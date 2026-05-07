Αγαπηδάκη: Τα προγράμματα πρόληψης δεν μπορούν να βασίζονται σε αποσπασματικές παρεμβάσεις

Για τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική στα καρδιαγγειακά νοσήματα και την εμπειρία της Ελλάδας, η οποία πλέον πρωτοστατεί στην Ευρώπη στον τομέα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης μέσω του προγράμματος "Προλαμβάνω", μίλησε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε εκδήλωση που φιλοξένησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Πέμπτη 7 Μαΐου.

Η Ελλάδα εφαρμόζει ένα από τα πλέον ολοκληρωμένα εθνικά προγράμματα προληπτικών εξετάσεων, το οποίο αναδεικνύεται ως παράδειγμα καλής πρακτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με ολοένα και περισσότερες χώρες να υιοθετούν αντίστοιχες πολιτικές. «Στην Ελλάδα αποφασίσαμε να απαντήσουμε σε αυτή την πρόκληση με συγκεκριμένες δράσεις. Για δεκαετίες, το σύστημα υγείας μας – όπως και πολλά άλλα στην Ευρώπη – βασίστηκε κυρίως στη νοσοκομειακή περίθαλψη και στην αντιμετώπιση της νόσου αφού αυτή εκδηλωθεί. Η πρόληψη παρέμενε αποσπασματική και συχνά εξαρτημένη από την πρωτοβουλία του κάθε πολίτη, την οικονομική δυνατότητα ή την πρόσβαση σε μεγάλα αστικά κέντρα», τόνισε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κατά τη διαδικτυακή της παρέμβαση. «Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν διαθέτουμε τη γνώση ή τα επιστημονικά εργαλεία. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν μπορούμε να οργανώσουμε τα συστήματα υγείας μας έτσι, ώστε η πρόληψη να φτάνει σε όλους τους πολίτες με τρόπο έγκαιρο, ισότιμο και αποτελεσματικό», σημείωσε.

Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο Εθνικό Πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», το οποίο παρέχει δωρεάν και οργανωμένη πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις για όλους τους πολίτες, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, ανεξαρτήτως κοινωνικής, οικονομικής ή γεωγραφικής κατάστασης, επεσήμανε ότι «ήδη, περισσότεροι από έξι εκατομμύρια πολίτες έχουν συμμετάσχει στα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, τον καρκίνο του παχέος εντέρου, αλλά και για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων».

Ως κρίσιμες προϋποθέσεις για την επιτυχία των πολιτικών πρόληψης, η κυρία Αγαπηδάκη ανέδειξε τη σταθερή πολιτική βούληση, τη διατομεακή συνεργασία, τη διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης και τη συστηματική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Όπως σημείωσε, μάλιστα, «τα προγράμματα πρόληψης δεν μπορούν να βασίζονται σε αποσπασματικές παρεμβάσεις. Χρειάζονται μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ισχυρές υποδομές και διαρκή υποστήριξη».

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η Ειρήνη Αγαπηδάκη τόνισε ότι η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τα καρδιαγγειακά νοσήματα δημιουργεί μια σημαντική ευκαιρία για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ και για την οικοδόμηση ενός ισχυρού ευρωπαϊκού πλαισίου πρόληψης και δημόσιας υγείας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των Ευρωπαίων πολιτών.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA) και την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Καρδιαγγειακή Υγεία (EACH).

