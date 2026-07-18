Μουντιάλ 2026: Ο Μέσι γράφει το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας που ξεκίνησε ο Μαραντόνα το 1986

Snapshot Η Αργεντινή θα διεκδικήσει το Μουντιάλ 2026 ως εν ενεργεία πρωταθλήτρια, με τον Λιονέλ Μέσι να ηγείται της ομάδας στον τελικό απέναντι στην Ισπανία.

Ο Μέσι θεωρείται διάδοχος του Μαραντόνα, με τη FIFA να αναδεικνύει τις ομοιότητες στις πορείες τους και τη συνέχεια της ποδοσφαιρικής κληρονομιάς τους.

Ο Μαραντόνα οδήγησε την Αργεντινή στον τελικό του 1990 αλλά έχασε, ενώ ο Μέσι επιστρέφει σε τελικό έχοντας κατακτήσει το Μουντιάλ του 2022 και οδηγώντας μια πιο ώριμη ομάδα.

Αν η Αργεντινή κατακτήσει το Μουντιάλ 2026, ο Μέσι θα γίνει ο πρώτος αρχηγός που κατακτά δύο διαδοχικά Παγκόσμια Κύπελλα, ολοκληρώνοντας την ιστορία που ξεκίνησε ο Μαραντόνα το 1986.

Στην Αργεντινή, Μαραντόνα και Μέσι θεωρούνται δύο κεφάλαια της ίδιας ιστορίας και όχι αντίπαλοι, με τον Μέσι να τιμά και να συνεχίζει την κληρονομιά του Ντιέγκο. Snapshot powered by AI

Κάποιες ιστορίες στο ποδόσφαιρο μοιάζουν να μην τελειώνουν ποτέ. Επιστρέφουν μετά από χρόνια με νέους πρωταγωνιστές, αλλά με τις ίδιες εικόνες, τις ίδιες αγωνίες και το ίδιο όνειρο.

Το καλοκαίρι του 2026 η Αργεντινή βρίσκεται ξανά στον τελικό ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου ως εν ενεργεία πρωταθλήτρια κόσμου. Απέναντί της αύριο η Ισπανία. Στο επίκεντρο, για ακόμη μία φορά, ο Λιονέλ Μέσι.

Για τους Αργεντινούς, όμως, αυτή η ιστορία δεν αρχίζει το 2026. Ούτε καν το 2022 στο Κατάρ. Η αφετηρία της βρίσκεται σαράντα χρόνια πίσω, στο Μεξικό του 1986, όταν ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα παρέδωσε μία από τις πιο εμβληματικές παραστάσεις στην ιστορία των Μουντιάλ και οδήγησε σχεδόν μόνος την «Αλμπισελέστε» στην κορυφή του κόσμου.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, στην Ιταλία, ο ίδιος άνθρωπος επέστρεψε στον τελικό. Ταλαιπωρημένος από τραυματισμούς, κουβαλώντας στις πλάτες του μια ομάδα που είχε μάθει να ζει μέσα από την ιδιοφυΐα του, ο Μαραντόνα έφτασε ένα βήμα πριν από το back-to-back. Η Αργεντινή λύγισε τελικά από το πέναλτι του Αντρέας Μπρέμε και η Δυτική Γερμανία πήρε τη ρεβάνς για τον τελικό του 1986. Εκείνο το βράδυ στη Ρώμη, τα δάκρυα του Ντιέγκο έγιναν σύμβολο μιας χαμένης ευκαιρίας που έμεινε ανεξίτηλη στην ποδοσφαιρική μνήμη της χώρας.

Τριάντα έξι χρόνια αργότερα, ο Λιονέλ Μέσι ολοκλήρωσε τη δική του αναζήτηση. Το Μουντιάλ του Κατάρ το 2022 δεν του χάρισε απλώς το μοναδικό τρόπαιο που έλειπε από την καριέρα του. Τον τοποθέτησε δίπλα στον Μαραντόνα, στο πάνθεον του αργεντίνικου ποδοσφαίρου. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, οι συγκρίσεις έπαψαν να αφορούν το αν ο ένας ξεπέρασε τον άλλον. Έγιναν η συνέχεια της ίδιας ιστορίας.

