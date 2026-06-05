Μητσοτάκης για Σουφλιά: «Άφησε το δικό του αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία ολόκληρης της χώρας»

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά.

Ο Σουφλιάς αναγνωρίστηκε ως ιστορικό στέλεχος και ειλικρινής υπηρέτης του δημοσίου συμφέροντος με έμφαση στα χειροπιαστά αποτελέσματα.

Ως υπουργός, συνέβαλε στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, τα δημόσια έργα, τις υποδομές και προώθησε αλλαγές στην παιδεία.

Η αποχώρησή του από τη δημόσια ζωή χαρακτηρίστηκε από ήθος και σεμνότητα, αποτελώντας παράδειγμα για τις νεότερες γενιές.

Ο Μητσοτάκης εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους φίλους του Σουφλιά. Snapshot powered by AI

Τη θλίψη του για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Με θλίψη αποχαιρετώ τον Γιώργο Σουφλιά. Ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξής μας και έναν ειλικρινή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος που επί δεκαετίες ενσάρκωνε την ουσία του σοβαρού πολιτικού. Προκρίνοντας πάντα το χειροπιαστό αποτέλεσμα από τις εύκολες υποσχέσεις», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Ως υπερήφανο τέκνο της Θεσσαλίας, άφησε το δικό του αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία ολόκληρης της χώρας. Ως Υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια, εργάστηκε για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Έδωσε πνοή στα μεγάλα δημόσια έργα και τις κρίσιμες υποδομές. Ενώ προώθησε τολμηρές αλλαγές στον χώρο της Παιδείας», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η συνεπής δράση του, όπως και η διακριτική αποχώρησή του από τη δημόσια σκηνή, αποδεικνύουν το ήθος και τη σεμνότητα που τον διέκριναν. Ένα πολύτιμο δίδαγμα των παλαιότερων κοινοβουλευτικών προς τους νεότερους. Εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους πολλούς φίλους του», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Διαβάστε επίσης