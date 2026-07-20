Η Πενέλοπε Κρουζ πανηγυρίζει τη νίκη της Ισπανίας με τη φανέλα του Γιαμάλ και τραγούδι του Bad Bunny

Snapshot Η Πενέλοπε Κρουζ πανηγύρισε τη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ φορώντας τη φανέλα του Γιαμάλ με τον αριθμό 19 και χορεύοντας στο τραγούδι «NUEVAYoL» του Bad Bunny.

Το βίντεο της ηθοποιού έγινε viral και προκάλεσε ενθουσιασμό στα social media για τον αυθόρμητο πανηγυρισμό και την επιλογή του τραγουδιού.

Η Κρουζ και ο σύζυγός της Χαβιέρ Μπαρδέμ στήριξαν ενεργά την εθνική Ισπανίας καθ’ όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ παρακολουθώντας πολλούς αγώνες.

Η ηθοποιός μοιράστηκε στο Instagram stories στιγμιότυπα από τη νίκη και φωτογραφίες των αδελφών Λαμίν Γιαμάλ και Κέιν, συμβάλλοντας στην αποθέωση της νέας γενιάς του ισπανικού ποδοσφαίρου. Snapshot powered by AI

Ενθουσιασμένη με την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Ισπανία είναι, η Πενέλοπε Κρουζ, η οποία μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της στα social media τον δικό της ξεχωριστό πανηγυρισμό.

Η διάσημη Ισπανίδα ηθοποιός δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να χορεύει ξέφρενα στους ρυθμούς του τραγουδιού «NUEVAYoL» του Bad Bunny, φορώντας τη φανέλα της εθνικής Ισπανίας.

Η φανέλα του Γιαμάλ

Η Πενέλοπε Κρουζ επέλεξε να τιμήσει τον νεαρό αστέρα της Ισπανίας φορώντας τη φανέλα με το όνομα Γιαμάλ και τον αριθμό 19, ποζάροντας χαμογελαστή και χορεύοντας για τη μεγάλη επιτυχία της εθνικής ομάδας.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, καθώς χιλιάδες χρήστες των social media σχολίασαν με ενθουσιασμό τον αυθόρμητο τρόπο με τον οποίο πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου, αλλά και την επιλογή της να χορέψει στους ρυθμούς του viral τραγουδιού του Bad Bunny, «NUEVAYoL».

Διαρκής στήριξη στην εθνική Ισπανίας

Η Πενέλοπε Κρουζ και ο σύζυγός της, Χαβιέ Μπαρδέμ, αποτέλεσαν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της εθνικής Ισπανίας καθ' όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ, δίνοντας το «παρών» σε αρκετές αναμετρήσεις της ομάδας από τις εξέδρες.

Η ηθοποιός συνέχισε να εκφράζει τον ενθουσιασμό της μέσα από τα stories της στο Instagram, ανεβάζοντας στιγμιότυπα από τη μεγάλη νίκη της Ισπανίας, αλλά και φωτογραφίες του Λαμίν Γιαμάλ και του μικρού του αδερφού Κέιν.

Το Instagram story της Πενέλοπε Κρουζ

Η τρυφερή αγκαλιά των δύο αδελφών είχε ήδη γίνει viral σε ολόκληρο τον κόσμο και φαίνεται πως συγκίνησε και την Πενέλοπε Κρουζ, η οποία επέλεξε να τη μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους, συνεχίζοντας το κύμα αποθέωσης για τη νέα «χρυσή γενιά» του ισπανικού ποδοσφαίρου.

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