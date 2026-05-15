Τουρκική πρόκληση στα Ίμια: Απείλησαν Καλύμνιους ψαράδες με πυροβόλο - Βίντεο ντοκουμέντο

Σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής παρενόχλησε έντονα και απείλησε Καλύμνιοι ψαράδες στην περιοχή των Ιμίων, στρέφοντας το πολυβόλο του σκάφους προς το μέρος τους.

Η τουρκική ακταιωρός προσέγγισε τα ελληνικά αλιευτικά και ενεργοποίησε τις σειρήνες για να τα αναγκάσει να απομακρυνθούν. Το πλήρωμα της τουρκικής ακτοφυλακής έστρεψε το πυροβόλο όπλο της πλώρης απευθείας προς τους Έλληνες αλιείς.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 14 Μαΐου ενώ υπάρχουν καταγγελίες για παρόμοιο περιστατικό και πριν από λίγες εβδομάδες.

Οι Καλύμνιοι ψαράδες κατέγραψαν τις κινήσεις εκφοβισμού σε βίντεο-ντοκουμέντο και ενημέρωσαν άμεσα τις ελληνικές αρχές.