Φάρμακα κατά της παχυσαρκίας στην εμμηνόπαυση - Τα νέα δεδομένα για καρδιαγγειακά και ημικρανίες

Η αποτελεσματική διαχείριση του βάρους κατά την περίοδο της εμμηνόπαυσης αντιμετωπίζει τις ιατρικές επιπλοκές της παχυσαρκίας, όπως η καρδιοπάθεια και η μεταβολική δυσλειτουργία

Επιμέλεια - Διονυσία Προκόπη

Σχεδόν μία στις πέντε γυναίκες, παγκοσμίως, ζει σήμερα με παχυσαρκία. Η επιβάρυνση αυτή εντείνεται κατά την εμμηνόπαυση, όταν οι ορμονικές αλλαγές οδηγούν σε αύξηση βάρους, ανακατανομή του λίπους στην κοιλιακή χώρα και αύξηση του καρδιομεταβολικού κινδύνου.

Κατά τη διάρκεια των ετών της εμμηνόπαυσης, και λόγω αύξησης του βάρους, ο κίνδυνος εμφράγματος του μυοκαρδίου στις γυναίκες αυξάνεται σημαντικά, φτάνοντας στο ίδιο επίπεδο με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο των ανδρών. Η καρδιαγγειακή νόσος παραμένει η κύρια αιτία θανάτου στις γυναίκες παγκοσμίως, κοστίζοντας περισσότερες ζωές από ό,τι όλοι οι καρκίνοι μαζί. Ωστόσο, τα καρδιαγγειακά συμπτώματα των γυναικών συχνά υποτιμώνται ή υποδιαγιγνώσκονται, και οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην έρευνα για τις καρδιακές παθήσεις.

Στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Παχυσαρκία (ECO) 2026, που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας από τις 12 έως τις 15 Μαΐου, παρουσιάστηκαν δεδομένα σύμφωνα με τα οποία η σεμαγλουτίδη προσφέρει σημαντικά και σταθερά αποτελέσματα απώλειας βάρους σε γυναίκες με παχυσαρκία, σε όλα τα στάδια της αναπαραγωγικής τους ζωής, από τα προεμμηνοπαυσιακά χρόνια έως τη μεταβατική περίοδο της εμμηνόπαυσης και μετέπειτα. Τα στάδια της εμμηνόπαυσης είναι η περιεμμηνόπαυση, που αποτελεί τη μεταβατική φάση), η εμμηνόπαυση και η μετεμμηνόπαυση.

Καρδιαγγειακά νοσήματα

Τα ευρήματα βασίζονται στην κλινική δοκιμή διαχείρισης βάρους STEP UP, στην κλινική δοκιμή-ορόσημο καρδιαγγειακών συμβάντων SELECT και σε μία μεγάλης κλίμακας μελέτη με δεδομένα από την καθημερινή κλινική πρακτική (real-world evidence).

Οι μελέτες δείχνουν ότι, όταν οι γυναίκες με παχυσαρκία χάνουν βάρος με σεμαγλουτίδη, μειώνουν σημαντικά και την περιφέρεια μέσης, γεγονός που υποδηλώνει λιγότερο σπλαχνικό λίπος. Παράλληλα μειώνουν τον κίνδυνο εμφράγματος του μυοκαρδίου και εγκεφαλικού επεισοδίου, βελτιώνοντας, ταυτόχρονα, την ποιότητα ζωής τους, από την επιβάρυνση των ημικρανιών έως την κατάθλιψη και τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης.

Η μέση απώλεια βάρους ήταν 22,6% σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με παχυσαρκία, με περισσότερες από 4 στις 10 (41,4%) να επιτυγχάνουν απώλεια βάρους ίση ή μεγαλύτερη από 25%. Η σημαντική απώλεια βάρους ήταν σταθερή σε όλα τα στάδια της εμμηνόπαυσης, όπως και οι σημαντικές μειώσεις στην περιφέρεια μέσης, η οποία αποτελεί βασικό δείκτη μεταβολικής υγείας. Οι γυναίκες που έλαβαν σεμαγλουτίδη παρουσίασαν κατά μέσο όρο 42–45% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης ημικρανιών, ξεκινώντας έξι μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας, καθώς και 25% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης, σε σύγκριση με όσες έλαβαν μόνο ορμονική θεραπεία εμμηνόπαυσης.

Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η θεραπεία με σεμαγλουτίδη ωφελεί σταθερά τις γυναίκες με σημαντική απώλεια βάρους, σε όλα τα στάδια της ζωής τους και ότι η έγκαιρη έναρξη της θεραπείας, πριν ξεκινήσει η μετάβαση στην εμμηνόπαυση, θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόσθετη απώλεια βάρους.

«Η εμμηνόπαυση, η σχετιζόμενη με αυτήν αύξηση βάρους και οι ανεπιθύμητες αλλαγές στους καρδιομεταβολικούς δείκτες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη μακροπρόθεσμη υγεία και ευεξία των γυναικών. Παρόλα αυτά, παραμένουν ένας από τους πιο παραμελημένους τομείς στην έρευνα για την παχυσαρκία», δήλωσε η Dr Emilia Huvinen, Γυναικολόγος-ερευνήτρια και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι. «Είτε εξετάζουμε τα καρδιαγγειακά αποτελέσματα είτε την απώλεια βάρους στα διάφορα στάδια της εμμηνόπαυσης, η σεμαγλουτίδη φαίνεται να προσφέρει ουσιαστικά οφέλη για τις γυναίκες με παχυσαρκία, τα οποία εκτείνονται πολύ πέρα από την απώλεια βάρους και μόνο».

Ημικρανία

Εκτός από τους κινδύνους για τη σωματική υγεία, η παχυσαρκία μπορεί να επηρεάσει δραστικά την ποιότητα ζωής και αποτελεί αναγνωρισμένο παράγοντα κινδύνου για τη χρόνια ημικρανία. Σε μια μελέτη καθημερινής κλινικής πρακτικής στις ΗΠΑ, διάρκειας ενός έτους, στην οποία συμμετείχαν περισσότερες από 34.000 γυναίκες κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης, οι συμμετέχουσες έλαβαν είτε ορμονική θεραπεία εμμηνόπαυσης μόνο, είτε σεμαγλουτίδη μόνο, είτε συνδυασμό και των δύο. Οι γυναίκες που έλαβαν σεμαγλουτίδη μόνο, σε σχέση με εκείνες που έλαβαν μόνο ορμονική θεραπεία εμμηνόπαυσης, παρουσίασαν κατά μέσο όρο 42-45% χαμηλότερο κίνδυνο ημικρανίας, ξεκινώντας έξι μήνες μετά την έναρξη και καθ' όλη τη διάρκεια της μελέτης, και 25% χαμηλότερο κίνδυνο κατάθλιψης, σε σύγκριση με εκείνες που έλαβαν μόνο ορμονική θεραπεία για την εμμηνόπαυση.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι η λήψη σεμαγλουτίδης με ή χωρίς ορμονική θεραπεία εμμηνόπαυσης σχετιζόταν με χαμηλότερο κίνδυνο ημικρανίας και κατάθλιψης, σε σύγκριση με τη λήψη μόνο ορμονικής θεραπείας για την εμμηνόπαυση.

Συμπερασματικά, η σεμαγλουτίδη προσέφερε σημαντική απώλεια βάρους σε γυναίκες σε όλα τα στάδια της εμμηνόπαυσης, καθώς και προστασία από καρδιαγγειακά συμβάντα και ημικρανίες, σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Παχυσαρκία.

