Η «Οδύσσεια» του Νόλαν έκοψε πάνω από 150.000 εισιτήρια το πρώτο τετραήμερο προβολής στην Ελλάδα

Η υπερπαραγωγή σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν στην κορυφή του ελληνικού box office

Newsbomb

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν έκοψε πάνω από 150.000 εισιτήρια το πρώτο τετραήμερο προβολής στην Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν απέδειξε από την πρώτη εβδομάδα προβολής της ότι θα είναι το απόλυτο blockbuster του καλοκαιριού.

Το πρώτο τετραήμερο προβολής της (16 – 19 Ιουλίου), κατάφερε να σκαρφαλώσει στην κορυφή του ελληνικού box office, κόβωντας 151.415 εισιτήρια στους κινηματογράφους. Η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους, που προβάλλεται σε 212 αίθουσες ανά την ελληνική επικράτεια, έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 124,5 εκατ. δολάρια από τις εισπράξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ακόμη 139,6 εκατ. δολάρια από τις διεθνείς αγορές, καταγράφοντας ακόμη καλύτερο ντεμπούτο από το Oppenheimer και σημειώνοντας το καλύτερο άνοιγμα του σκηνοθέτη από το The Dark Knight Rises του 2012.

odysseia-nolan-box-office.png

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Toy Story 5 με 239.587 εισιτήρια κατά την πέμπτη εβδομάδα προβολής της, ενώ, στην τρίτη θέση ακολουθεί η «Εμμονή» του Κάρι Μπάρκερ.

Στην τέταρτη θέση είναι η «Βαϊάνα» και την κορυφαία πεντάδα κλείνει η «Πρόσκληση» με την Πενέλοπε Κρουζ.

Το IMAX «εκτοξεύει» τις εισπράξεις

Ως η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους του Νόλαν που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, η «Οδύσσεια» είδε το συγκεκριμένο φορμά να οδηγεί ένα τεράστιο μέρος των εισπράξεων. Συγκεκριμένα, τα έσοδα από IMAX ανήλθαν σε 29,6 εκατ. δολάρια στην εγχώρια αγορά και σε 51,8 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, χαρίζοντας στην εταιρεία το καλύτερο Σαββατοκύριακο στην ιστορία της.

Η IMAX αφιερώνει τις οθόνες της αποκλειστικά στην Οδύσσεια για τρεις εβδομάδες. Αν και μόλις 41 αίθουσες IMAX μπορούν να προβάλλουν την ταινία σε 70mm, αυτές απέφεραν 6,3 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις.

«Το IMAX βοήθησε να μετατραπεί η ταινία όχι μόνο σε blockbuster, αλλά σε παγκόσμιο πολιτιστικό γεγονός. Σε ορισμένες αίθουσες, διαθέτουμε ήδη εισιτήρια για την πέμπτη εβδομάδα προβολών και κάποια από αυτά έχουν ήδη εξαντληθεί», ανέφερε ο Ριτς Γκέλφοντ, διευθύνων σύμβουλος της IMAX.

Μετά την πανδημία, ο Νόλαν βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας αναβίωσης των κινηματογραφικών αιθουσών. Το Tenet ήταν μία από τις πρώτες μεγάλες ταινίες που επέστρεψαν στις αίθουσες το 2020. Τρία χρόνια αργότερα, το Oppenheimer και η Barbie της Γκρέτα Γκέργουιγκ δημιούργησαν, αναμφίβολα, την πλέον χαρακτηριστική κινηματογραφική στιγμή της δεκαετίας. Το Oppenheimer έφτασε τελικά τα 975 εκατ. δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις.

Η «Οδύσσεια» έφτασε στις αίθουσες κατά τη διάρκεια του καλύτερου καλοκαιριού για το Χόλιγουντ από το 2019. Οι πωλήσεις εισιτηρίων κινούνται 10,4% υψηλότερα σε σύγκριση με πέρυσι, σύμφωνα με τη Rentrak. Η βιομηχανία αναμένει την πρώτη χρονιά με εγχώριο box office ύψους 10 δισ. δολαρίων μετά την πανδημία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:32ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Διακοπή ηλεκτροδότησης και πτώσεις δέντρων άφησε πίσω της η ξαφνική κακοκαιρία

01:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τεχνολογία και εταιρικά αποτελέσματα έφεραν την άνοδο στη Wall Street

00:56NEWSBOMB

Ιράν – ΗΠΑ: Στο τραπέζι η πρόταση για εκεχειρία 10 ημερών

00:34NEWSBOMB

Βουλή: Ψηφίστηκε η κατάργηση των περικοπών σε συντάξεις χηρείας και η διάταξη για τα πατίνια

00:27ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ: Νεκρός ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του

00:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Η Τουν κάνει την ΑΕΚ να ελπίζει – Σκόραρε ο Κάνγκουα με την Μπερ Σεβά

