Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (23/7)

Τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ την Τρίτη (21/7) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία 1.000.000 ευρώ.

Στην δεύτερη κατηγορία δύο τυχεροί κέρδισαν και θα μοιραστούν το ποσό των 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 21, 22, 35, 38, 44 και Τζόκερ ο αριθμός 8.

Στην κλήρωση της Πέμπτης (23/7) το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.