζει να πλησιάζει σε πλήρη φάση στις 31 Μαΐου, δημιουργώντας μια Μπλε Σελήνη που θα ανατείλει το σούρουπο στις 30 Μαΐου, συμπίπτοντας με το «Manhattanhenge » στη Νέα Υόρκη.

Καθώς ξεκινά ο Ιούνιος, η εστίαση μετατοπίζεται πίσω στον βραδινό ουρανό, με την Αφροδίτη και τον Δία να πλησιάζουν σταθερά και να προσφέρουν μια ακόμη ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις συγκλίνουσες τροχιές τους.

Η 15η Ιουνίου φέρνει μια Νέα Υπερπανσέληνο, τη μεγαλύτερη του έτους, προσφέροντας ένα ακόμη εκπληκτικό θέαμα σκοτεινού ουρανού πριν το θερινό ηλιοστάσιο στις 21 Ιουνίου εγκαινιάσει τις μικρότερες νύχτες του έτους. Αυτά τα επικαλυπτόμενα ουράνια γεγονότα παρέχουν έναν απαράμιλλο συνδυασμό αστρονομίας, φωτογραφίας και ευκαιριών παρατήρησης του ουρανού.