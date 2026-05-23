Αίεν Υψικρατείν: 20 χρόνια χωρίς τον σμηναγό Κώστα Ηλιάκη - Έπεσε κατά τη διάρκεια αναχαίτισης

Snapshot Στις 23 Μαΐου 2006, ο Σμηναγός Κώστας Ηλιάκης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αναχαίτισης τουρκικών F16 νοτιοανατολικά της Καρπάθου, μετά από αερομαχία που οδήγησε σε σύγκρουση και πτώση του ελληνικού αεροσκάφους του.

Ο Τούρκος πιλότος Χαλί Ιμπραήμ Οσκεμπίρ χρησιμοποίησε το σύστημα εκτίναξης και διασώθηκε, ενώ το 200 καταδικάστηκε ερήμην στην Ελλάδα για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Ο Κώστας Ηλιάκης θεωρούνταν από τους πιο έμπειρους πιλότους της γενιάς του, με σημαντική εκπαίδευση και αντοχή, όπως αποδεικνύεται από την άσκησή του το 2002 όπου άντεξε τέσσερις φορές φορτίο 9G.

Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία διατηρεί υψηλή ετοιμότητα και ισχύ, με τον Αρχηγό ΓΕΑ να τονίζει την ανάγκη αποτροπής προκλήσεων από την Τουρκία, ειδικά εν μέσω αυξημένων παραβιάσεων στο Αιγαίο.

Στην Κάρπαθο έχει ανεγερθεί μνημείο προς τιμήν του Ηλιάκη, ενώ η ελληνική πολιτεία τον τίμησε μετά θάνατον με το αργυρό μετάλλιο αρετής κα αυτοθυσίας.

Στις 23 Μαΐου 2006, ο Σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης έπεσε υπέρ πατρίδος κατά τη διάρκεια αναχαίτισης τουρκικών αεροσκαφών νοτιοανατολικά της Καρπάθου.

Σήμερα σε μια ιδαίτερη συγκυρία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις συμπληρώνονται 20 χρόνια.

Η επέτειος αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερη περίοδο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Χθες το Newsbomb αποκάλυψε μια φωτογραφία ντοκουμέντο όπου πιλότοι τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 απεικονίζονται στην προετοιμασία για τις πτήσεις που πραγματοποίησαν στις 8 Μαϊου, στο πλαίσιο της τουρκικής αεροναυτικής αποβατικής άσκησης Efes.

Μπροστά τους χάρτες, κείμενα που περιγράφουν την αποστολή τους και στο βάθος της φωτογραφίας, στην οθόνη ο χάρτης έχει επικεντρώσει στο νησί της Λήμνου. Δεν χρειάζεται προσπάθεια για να αντιληφθεί κανείς τον σκοπό της εκπαιδευτικής αποστολής των πιλότων των τουρκικών F-16 που αναλαμβάνουν -στο πλαίσιο των παιγνίων της άσκησης Efes πάντα- να προσφέρουν συνοδεία και από αέρος κάλυψη για τις αποβατικές ενέργειες που δείχνουν ότι έχουν στόχο το νησί της Λήμνου.

Την ίδια στιγμή το τελευταίο διάστημα άρχισαν να πυκώνουν οι παραβάσεις και παραβιάσεις στο Αιγαίο, ενίοτε και με εμπλοκές. Σε χθεσινή του συνέντευξη ο Αντιπτέραρχος Γρηγοριάφης, Αρχηγός ΓΕΑ, δήλωσε ότι το παρακολουθούμε αλλά δεν είναι όπως ήταν παλιά.

Σε κάθε περίπτωση έστειλε μήνυμα προς τη γείτονα: «Δεν υποτιμώ κανέναν αντίπαλο, αλλά ο αντίπαλος πρέπει να σκεφτεί δύο φορές αν τολμήσει να κάνει κάτι. Η δύναμη πυρός που διαθέτει η Πολεμική Αεροπορία αυτή τη στιγμή είναι τέτοια, που μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας. Άρα αυτό που κοιτάμε είναι η ποιότητα. Είμαστε η δεύτερη Αεροπορία στην Ευρώπη. Αλλά έχουμε πάρα πολύ καλά συστήματα και πάρα πολύ καλό ανθρώπινο δυναμικό. Όχι μόνο στα αεροσκάφη αλλά και στους ανθρώπους που τα συντηρούν και στα αντιαεροπορικά, δηλαδή 3 στα 3. Με τρία βλήματα ρίξαμε τρεις στόχους. Εμείς θα συνεχίσουμε αυτό το κομμάτι, παρακολουθούμε και τις προμήθειες της γείτονος χώρας, ξέρουμε το αεροπλάνο το οποίο θα πάρουν, το Eurofighter, αλλά δεν πρέπει να τολμήσουν να κάνουν κάτι. Επ΄ουδενί»

Το χρονικό της τραγωδίας στην Κάρπαθο

Τοποθεσία: Θαλάσσια περιοχή κοντά στην Κάρπαθο.

