Νίκος Δένδιας: «Ο Γιώργος Σουφλιάς έχαιρε του σεβασμού φίλων και αντιπάλων»

Snapshot Ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε βαθιά θλίψη για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 85 ετών.

Ο Σουφλιάς υπηρέτησε ως Υπουργός και ήταν κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή.

Ο εκλιπών υπερασπιζόταν με πάθος τις ιδέες του και πίστευε στην αξία του διαλόγου.

Ο Γιώργος Σουφλιάς είχε τον σεβασμό τόσο των φίλων όσο και των αντιπάλων του.

Ο Νίκος Δένδιας μετέφερε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στους οικείους του Σουφλιά. Snapshot powered by AI

Τα ειλικρινή συλλυπητήρια του εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος ανακοινώθηκε σήμερα ότι πέθανε σε ηλικία 85 ετών.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, τον οποίο γνώριζα από τα νεανικά μου χρόνια, λόγω της φιλίας του με τον πατέρα μου Σπύρο. Ο εκλιπών, με τον οποίο συνυπήρξαμε στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή, τίμησε την παράταξή μας ως Υπουργός και ως κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας.

«Υπερασπιζόταν με πάθος τις ιδέες του, αλλά πίστευε στην αξία του διαλόγου και έχαιρε του σεβασμού φίλων και αντιπάλων. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του», κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

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