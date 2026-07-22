Γουιάνα: Στους 53 οι νεκροί από το ναυάγιο του φεριμπότ
Δεκάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ 77 έχουν διασωθεί από τους συνολικά 179 επιβαίνοντες στο φέρι MV Barima.
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- Ο αριθμός των νεκρών από το ναυάγιο του φεριμπότ MV Barima στη Γουιάνα αυξήθηκε στους 53.
- Από τους 179 επιβαίνοντες, 77 έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής.
- Δεκάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά το ναυάγιο.
- Το ναυάγιο συνέβη τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή.
Στους 53 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από το ναυάγιο πορθμείου ανοικτά της Γουιάνας, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της κυβέρνησης της χώρας.
Ο απολογισμός παραμένει προσωρινός, καθώς δεκάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Νωρίτερα, οι αρχές είχαν ανακοινώσει 41 νεκρούς και 77 διασωθέντες.
Στο φέρι MV Barima εκτιμάται ότι επέβαιναν συνολικά 179 άνθρωποι όταν βυθίστηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή.
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