Θαλάσσια περιοχή κοντά στην Κάρπαθο. Η αποστολή: Ο Ηλιάκης πετούσε με μαχητικό αεροσκάφος F-16 Block 52+ της 343 Μοίρας (115 Πτέρυγα Μάχης, Σούδα). Είχε αναλάβει την αναγνώριση και αναχαίτιση τουρκικών μαχητικών που είχαν παραβιάσει τον ελληνικό εναέριο χώρο.

Ο Ηλιάκης πετούσε με μαχητικό αεροσκάφος F-16 Block 52+ της 343 Μοίρας (115 Πτέρυγα Μάχης, Σούδα). Είχε αναλάβει την αναγνώριση και αναχαίτιση τουρκικών μαχητικών που είχαν παραβιάσει τον ελληνικό εναέριο χώρο. Η σύγκρουση: Κατά τη διάρκεια της αερομαχίας, το τουρκικό F-16, με χειριστή τον Ιμπραήμ Χάλι, πραγματοποίησε έναν επικίνδυνο ελιγμό, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί στον αέρα με το ελληνικό μαχητικό.

Κατά τη διάρκεια της αερομαχίας, το τουρκικό F-16, με χειριστή τον Ιμπραήμ Χάλι, πραγματοποίησε έναν επικίνδυνο ελιγμό, με αποτέλεσμα να με το ελληνικό μαχητικό. Το αποτέλεσμα: Το ελληνικό αεροσκάφος κατέπεσε στη θάλασσα, προκαλώντας τον ακαριαίο θάνατο του 36χρονου Έλληνα πιλότου, ο οποίος άφησε πίσω του σύζυγο και δύο ανήλικα παιδιά. Ο Τούρκος πιλότος κατάφερε να χρησιμοποιήσει το σύστημα εκτίναξης, διασώθηκε και αργότερα επεστράφη στην Τουρκία.

Απόδοση Τιμών: Η ελληνική πολιτεία τον τίμησε μετά θάνατον, ενώ στην Κάρπαθο έχει στηθεί μνημείο προς τιμήν του, όπου πραγματοποιούνται ετήσιες τελετές μνήμης.

H στιγμή της σύγκρουσης

Το ντοκουμέντο της τραγωδίας με θύμα τον Σμηναγό Κώστα Ηλιάκη, παρουσίασε προ ετών ο τηλεοπτικός σταθμός Star.

Ποιος ήταν ο σμηναγός Ηλιάκης

Ο Κώστας Ηλιάκης γεννήθηκε στα Χανιά στις 15 Αυγούστου 1970. Εισήλθε στη Σχολή Ικάρων τον Σεπτέμβριο του 1989 (65η σειρά) και αποφοίτησε τον Ιούνιο του 1993 με το βαθμό του Ανθυποσμηναγού.

Εκπαιδεύτηκε στο Σμήνος Μετεκπαιδεύσεως Α - 7Η της 115 Πτέρυγας Μάχης (Σούδα) και τοποθετήθηκε στην 340 Μοίρα της 115 ΠΜ ως ιπτάμενος αεροσκαφών Α - 7Η. Στη συνέχεια εκπαιδεύτηκε στο εξωτερικό (ΗΠΑ) στο αεροσκάφος F - 16Blk 52+ και στο Σμήνος Μετεκπαιδεύσεως F-16 της 115 ΠΜ και τοποθετήθηκε στην 343 Μοίρα της 115 ΠΜ ως ιπτάμενος αεροσκαφών F - 16Blk 52+.

Ήταν ο τέταρτος γιος του Ιωάννη και της Ειρήνης Ηλιάκη.

Μαθήτευσε στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. Σεμνός, χαμηλών τόνων αλλά παράλληλα μεθοδικός και ψύχραιμος κάτω από οιασδήποτε συνθήκες, έχοντας από την νεαρή του ηλικία αγάπη για το αεροπλάνο, πετυχαίνει το 1989 την είσοδο του στην Σχολή Ικάρων την οποία είχε μόνη επιλογή στο Μηχανογραφικό για την συμμετοχή στις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Επιμελής Ίκαρος, ορκίζεται Ανθυποσμηναγός το καλοκαίρι του 1993 και τοποθετείται στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος για να ολοκληρωθεί η πτητική του εκπαίδευση με αεροσκάφη Τ2. Κατόπιν τοποθετήθηκε στην 115 ΠΜ, 340 Mοίρα Βομβαρδισμού στα αεροσκάφη Α-7 Corsair.

Στην διάρκεια αυτών των ετών φοιτά σε διάφορα Σχολεία της ΠΑ, όπως το σχολείο Όπλων και Τακτικής, αποφοίτησε το Πρόγραμμα Τακτικής Ηγεσίας και λόγω του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης του διακρινόταν σε όλα τα είδη αποστολών. Αυτά σε συνδυασμό με τις ικανότητες και την ευσυνειδησία του τον καθιστούν έναν από τους ποιο ικανούς επαγγελματίες στον χώρο του και έτσι επιλέχθηκε το 2002,να αποτελέσει μέρος του πυρήνα των 10 Ιπταμένων οι οποίοι στάλθηκαν για εκπαίδευση στα νέα F-16 Block 52+ στις ΗΠΑ. Ολοκληρώνει την εκπαίδευση και επιστρέφει στην Ελλάδα, στην 347 Μοίρα στην Αγχίαλο μέχρι να έλθουν τα νέα Αεροπλάνα στην 115 ΠΜ.

