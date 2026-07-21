Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (23/7)
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση
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Τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ την Τρίτη (21/7) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία 1.000.000 ευρώ.
Στην δεύτερη κατηγορία δύο τυχεροί κέρδισαν και θα μοιραστούν το ποσό των 100.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 21, 22, 35, 38, 44 και Τζόκερ ο αριθμός 8.
Στην κλήρωση της Πέμπτης (23/7) το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.
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