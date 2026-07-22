Η «Οδύσσεια» του Νόλαν έκοψε πάνω από 150.000 εισιτήρια το πρώτο τετραήμερο προβολής στην Ελλάδα

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν απέδειξε από την πρώτη εβδομάδα προβολής της ότι θα είναι το απόλυτο blockbuster του καλοκαιριού.

Το πρώτο τετραήμερο προβολής της (16 – 19 Ιουλίου), κατάφερε να σκαρφαλώσει στην κορυφή του ελληνικού box office, κόβωντας 151.415 εισιτήρια στους κινηματογράφους. Η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους, που προβάλλεται σε 212 αίθουσες ανά την ελληνική επικράτεια, έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 124,5 εκατ. δολάρια από τις εισπράξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ακόμη 139,6 εκατ. δολάρια από τις διεθνείς αγορές, καταγράφοντας ακόμη καλύτερο ντεμπούτο από το Oppenheimer και σημειώνοντας το καλύτερο άνοιγμα του σκηνοθέτη από το The Dark Knight Rises του 2012.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Toy Story 5 με 239.587 εισιτήρια κατά την πέμπτη εβδομάδα προβολής της, ενώ, στην τρίτη θέση ακολουθεί η «Εμμονή» του Κάρι Μπάρκερ.

Στην τέταρτη θέση είναι η «Βαϊάνα» και την κορυφαία πεντάδα κλείνει η «Πρόσκληση» με την Πενέλοπε Κρουζ.

Το IMAX «εκτοξεύει» τις εισπράξεις

Ως η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους του Νόλαν που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, η «Οδύσσεια» είδε το συγκεκριμένο φορμά να οδηγεί ένα τεράστιο μέρος των εισπράξεων. Συγκεκριμένα, τα έσοδα από IMAX ανήλθαν σε 29,6 εκατ. δολάρια στην εγχώρια αγορά και σε 51,8 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, χαρίζοντας στην εταιρεία το καλύτερο Σαββατοκύριακο στην ιστορία της.

Η IMAX αφιερώνει τις οθόνες της αποκλειστικά στην Οδύσσεια για τρεις εβδομάδες. Αν και μόλις 41 αίθουσες IMAX μπορούν να προβάλλουν την ταινία σε 70mm, αυτές απέφεραν 6,3 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις.

«Το IMAX βοήθησε να μετατραπεί η ταινία όχι μόνο σε blockbuster, αλλά σε παγκόσμιο πολιτιστικό γεγονός. Σε ορισμένες αίθουσες, διαθέτουμε ήδη εισιτήρια για την πέμπτη εβδομάδα προβολών και κάποια από αυτά έχουν ήδη εξαντληθεί», ανέφερε ο Ριτς Γκέλφοντ, διευθύνων σύμβουλος της IMAX.

Μετά την πανδημία, ο Νόλαν βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας αναβίωσης των κινηματογραφικών αιθουσών. Το Tenet ήταν μία από τις πρώτες μεγάλες ταινίες που επέστρεψαν στις αίθουσες το 2020. Τρία χρόνια αργότερα, το Oppenheimer και η Barbie της Γκρέτα Γκέργουιγκ δημιούργησαν, αναμφίβολα, την πλέον χαρακτηριστική κινηματογραφική στιγμή της δεκαετίας. Το Oppenheimer έφτασε τελικά τα 975 εκατ. δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις.

Η «Οδύσσεια» έφτασε στις αίθουσες κατά τη διάρκεια του καλύτερου καλοκαιριού για το Χόλιγουντ από το 2019. Οι πωλήσεις εισιτηρίων κινούνται 10,4% υψηλότερα σε σύγκριση με πέρυσι, σύμφωνα με τη Rentrak. Η βιομηχανία αναμένει την πρώτη χρονιά με εγχώριο box office ύψους 10 δισ. δολαρίων μετά την πανδημία.

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