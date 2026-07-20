Μουντιάλ 2026: Η συγκινητική αγκαλιά Μέσι και Γιαμάλ μετά τον τελικό - Παρέδωσε τη «σκυτάλη»

Snapshot Ο Λιονέλ Μέσι και ο Λαμίν Γιαμάλ αντάλλαξαν συγκινητική αγκαλιά μετά τον τελικό του Μουντιάλ 2026 στο Νιου Τζέρσεϊ.

Η Ισπανία νίκησε 1-0 την Αργεντινή, κατακτώντας το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία της.

Ο Μέσι συνεχάρη τον 19χρονο Γιαμάλ, αναδεικνύοντας το αθλητικό του ήθος και συμβολίζοντας την αλλαγή σκυτάλης στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Ο τελικός σηματοδότησε το τέλος της διεθνούς καριέρας του Μέσι, με τον αποχαιρετισμό του να συνοδεύεται από τον σεβασμό των αντιπάλων του.

Η ιστορική φωτογράφιση του 2007 που απεικονίζει τον νεαρό Μέσι να κρατά το βρέφος Γιαμάλ επιβεβαιώνει τη συνέχεια των γενεών στο ποδόσφαιρο. Snapshot powered by AI

Ο Λιονέλ Μέσι και ο Λαμίν Γιαμάλ μοιράστηκαν ένα συγκινητική στιγμιότυπο αμέσως μετά τη λήξη του τελικού του Μουντιάλ 2026.

Ο Ισπανός έσπευσε προς το μέρος του Αργεντινού για να τον αγκαλιάσει, δείγμα του σεβασμού του.

Η νίκη της Ισπανίας με σκορ ένα μηδέν απέναντι στην Αργεντινή χάρισε στη χώρα το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της. Παρά την πίκρα για την απώλεια του τροπαίου, ο 39χρονος Λιονέλ Μέσι συνεχάρη τον 19χρονο άσο της ισπανικής ομάδας. Η συγκεκριμένη κίνηση ερμηνεύτηκε από τα διεθνή μέσα ως μια άτυπη αλλαγή σκυτάλης στο παγκόσμιο στερέωμα του αθλήματος

Μια εικόνα με ιστορική αξία

Είχε προηγηθεί τις προηγούμενης ημέρες μια παλαιότερη φωτογράφιση των δυο ποδισφαιριστών από το 2007. Τότε, ο εικοσάχρονος Αργεντινός είχε ποζάρει κρατώντας το βρέφος Γιαμάλ για τις ανάγκες μιας καμπάνιας της UNICEF σε συνεργασία με την Μπαρτσελόνα. Σήμερα, οι δυο τους βρέθηκαν αντίπαλοι στο υψηλότερο επίπεδο, επιβεβαιώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τις προσδοκίες των φιλάθλων

Το τέλος μιας σπουδαίας διαδρομής

Για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της Αργεντινής, η αναμέτρηση αυτή σήμανε την ολοκλήρωση της πορείας του σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Αν και δεν κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο για δεύτερη συνεχόμενη φορά, ο αποχαιρετισμός του συνοδεύτηκε από τον σεβασμό των αντιπάλων του. Η θερμή επαφή με τον νεαρό πρωταθλητή θεωρείται πλέον ως το οριστικό πέρασμα στη νέα γενιά.

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