Δεν ήταν τυχαίο. Ο Μαραντόνα υπήρξε ένας από τους πρώτους που πίστεψαν δημόσια ότι ο Μέσι μπορούσε να σηκώσει το βάρος της φανέλας με το «10». Τον προπόνησε στην εθνική ομάδα, τον στήριξε στις δύσκολες στιγμές και πολλές φορές μίλησε για εκείνον με στοργή, σαν να έβλεπε στον μικρόσωμο αριστεροπόδαρο από το Ροσάριο τον φυσικό διάδοχο της δικής του ποδοσφαιρικής κληρονομιάς. Ο ίδιος ο Μέσι δεν έκρυψε ποτέ τον θαυμασμό και την αγάπη του για τον Ντιέγκο, παραδεχόμενος ότι η απώλειά του άφησε ένα κενό που δεν μπορεί να καλυφθεί.

«Είναι καλό να μην κάνουμε συγκρίσεις· ο Ντιέγκο ήταν πραγματικά σπουδαίος. Ποτέ δεν θέλησα να συγκριθώ μαζί του· για μένα, είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Μοιραστήκαμε υπέροχες στιγμές. Το 2010, στο Παγκόσμιο Κύπελλο, είχε μια φανταστική πορεία. Μιλούσαμε για τους αντιπάλους, για τα παιχνίδια εκείνης της διοργάνωσης. Σήμερα, όπου κι αν βρίσκεται, θα είναι χαρούμενος απολαμβάνοντας όλα αυτά, λόγω της σημασίας που είχε η εθνική ομάδα για εκείνον, καθώς άφησε πίσω του μια κληρονομιά. Είναι ένα δώρο γι’ αυτόν» δήλωσε ο Μέσι αμέσως μετά τη νίκη επί της Αγγλίας και την πρόκριση της Αργεντινής στον αυριανό τελικό.

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα ως προπονητής της Αργεντινής και ο Λιονέλ Μέσι, , αποχωρούν από το γήπεδο μετά τη νίκη στον αγώνα μεταξύ Αργεντινής και Νότιας Κορέας στο Soccer City του Γιοχάνεσμπουργκ, στη Νότια Αφρική το 2010 AP

Σήμερα, η ιστορία μοιάζει να κλείνει έναν παράξενο κύκλο. Όπως ο Μαραντόνα το 1990, έτσι και ο Μέσι επιστρέφει σε τελικό ως παγκόσμιος πρωταθλητής. Η διαφορά είναι ότι αυτή τη φορά υπάρχει η ευκαιρία να γραφτεί ένα διαφορετικό φινάλε. Να μη μείνει η Αργεντινή με την πίκρα της χαμένης υπεράσπισης του τίτλου, αλλά να πετύχει κάτι που δεν έχει συμβεί από την εποχή της Βραζιλίας του Πελέ: να διατηρήσει το στέμμα της στην κορυφή του κόσμου.

Αν το καταφέρει, δεν θα πρόκειται απλώς για ακόμη έναν τίτλο. Θα είναι η στιγμή που ο Λιονέλ Μέσι θα ολοκληρώσει το ταξίδι που ξεκίνησε ο Ντιέγκο Μαραντόνα πριν από τέσσερις δεκαετίες. Όχι για να τον ξεπεράσει. Αλλά για να ολοκληρώσει το όνειρο που εκείνος άφησε ανολοκλήρωτο στη Ρώμη του 1990.

Οι δύο παράλληλες διαδρομές Μέσι και Μαραντόνα

Αν κάποιος κοιτάξει μόνο τα αποτελέσματα, θα δει δύο διαφορετικές εποχές. Αν όμως κοιτάξει πιο προσεκτικά, θα διαπιστώσει ότι οι πορείες του Ντιέγκο Μαραντόνα και του Λιονέλ Μέσι στα δύο διαδοχικά Μουντιάλ τους μοιάζουν εντυπωσιακά.

Ο Μαραντόνα ανέβηκε στην κορυφή το 1986 και τέσσερα χρόνια αργότερα επέστρεψε στον τελικό ως κάτοχος του τροπαίου. Ο Μέσι έκανε ακριβώς το ίδιο μετά το Κατάρ. Κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2022 και τέσσερα χρόνια αργότερα οδηγεί ξανά την Αργεντινή στον μεγαλύτερο αγώνα του ποδοσφαίρου, έχοντας απέναντί του την Ισπανία.

Η FIFA ανέδειξε τις ομοιότητες ανάμεσα στις δύο πορείες, παρουσιάζοντας τον Μαραντόνα και τον Μέσι ως δύο διαδοχικές γενιές της ίδιας ποδοσφαιρικής κληρονομιάς.

Οι συμπτώσεις όμως δεν σταματούν εκεί.

