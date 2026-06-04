Καθυστέρηση 10 μηνών σε πληρωμές γιατρών του ΕΣΥ για το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»

Παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) προς την 1η Υγειονομική Περιφέρεια για τις πολύμηνες καθυστερήσεις πληρωμών των γιατρών στο πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», για τα καρδιαγγειακά νοσήματα

Διονυσία Προκόπη

Καθυστέρηση 10 μηνών σε πληρωμές γιατρών του ΕΣΥ για το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»
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ΥΓΕΙΑ
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Την άμεση επίλυση του προβλήματος των καθυστερήσεων στις πληρωμές ιατρών του ΕΣΥ, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με επιστολή που απέστειλε προς τη Διοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Όλγα Μπαλαούρα.

Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, από τον Αύγουστο του 2025 και μέχρι σήμερα, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πληρωμή σε γιατρούς-μέλη του Συλλόγου, για τις υπηρεσίες που παρέχουν στο ΕΣΥ και στα Κέντρα Υγείας αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος πρόληψης των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Στην επιστολή του, ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι έχει γίνει αποδέκτης καταγγελιών και τονίζει ότι η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη, ιδιαίτερα όταν για τις ίδιες ακριβώς ιατρικές πράξεις, οι ιδιώτες γιατροί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αποζημιώνονται εντός δύο μηνών.

Για τον λόγο αυτό, ζητεί από τη διοίκηση της 1ης ΥΠΕ να προχωρήσει άμεσα στην τακτοποίηση των οφειλών και να ενημερώσει τον Σύλλογο για τους λόγους που οι συγκεκριμένοι γιατροί παραμένουν απλήρωτοι, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει πλέον τους δέκα μήνες.

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