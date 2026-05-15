Εντυπωσιακές εικόνες από την πολυεθνική αεροπορική άσκηση «NATO Tiger Meet 2026»

Στην άσκηση συμμετείχαν περισσότερα από 50 αεροσκάφη και ελικόπτερα από την Ελλάδα, το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ελβετία , την Ισπανία , την Ιταλία, την Πολωνία , την Ουγγαρία και την Τσεχία

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Πολυεθνική Αεροπορική Άσκηση Μεσαίας Κλίμακας «NATO Tiger Meet 2026», η οποία ξεκίνησε τη Δευτέρα 4 Μαΐου, στην 116 Πτέρυγα Μάχης, στην Αεροπορική Βάση Αράξου.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης εκτελέσθηκαν σύνθετες αεροπορικές αποστολές, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα σεναρίων του σύγχρονου αεροπορικού πολέμου, όπως αμυντικές/επιθετικές επιχειρήσεις εναντίον αεροπορικής ισχύος, αποστολές αεροπορικής απομόνωσης, δυναμικής στοχοποίησης, στοχοποίησης χρονικά ευαίσθητων στόχων, επιχειρήσεις καταστολής – καταστροφής της εχθρικής αεράμυνας, επιχειρήσεις αεροπορικών δυνάμεων επ’ ωφελείας χερσαίων – θαλάσσιων επιχειρήσεων, καθώς και αποστολές παρεμβολών.

Στην άσκηση συμμετείχαν περισσότερα από 50 αεροσκάφη και ελικόπτερα από την Ελλάδα (F-16, EMB-145 AEW&C), το Βέλγιο (F-16), τη Γερμανία (Τornado, Learjet 35 της GFD), την Ελβετία (F-18), την Ισπανία (EF-2000), την Ιταλία (EF-2000, HH-101), την Πολωνία (F-16), την Ουγγαρία (JAS-39 Gripen) και την Τσεχία (AH-1Z Viper, AH-1Y Venom), σε αποστολές σε ολόκληρο το εύρος του FIR Αθηνών, με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας επιχειρησιακής εκπαίδευσης υπό το πνεύμα «Εκπαιδεύσου όπως θα Πολεμήσεις».

Συμμετείχαν, επίσης, δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου, καθώς και παρατηρητές από την Αυστρία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ινδία και την Ολλανδία.

Δείτε παρακάτω τις εντυπωσιακές φωτογραφίες από την άσκηση

