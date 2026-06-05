Τασούλας για Σουφλιά: Με βαρύτατη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλειά του

Snapshot Ο Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε βαθιά θλίψη για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά.

Ο Γιώργος Σουφλιάς υπηρέτησε την πατρίδα από σημαντικές πολιτικές θέσεις με ήθος και αποτελεσματικότητα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε τις στέρεες πεποιθήσεις και την προτεραιότητα που έδινε ο Σουφλιάς στο καθήκον και την εθνική ενότητα. Snapshot powered by AI

Τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, αφού ανακοινώθηκε σήμερα ο θάνατος του πρώην υπουργού της ΝΔ σε ηλικία 85 ετών.



«Με βαθύτατη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά, ενός διακεκριμένου πολιτικού, που υπηρέτησε την πατρίδα από καίριες θέσεις ευθύνης με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Ήταν ένας άνθρωπος με στέρεες πεποιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και στους φίλους του», σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

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