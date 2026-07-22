Ιράν: «Διεύρυνση του πολέμου» τυχόν αμερικανικό πλήγμα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις

Snapshot Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα στοχοποιήσει αμερικανικά και συμμαχικά συμφέροντα στην περιοχή σε περίπτωση επίθεσης των ΗΠΑ στο πυρηνικό της πρόγραμμα.

Το Κεντρικό Αρχηγείο Χατέμ αλ Ανμπιγιά δηλώνει ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις θα θεωρηθεί ως διεύρυνση του πολέμου.

Η προειδοποίηση ήρθε μετά από απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για πλήγμα σε υπόγεια εγκατάσταση κοντά στη Νατάνζ, που σχετίζεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Snapshot powered by AI

Το Κεντρικό Αρχηγείο Χατέμ αλ Ανμπιγιά, που συντονίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ιράν, προειδοποίησε ότι αμερικανικά και συμμαχικά συμφέροντα στην περιοχή θα βρεθούν στο στόχαστρο, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ πλήξουν εγκαταστάσεις του πυρηνικού προγράμματος της χώρας.

Σύμφωνα με την κρατική ιρανική τηλεόραση, η Τεχεράνη θα θεωρήσει οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις ως περαιτέρω κλιμάκωση και διεύρυνση του πολέμου.

Η προειδοποίηση ήρθε μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε με ισχυρό πλήγμα κατά υπόγειας εγκατάστασης στο λεγόμενο όρος Πίκαξ, περίπου 1,5 χιλιόμετρο νότια της Νατάνζ. Η περιοχή φέρεται να φιλοξενεί νέες εγκαταστάσεις που συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.