Μετά από 8 μήνες, τον Ιούνιο του 2003 παίρνει μετάθεση για την 340 Μοίρα, την αγαπημένη του «Αλεπού», όπου αποκτά επιπλέον εμπειρία στην αναχαίτιση με τα νέα F-16 Block 52+, συμμετέχει στον σχεδιασμό και εκτέλεση Επιχειρήσεων την νύκτα και είναι παράλληλα εκπαιδευτής αέρος.

Στις 23 Μαΐου 2006 και έπειτα από θερμό επεισόδιο ελληνικών με τουρκικά μαχητικά, το αεροπλάνο του Κωνσταντίνου Ηλιάκη κατέπεσε κοντά στην Κάρπαθο, έπειτα από προσπάθεια αναχαίτισης τουρκικού F-16. Τα συντρίμμια του αεροπλάνου βρέθηκαν λίγο αργότερα επιβεβαιώνοντας το τραγικό αυτό συμβάν.

Ο σμηναγός ήταν πατέρας δύο παιδιών 1,5 και 5 χρονών αντίστοιχα.

Στις 28 Δεκεμβρίου 2006, στην καθιερωμένη τελετή απονομής μεταλίων και βραβείων από την Ακαδημία Αθηνών, του απονεμήθηκε το αργυρό μετάλιο αρετής και αυτοθυσίας.

Στις 23 Μαΐου 2007 έγιναν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου προς τιμήν του, στο χώρο όπου έχασε τη ζωή του.

2002: Όταν ο Σμηναγός Ηλιάκης έπιασε 4 φορές τα 9G

Θεωρούνταν ένας από τους πλέον έμπειρους πιλότους της γενιάς του. Σε παλαιότερες εκπαιδευτικές ασκήσεις είχε καταγραφεί σε βίντεο να αντέχει ακραίες καταπονήσεις, πιάνοντας 4 φορές τα 9G.

Το υλικό προέρχεται από την παραμονή του Ηλιάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις 5/4/2002, στο πλαίσιο ειδικής εκπαίδευσης για την πιστοποίησή του ως εκπαιδευτή στα νέα τότε F-16 Block 52+.

Ο Χανιώτης χειριστής συμμετείχε σε δοκιμασία μέσα στην ανθρωποφυγόκεντρο, όπου παρέμεινε για 17 συνεχόμενα λεπτά, διατηρώντας συνεχή επικοινωνία με το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Σύμφωνα με τα haniotika-nea.gr κατά τη διάρκεια της άσκησης δέχθηκε τέσσερις φορές φορτίο 9G — δύναμη αντίστοιχη με εννέα φορές το βάρος του σώματός του — και ανταποκρίθηκε με αξιοθαύμαστη αντοχή και ψυχραιμία.

Η ανάρτηση Δένδια

Σε ανάρτηση για τη σημερινή επέτειο προχώρησε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας:

Πριν ακριβώς 20 χρόνια ο Σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης έχασε τη ζωή του υπερασπιζόμενος την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.

Χρέος μας στη μνήμη του, όπως και στη μνήμη όλων των πιλότων μας που «έπεσαν» εν ώρα καθήκοντος, είναι να συνεχίσουμε την προσπάθεια αμυντικής θωράκισης της Πατρίδας μας

Πριν ακριβώς 20 χρόνια ο Σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης έχασε τη ζωή του υπερασπιζόμενος την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.



Χρέος μας στη μνήμη του, όπως και στη μνήμη όλων των πιλότων μας που «έπεσαν» εν ώρα καθήκοντος, είναι να συνεχίσουμε την… pic.twitter.com/h4yRKwNWcc — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 23, 2026

Τι απέγινε ο Τούρκος πιλότος

Ο Τούρκος πιλότος που ενεπλάκη στη μοιραία αερομαχία της 23ης Μαΐου 2006 στο Αιγαίο, η οποία οδήγησε στον θάνατο του Έλληνα σμηναγού Κώστα Ηλιάκη, ονομαζόταν Χαλί Ιμπραήμ Οσκεμπίρ (Halil İbrahim Özdemir).

Ο Ηλιάκης έχασε τη ζωή του, ενώ ο Οσκεμπίρ διασώθηκε κάνοντας χρήση εκτινασσόμενου καθίσματος.

Το 2009, το Πλημμελειοδικείο της Αθήνας καταδίκασε ερήμην τον Τούρκο πιλότο σε ποινή φυλάκισης 4 ετών για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Μετά το αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα στην Τουρκία το 2016, ο συγκεκριμένος πιλότος φέρεται να αποτάχθηκε από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις

