Κέρκυρα: Διακοπή ηλεκτροδότησης και πτώσεις δέντρων άφησε πίσω της η ξαφνική κακοκαιρία
Προβλήματα εξαιτίας ξαφνικής κακοκαιρίας στην Κέρκυρα
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- Ξαφνική κακοκαιρία στην Κέρκυρα προκάλεσε ισχυς ανέμους και έντονη βχόπτωση, αρχικά στα Διαπόντια Νησιά και μετά στο νησί.
- Δέντρα ξεριζώθηκαν κυρίως στη βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, προκαλώντας ζημιές και διακοπές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.
- Τμήμα του νησιού έμεινε χωρίς ρεύμα, ενώ η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία εργάζονται για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης.
- Από πτώσεις δέντρων σε καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές σε Περουλάδες και Αλμυρό Αχαράβης, οι οποίες τέθηκαν άμεσα υπό έλεγχο.
Προβλήματα δημιούργησε στην Κέρκυρα απότομη αλλαγή του καιρού με δυνατούς ανέμους και ισχυρή βροχόπτωση.
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν τα μεσάνυχτα αρχικά στα Διαπόντια Νησιά και στη συνέχεια στην Κέρκυρα.
Σε λίγα λεπτά της ώρας ξεριζώθηκαν δέντρα, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, ενώ δημιουργήθηκαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Έχει βυθιστεί στο σκοτάδι τμήμα του νησιού.
Η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία έχουν κινητοποιηθεί για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία σε σημεία όπου δένδρα έχουν κλείσει δρομους. Παράλληλα συνεργεία της ΔΕΔΗΕ εργάζονται να αποκαταστήσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης.
Από τις πτώσεις δένδρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές ,στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο.