Τελικός Μουντιάλ: Μέσι και Γιαμάλ... 19 χρόνια πριν - Η φωτογραφία των δύο που γίνεται ξανά viral

Snapshot Ο τελικός Μουντιάλ θα φέρει αντιμέτωπους τον 39χρονο Λιονέλ Μέσι και τον 19χρονο Λαμίν Γιαμάλ για πρώτη φορά αγωνιστικά.

Πριν από 19 χρόνια, ο νεαρός τότε Μέσι συμμετείχε σε φιλανθρωπική φωτογράφιση όπου κρατούσε στην αγκαλιά του τον μόλις έξι μηνών Γιαμάλ.

Η φωτογράφιση έγινε σε συνεργασία με την εφημερίδα Diario Sport και την UNICEF στα αποδυτήρια του «Καμπ Νου».

Η οικογένεια του Γιαμάλ είχε επιλεγεί μέσω κλήρωσης για να συμμετάσχει στη φωτογράφιση.

Η ιστορική φωτογραφία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς οι δύο ποδοσφαιριστές θα αναμετρηθούν στον τελικό του Μουντιάλ σχεδόν δύο δεκαετίες μετά. Snapshot powered by AI

Αφού η Αργεντινή κατάφερε να επικρατήσει επί της Αγγλίας με σκορ 2-1 το βράδυ της Τετάρτης, και εξασφάλισε την πρόκρισή της στον τελικό του Μουντιάλ, η «αλμπισελέστε» θα βρεθεί αντιμέτωπη με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία το βράδυ της Κυριακής.

Σε εκείνο το ματς, θα αναμετρηθούν δύο γενιές του ποδοσφαίρου: ο Λιονέλ Μέσι και ο Λαμίν Γιαμάλ.

Αν και ο τελικός της Κυριακής, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο Νιου Τζέρσεϊ, θα είναι η πρώτη φορά που ο 39χρονος Αργεντινός και ο 19χρονος Ισπανός εξτρέμ θα βρεθούν αντιμέτωποι στο γήπεδο, δεν είναι η πρώτη φορά που συναντιούνται στην πραγματικότητα.

Η ιστορία των δύο ποδοσφαιριστών ξεκινάει πριν από δύο δεκαετίες, όταν ο τότε 20χρονος Μέσι, στα πρώτα βήματα της καριέρας του, συμμετείχε σε μία φωτογράφιση που διοργάνωσε η ισπανική αθλητική εφημερίδα Diario Sport σε συνεργασία με την UNICEF, για ένα φιλανθρωπικό ημερολόγιο στην Βαρκελώνη.

Εκεί, ήρθε αντιμέτωπος με ένα βρέφος μόλις έξι μηνών: τον Λαμίν Γιαμάλ.

Η οικογένεια του Ισπανού εξτρεμ είχε επιλεγεί, μέσω κλήρωσης που είχε γίνει στη συνοικία Ροκαφόντα του Ματαρό, να φωτογραφηθεί με έναν επαγγελματία ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα. Έτσι, ο Λαμίν Γιαμάλ βρέθηκε στην αγκαλιά του Μέσι.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Ο Λίονελ Μέσι, όταν ήταν 20 χρονών, με τον μόλις 6 μηνών Λαμίν Γιαμάλ

Ο Λίονελ Μέσι με τον Γιαμάλ και την μητέρα του Λαμίν, Σέιλα Εμπάνα

Ο Μέσι και ο Γιαμάλ

Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε μέσα στα αποδυτήρια του ιστορικού γηπέδου «Καμπ Νου». Στην εμβληματική φωτογραφία, η οποία απέκτησε μεγάλη αξία χρόνια μετά, φαίνεται ο Μέσι να κρατάει τον Γιαμάλ μέσα σε μια πλαστική λεκάνη με νερό.

Σχεδόν 20 χρόνια μετά, το μωρό της φωτογραφίας και ένας από τους θρύλους του ποδοσφαίρου, αναμένεται να αναμετρηθούν στον τελικό του Μουντιάλ.

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