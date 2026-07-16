Ισπανία - Αργεντινή: Πότε θα γίνει ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ 2026 - Η ώρα και το κανάλι
Η Ισπανία και η Αργεντινή είναι οι δύο φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 - Πότε και πού θα δείτε τον μεγάλο τελικό
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Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ έχει ξεκινήσει, με το σημαντικότερο παιχνίδι του Παγκοσμίου ποδοσφαίρου να είναι προγραμματισμένο για την προσεχή Κυριακή (19/07).
Εκεί Ισπανία και Αργεντινή (μετά τη μυθική ανατροπή επί της Αγγλίας) θα βρεθούν αντιμέτωπες με μοναδικό στόχο τους να κερδίσουν και να βρεθούν στην κορυφή του κόσμου.
Το «MetLife Stadium» του Νιού Τζέρσεϊ θα ανοίξει τις πύλες του, φιλοξενώντας τις δύο φιναλίστ που θα διεκδικήσουν το πολυπόθητο τρόπαιο.
Η μεγάλη αναμέτρηση Ισπανία - Αργεντινή θα ξεκινήσει στις 22:00 (ώρα Ελλάδας) και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1.
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