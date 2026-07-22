Οι επιστήμονες τρύπησαν πάγο ηλικίας 15.000 ετών και ανακάλυψαν 28 άγνωστους ιούς

Οι ερευνητές εξηγούν ότι οι παγετώνες λειτουργούν σαν μια φυσική «χρονοκάψουλα»

Δημήτρης Δρίζος

Οι επιστήμονες τρύπησαν πάγο ηλικίας 15.000 ετών και ανακάλυψαν 28 άγνωστους ιούς
WHAT THE FACT
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  • Επιστήμον στην Κίνα εντόπισαν 33 ιούς σε πάγους του Θιβετιανού Οροπεδίου ηλικίας περίπου 15.000 ετών, εκ των οποίων 28 είναι νέα είδη.
  • Οι αρχαίοι ιοί προέρχονταν κυρίως από φυτά και το έδαφος, και όχι από ανθρώπους ή ζώα, με χαρακτηριστικά που τους επέτρεπαν να επιβιώνουν σε ακραία ψυχρά περιβάλλοντα.
  • Η έρευνα προσφέρει νέα δεδομένα για τη μικροβιακή ζωή κατά τις παγετώδεις περιόδους και τη δυναμική των μικροοργανισμών σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και την τήξη των παγετώνων.
  • Αναπτύχθηκε μια νέα μέθοδος απολύμανσης και ανάλυσης που αποκλείει τη σύγχρονη επιμόλυνση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη αρχαίου γενετικού υλικού σε ακραία περιβάλλοντα, όπως ο Άρης και η Σελήνη.
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Ιοί που παρέμεναν εγκλωβισμένοι στους πάγους του Θιβετιανού Οροπεδίου εδώ και σχεδόν 15.000 χρόνια εντόπισαν επιστήμονες στην Κίνα, με τους περισσότερους να είναι άγνωστοι μέχρι σήμερα. Η ανακάλυψη προήλθε από πυρήνες πάγου που συλλέχθηκαν από το παγοκάλυμμα Γκουλίγια (Guliya), σε υψόμετρο περίπου 6.700 μέτρων στη δυτική Κίνα, και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Microbiome.

Οι ερευνητές εξηγούν ότι οι παγετώνες λειτουργούν σαν μια φυσική «χρονοκάψουλα». Καθώς σχηματίζονται σταδιακά, παγιδεύουν σκόνη, αέρια, μικροοργανισμούς και ιούς από την ατμόσφαιρα, διατηρώντας πολύτιμα στοιχεία για τα οικοσυστήματα που υπήρχαν πριν από χιλιάδες χρόνια.

Εντοπίστηκαν 33 διαφορετικοί ιοί

Για να μελετήσουν τα δείγματα, οι επιστήμονες ανέπτυξαν μια νέα, εξαιρετικά αυστηρή μέθοδο απολύμανσης και ανάλυσης, ώστε να αποκλείσουν κάθε πιθανότητα σύγχρονης επιμόλυνσης.

Οι πυρήνες πάγου συλλέχθηκαν το 2015 και, ύστερα από χρονολόγηση με διαφορετικές τεχνικές, διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο στρώμα πάγου σχηματίστηκε πριν από περίπου 15.000 χρόνια.

Στο γενετικό υλικό που ανακτήθηκε, οι επιστήμονες εντόπισαν ίχνη από 33 διαφορετικούς ιούς. Από αυτούς, μόνο τέσσερις ήταν ήδη γνωστοί στην επιστημονική κοινότητα, ενώ τουλάχιστον 28 αποτελούν εντελώς νέα είδη, που δεν είχαν καταγραφεί ποτέ ξανά.

Η σύγκριση του γενετικού τους υλικού με διεθνείς βάσεις δεδομένων έδειξε ότι αρκετοί από αυτούς διαθέτουν γενετικά χαρακτηριστικά που τους επέτρεπαν να επιβιώνουν σε ακραία ψυχρά περιβάλλοντα.

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Προέρχονταν από φυτά και το έδαφος

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι αρχαίοι αυτοί ιοί δεν φαίνεται να σχετίζονται με ανθρώπους ή ζώα. Αντίθετα, η ανάλυση δείχνει ότι προέρχονταν κυρίως από το έδαφος και τη βλάστηση της εποχής.

Παράλληλα, τέσσερις από τους ιούς ανήκουν σε οικογένειες που προσβάλλουν βακτήρια, ενώ η συνολική συγκέντρωσή τους στους πυρήνες πάγου ήταν σημαντικά χαμηλότερη σε σύγκριση με όσα παρατηρούνται σήμερα σε ωκεανούς ή εδάφη.

Τι αποκαλύπτει η ανακάλυψη

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η έρευνα αυτή ανοίγει ένα νέο παράθυρο στην κατανόηση της μικροβιακής ζωής κατά τις παγετώδεις περιόδους της Γης.

Όπως επισημαίνουν, η μελέτη τέτοιων αρχαίων μικροοργανισμών μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για το πώς εξελίσσονταν οι μικροβιακές κοινότητες σε διαφορετικές κλιματικές περιόδους, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο βακτήρια και ιοί ανταποκρίνονται στη σημερινή κλιματική αλλαγή και στην τήξη των παγετώνων.

Η νέα μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και στον Άρη

Η τεχνική καθαρισμού και ανάλυσης που ανέπτυξε η ερευνητική ομάδα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επιτρέπει την ασφαλή μελέτη αρχαίου γενετικού υλικού χωρίς τον κίνδυνο επιμόλυνσης.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η ίδια μέθοδος θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στο μέλλον για την αναζήτηση γενετικών ιχνών μικροοργανισμών σε άλλα ακραία περιβάλλοντα, όπως στους πολικούς πάγους του Άρη, στη Σελήνη ή ακόμη και στην έρημο Ατακάμα της Χιλής, η οποία θεωρείται ένα από τα πιο αφιλόξενα μέρη στη Γη.

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