Το 1986 ο Μαραντόνα έγραψε ιστορία απέναντι στην Αγγλία, με το περίφημο «Χέρι του Θεού» και το «Γκολ του Αιώνα», πριν οδηγήσει την Αργεντινή στον τίτλο.

Στο Μουντιάλ του 2026 ο Μέσι χρειάστηκε επίσης να περάσει το εμπόδιο της Αγγλίας, αυτή τη φορά στα ημιτελικά. Δεν πέτυχε κάποιο μυθικό σλάλομ όπως ο Ντιέγκο, όμως έγινε ο δημιουργός της μεγάλης ανατροπής, μοιράζοντας δύο ασίστ στη νίκη με 2-1 που έστειλε την «Αλμπισελέστε» στον τρίτο τελικό της καριέρας του. Η FIFA σημείωσε ότι ο τρόπος με τον οποίο πανηγύρισε μετά το τέλος του αγώνα θύμισε έντονα τις εικόνες του Μαραντόνα σαράντα χρόνια νωρίτερα.

Υπάρχει όμως και μια σημαντική διαφορά.

Ο Μαραντόνα του 1990 έφτασε στον τελικό κουβαλώντας ένα σώμα καταπονημένο. Η Αργεντινή προκρίθηκε μέσα από σκληρές μάχες, με δύο διαδικασίες πέναλτι απέναντι στη Γιουγκοσλαβία και την Ιταλία, πριν λυγίσει στον τελικό από το πέναλτι του Αντρέας Μπρέμε.

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα με σταυρωμένα χέρια, προσπαθεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του στο τέλος του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του 1990 στη Ρώμη της Ιταλίας, όταν η Γερμανία νίκησε την Αργεντινή με 1-0 AP

Ο Μέσι, αντίθετα, έφτασε στον τελικό του 2026 ως ο απόλυτος ηγέτης μιας πιο ώριμης και γεμάτης ομάδας. Στα 39 του χρόνια δεν χρειάζεται πλέον να κάνει τα πάντα μόνος του. Παραμένει όμως ο άνθρωπος που αλλάζει την ιστορία ενός αγώνα με μία πάσα, μία ντρίμπλα ή μία στιγμή ποδοσφαιρικής ιδιοφυΐας. Απέναντι στην Αγγλία δεν ήταν ο σκόρερ. Ήταν ο δημιουργός. Και αυτό ίσως αποτελεί τη μεγαλύτερη απόδειξη της εξέλιξής του ως ποδοσφαιριστή.

Η αποστολή που έμεινε μισή

Για τους Αργεντινούς, ο τελικός απέναντι στην Ισπανία δεν είναι απλώς ένας ακόμη αγώνας για το τρόπαιο. Είναι μια ιστορική ευκαιρία να ολοκληρωθεί ένας κύκλος που άνοιξε πριν από 36 χρόνια.

Το 1990 ο Μαραντόνα έφυγε από το «Ολίμπικο» της Ρώμης κλαίγοντας. Ήξερε ότι δύσκολα θα είχε ξανά την ευκαιρία να υπερασπιστεί το Παγκόσμιο Κύπελλο. Εκείνη η εικόνα έμεινε χαραγμένη στη συλλογική μνήμη της Αργεντινής.

Σήμερα, ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται μπροστά στην ίδια πρόκληση. Η διαφορά είναι ότι έχει μπροστά του μία τελευταία ευκαιρία να αλλάξει το τέλος της ιστορίας. Αν η Αργεντινή κατακτήσει και το Μουντιάλ του 2026, ο αρχηγός της δεν θα προσθέσει απλώς ακόμη ένα τρόπαιο στη συλλογή του. Θα πετύχει κάτι που ούτε ο Μαραντόνα, ούτε ο Πελέ ως αρχηγός, ούτε κανένας άλλος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου κατάφερε: να οδηγήσει την εθνική του ομάδα σε δύο διαδοχικούς παγκόσμιους τίτλους ως αρχηγός.

Ίσως τελικά αυτή να είναι η μεγαλύτερη ομοιότητα των δύο «δεκαριών». Ο ένας άνοιξε τον δρόμο. Ο άλλος περπατά πάνω στα ίδια βήματα, προσπαθώντας όχι να σβήσει τη μνήμη του Ντιέγκο, αλλά να τη δικαιώσει.

Γιατί στην Αργεντινή ο Μαραντόνα και ο Μέσι δεν είναι αντίπαλοι της ιστορίας. Είναι δύο κεφάλαια του ίδιου βιβλίου.

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