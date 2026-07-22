Κέρκυρα: Διακοπή ηλεκτροδότησης και πτώσεις δέντρων άφησε πίσω της η ξαφνική κακοκαιρία

Snapshot Ξαφνική κακοκαιρία στην Κέρκυρα προκάλεσε ισχυς ανέμους και έντονη βχόπτωση, αρχικά στα Διαπόντια Νησιά και μετά στο νησί.

Δέντρα ξεριζώθηκαν κυρίως στη βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, προκαλώντας ζημιές και διακοπές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Τμήμα του νησιού έμεινε χωρίς ρεύμα, ενώ η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία εργάζονται για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης.

Από πτώσεις δέντρων σε καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές σε Περουλάδες και Αλμυρό Αχαράβης, οι οποίες τέθηκαν άμεσα υπό έλεγχο. Snapshot powered by AI

Προβλήματα δημιούργησε στην Κέρκυρα απότομη αλλαγή του καιρού με δυνατούς ανέμους και ισχυρή βροχόπτωση.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν τα μεσάνυχτα αρχικά στα Διαπόντια Νησιά και στη συνέχεια στην Κέρκυρα.

ΜΠΟΥΡΙΝΙ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΧΑΡΑΒΗ Eurokinissi

Σε λίγα λεπτά της ώρας ξεριζώθηκαν δέντρα, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, ενώ δημιουργήθηκαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Έχει βυθιστεί στο σκοτάδι τμήμα του νησιού.

ΜΠΟΥΡΙΝΙ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ Eurokinissi

Η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία έχουν κινητοποιηθεί για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία σε σημεία όπου δένδρα έχουν κλείσει δρομους. Παράλληλα συνεργεία της ΔΕΔΗΕ εργάζονται να αποκαταστήσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

ΜΠΟΥΡΙΝΙ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ Eurokinissi

Από τις πτώσεις δένδρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές ,στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο.