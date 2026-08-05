Χρησιμοποιούν επένδυση σουτιέν για να αυξήσουν την αεροδυναμική τους

Τα βλέμματα των οπαδών της γυναικείας ποδηλασίας βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο ενός παράξενου σκανδάλου. Αθλήτριες φέρονται να χρησιμοποιούν ενισχυτικά μαξιλάρια σουτιέν με σκοπό την αύξηση του όγκου του στήθους και την τροποποίηση της ροής του αέρα γύρω από το σώμα.

Η μέθοδος είναι γνωστή ως "chest fairing" και παρουσιάζεται ως ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη μιας και μπορεί να μειώσει την αεροδυναμική αντίσταση των αθλητριών, προσφέροντάς τους ένα αθέμιτο πλεονέκτημα κατά την διάρκεια των αγώνων.

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