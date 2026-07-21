Γουιάνα: 27 οι νεκροί από το ναυάγιο του φεριμπότ – 83 άνθρωποι αγνοούνται

Το ναυάγιο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες των τελευταίων ετών για τη μικρή χώρα της Νότιας Αμερικής.

Γουιάνα: 27 οι νεκροί από το ναυάγιο του φεριμπότ – 83 άνθρωποι αγνοούνται
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στην επιχείρηση διάσωσης μετά το ναυάγιο του φεριμπότ MV Barima στη Γουιάνα έχουν διασωθεί 69 άτομα, έχουν ανασυρθεί 27 νεκροί και αγνοούνται 83 επιβάτες.
  • Το πλοίο ανετράπη λόγω τεράστιου κύματος ενώ έπλεε από την Τζορτζτάουν προς το Πορτ Καϊτούμα με 133 επιβαίνοντες.
  • Το φεριμπότ είχε χωρητικότητα 300 ατόμων και δεν ήταν υπερφορτωμένο, είχε κατασκευαστεί το 1939 και υποβλήθηκε σε συντήρηση το 2024.
  • Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται, ενώ οι αρχές διατηρούν ελπίδες για τον εντοπισμό όλων των αγνοουμένων.
  • Το ναυάγιο αποτελεί μία από τις χειρότερες τραγωδίες της Γουιάνας τα τελευταία χρόνια.
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Ο προσωρινός απολογισμός του ναυαγίου του πορθμείου MV Barima, τη νύχτα του Σαββάτου, στον θαλάσσιο χώρο βορειοδυτικά των ακτών της Γουιάνας, με πάνω από 100 επιβαίνοντες, είναι πλέον 69 επιζήσαντες, τουλάχιστον 27 νεκροί και 83 αγνοούμενοι, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Μαρκ Φίλιπς.

«Ως αυτό το στάδιο των επιχειρήσεων, ο αριθμός των ανθρώπων που διασώθηκαν ανέρχεται πλέον σε 69. Συνολικά έχουν ανασυρθεί 27 πτώματα. Η τελευταία αναφορά έκανε λόγο για 83 ανθρώπους που μένουν να βρεθούν. Θεωρούνται αγνοούμενοι και μένουν να εντοπιστούν», συνόψισε ο πρωθυπουργός της μικρής αγγλόφωνης χώρας της Λατινικής Αμερικής κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο υπουργός Δημόσιων Έργων, Χουάν Ετζχίλ, ανέφερε ότι το πλοίο ανετράπη όταν χτυπήθηκε από ένα τεράστιο κύμα. Το «Barima» είχε αποπλεύσει το βράδυ του Σαββάτου από την πρωτεύουσα Τζορτζτάουν, με προορισμό το Πορτ Καϊτούμα, στην καρδιά του τροπικού δάσους της χώρας.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του 18χρονου Γουέιν Κίτσον, ο οποίος είπε ότι οι περισσότεροι επιβάτες κοιμούνταν τη στιγμή που το πλοίο ανατράπηκε. Ο ίδιος κατάφερε να επιβιώσει κολυμπώντας επί σχεδόν έξι ώρες, μέχρι να εντοπιστεί από τα σωστικά συνεργεία. Ωστόσο, αγνοούνται η σύζυγός του και η μικρή τους κόρη.

Το φεριμπότ είχε χωρητικότητα 300 ατόμων και, σύμφωνα με τις αρχές, δεν ήταν υπερφορτωμένο, καθώς μετέφερε 116 επιβάτες και 17 μέλη πληρώματος. Είχε ναυπηγηθεί το 1939 και είχε υποβληθεί σε συντήρηση το 2024, ενώ λειτουργούσε με νέες μηχανές.

Το πλοίο εξέπεμψε σήμα κινδύνου στις 23:00 τοπική ώρα, καθώς βρισκόταν στην ανοιχτή θάλασσα.

«Διατηρούμε τις ελπίδες ότι θα τους βρούμε όλους», δήλωσε ο Χουάν Ετζχίλ, την ώρα που η αγωνία των συγγενών κορυφώνεται.

Το ναυάγιο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες των τελευταίων ετών για τη μικρή χώρα της Νότιας Αμερικής, με πληθυσμό περίπου ενός εκατομμυρίου κατοίκων.

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