00:06ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν έκοψε πάνω από 150.000 εισιτήρια το πρώτο τετραήμερο προβολής στην Ελλάδα

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 78χρονος δικυκλιστής έπειτα από ατύχημα στη μαρίνα

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Φωτιά σε διαμέρισμα στο Πασαλιμάνι

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή: Νέα απάτη με δήθεν μήνυμα από το Netflix – Μην πατήσετε τον σύνδεσμο

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Μαρκέλλα: Το θαυμαστό γεγονός στη Χίο που συγκλονίζει μέχρι σήμερα τους πιστούς

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πιάστηκαν στα χέρια «μέρα μεσημέρι» – Χρειάστηκε να επέμβει η αστυνομία

23:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Μίλαν έφερε την… Αθήνα στη νέα της φανέλα – Το ελληνικό μήνυμα που κρύβει στον γιακά

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 22 Ιουλίου: Διπλή γιορτή αύριο - Ποιους Αγίους τιμά η Εκκλησία

23:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Επεισόδια πριν από το Φενέρμπαχτσε – Γκόρνικ στην Κωνσταντινούπολη

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία – Ο Ζελένσκι «πατά το κουμπί» της ανασύνταξης: Αντικατέστησε και τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αυτοκίνητο εισέβαλε στον ιστορικό χώρο των Τάφων των Βενιζέλων - Βίντεο

23:11ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντετοκούνμπο: Εντυπωσίασε στην προπόνηση των Χιτ με θεαματικό κάρφωμα - Βίντεο

23:07LIFESTYLE

Λίνα Νικολακοπούλου: «Ο έρωτας είναι ένας παράδεισος που μπορεί να σε πετάξει έξω ανά πάσα στιγμή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
00:27ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ: Νεκρός ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Δικαστική ανατροπή σε υπόθεση χάκερ που «άδειασαν» το e-banking ζευγαριού - Το Πρωτοδικείο υποχρεώνει την τράπεζα να αποζημιώσει τα θύματα

19:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ξεσπά ιερέας για κλήσεις που «έκοψε» η αστυνομία σε πιστούς ανήμερα της Αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη - «Θα τα πληρώσει το εκκλησιαστικό συμβούλιο»

14:56WHAT THE FACT

Ένα γιγάντιο «φαράγγι» άνοιξε στον Ήλιο - Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μας

15:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από πότε έρχεται η ραγδαία αλλαγή με κεραυνούς, χαλάζι, ισχυρούς ανέμους και βροχές - Πού θα εμφανιστούν εντονότερα φαινόμενα - Χάρτες

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας

22:15ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι ένας εφιάλτης, έχω φτάσει στον πάτο»: Συγκλονίζει ο επιβάτης της Ryanair που βγήκε από σπασμένο παράθυρο την ώρα της πτήσης

13:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: Το σπαρακτικό μήνυμα της Μπέτυς Αρβανίτη για τον γιο της - «Μεγαλώσαμε μαζί»

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Λευκός καρχαρίας πλησίασε ανυποψίαστους κολυμβητές σε... απόσταση αναπνοής

22:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Τι λένε οι τελευταίοι προγνωστικοί κύκλοι από το ICON-EU και το ECMWF

18:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πόλη που «έβρασε» με θερμικό δείκτη 46℃ – «Η υγρασία εκτόξευσε τη δυσφορία», λέει ο Αρναούτογλου

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 22 Ιουλίου: Διπλή γιορτή αύριο - Ποιους Αγίους τιμά η Εκκλησία

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ξαφνικό μπουρίνι με κεραυνούς και ισχυρούς ανέμους

15:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: Η Εύα Σιμάτου αποχαιρετά τον σύζυγό της - «Αν έφτασες ως εδώ, περπάτησες επάνω μου»

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την επακούμβηση των δύο πλοίων στη Σούδα – «Με βυτία, με υγραέρια… Ο αλήτης ήρθε πάνω μας “καρφί”»

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Ο καλύτερος τρόπος να παίρνετε μαγνήσιο για μέγιστη απορρόφηση

00:06ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν έκοψε πάνω από 150.000 εισιτήρια το πρώτο τετραήμερο προβολής στην Ελλάδα

13:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο Γιαμάλ έσπασε το πρωτόκολλο και χαιρέτησε σαν κολλητός τον βασιλιά Φελίπε

15:06LIFESTYLE

Σακίρα: Η viral αντίδραση του Πικέ όταν την άκουσε να τραγουδάει στον τελικό του Μουντιάλ

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Κόκκινος συναγερμός σε 17 νομούς σε όλη την Ελλάδα για αύριο Τετάρτη λόγω καύσωνα και θυελλωδών ανέμων - «Θα έχουμε καταβάτες που προσομοιάζουν με το φαινόμενο στο Μάτι»: Η δραματική προειδοποίηση Τουρνά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