Η Stellantis εγκαταλείπει τα πλάνα επιστροφής της Lancia Delta;

Η νέα στρατηγική της Stellantis έως το 2030 δεν περιλαμβάνει τη Delta, ενισχύοντας τα σενάρια ότι η επιστροφή του ιστορικού hatchback έχει παγώσει ή ακυρωθεί.

Newsbomb

Η Stellantis εγκαταλείπει τα πλάνα επιστροφής της Lancia Delta;
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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Του Γιάννη Σκουφή

Η επιστροφή της Lancia Delta αποτελούσε μέχρι πρόσφατα μία από τις σημαντικότερες υποσχέσεις για την αναγέννηση της ιταλικής μάρκας. Ωστόσο, η πιο πρόσφατη παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου της Stellantis δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα, καθώς το εμβληματικό μοντέλο απουσιάζει πλήρως από το χρονοδιάγραμμα των νέων παρουσιάσεων έως το 2030.

Το 2021, ο τότε επικεφαλής της Lancia, Luca Napolitano, είχε ανακοινώσει ότι η νέα Delta θα έκανε την εμφάνισή της το 2028 ως αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, αποτελώντας σύμβολο τεχνολογίας και εξέλιξης για τη μάρκα.

Σήμερα όμως, μετά και την παρουσίαση της νέας Gamma, η μοναδική προγραμματισμένη νέα άφιξη της Lancia μέχρι το τέλος της δεκαετίας φαίνεται να είναι μόνο αυτή, χωρίς καμία αναφορά στη Delta.

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Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με τη νέα οργανωτική δομή της Stellantis. Η Lancia υπάγεται πλέον στη Fiat, ενώ η DS Automobiles πέρασε υπό την ευθύνη της Citroen, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας περιορισμού του κόστους και καλύτερης αξιοποίησης των επενδύσεων.

Αυτό ενδέχεται να σημαίνει μικρότερο προϋπολογισμό για νέα μοντέλα, με τους διαθέσιμους πόρους να κατευθύνονται στις μάρκες που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για τον όμιλο.

Παράλληλα, η Alfa Romeo έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι εξελίσσει ένα νέο premium μικρο-μεσαίο hatchback πάνω στη νέα πλατφόρμα STLA One, με επιλογές υβριδικών και αμιγώς ηλεκτρικών εκδόσεων.

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Το συγκεκριμένο μοντέλο απευθύνεται ουσιαστικά στο ίδιο κοινό που θα στόχευε και η νέα Delta, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι οι δύο προτάσεις δύσκολα θα μπορούσαν να συνυπάρξουν.

Η Lancia Delta παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά ονόματα στην ιστορία της ευρωπαϊκής αυτοκίνησης. Η πρώτη γενιά, σχεδιασμένη από τον Giorgetto Giugiaro, κυριάρχησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ κατακτώντας έξι διαδοχικούς τίτλους κατασκευαστών από το 1987 έως το 1992, ενώ οι εκδόσεις HF Integrale συγκαταλέγονται σήμερα στα πιο δημοφιλή συλλεκτικά σπορ αυτοκίνητα.

Αν η απουσία της από τα μελλοντικά πλάνα επιβεβαιωθεί, η επιστροφή ενός από τα πιο ιστορικά ονόματα της Lancia φαίνεται πως θα χρειαστεί να περιμένει ακόμη περισσότερο, χωρίς κανείς να μπορεί πλέον να προβλέψει αν θα γίνει ποτέ πραγματικότητα.

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