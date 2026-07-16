Μουντιάλ 2026: Ο Μπέλιγχαμ χαστούκισε τον Αργεντινό Μπάρκο όταν πανηγύριζε την πρόκριση

Snapshot Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ χαστούκισε τον Αργεντινό Βαλεντίν Μπάρκο κατά τους πανηγυρισμούς της Αργεντινής για την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ 2026.

Οι Αργεντινοί παίκτες απώθησαν τον Μπέλιγχαμ και συνέχισαν τους πανηγυρισμούς τους.

Η FIFA ενδέχεται να εξετάσει την ενέργεια του Μπέλιγχαμ και να επιβάλει πειθαρχικές κυρώσεις αν κριθεί απαραίτητο.

Οι Αργεντινοί οπαδοί και παίκτες πανηγύρισαν τη μεγαλειώδη πρόκριση χωρίς να ασχοληθούν περαιτέρω με το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η επίθεση που εξαπέλυσε ο Τζουντ Μπέλιγχαμ στον Αργεντινό Βαλεντίν Μπάρκο, την ώρα που οι Αργεντινοί πανηγύριζαν την πρόκρισή τους στον τελικό του Μουντιάλ.

Ο Άγγλος άσος, δεν μπόρεσε να χωνέψει... that it's not coming home, και χαστούκισε τον αντίπαλό του. Οι Αργεντινοί που ήταν μαζεμένοι δίπλα του και πανηγύριζαν του είπαν μερικά «γαλλικά» και τον απώθησαν, συνεχίζοντας τους πανηγυρισμούς τους για την μεγαλειώδη, όπως ήρθε στο φινάλε, πρόκριση.

Η ενέργεια του παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης, ενδέχεται να εξεταστεί από τη FIFA, η οποία έχει τη δυνατότητα να επιβάλει πειθαρχικές κυρώσεις σε περιπτώσεις ανάρμοστης συμπεριφοράς μετά τη λήξη των αγώνων, εφόσον το γεγονός καταγραφεί στην έκθεση του διαιτητή ή προκύψει από το διαθέσιμο οπτικό υλικό.

Οι Αργεντινοί πάντως, δεν ασχολήθηκαν περαιτέρω, αφήνοντας τους Άγγλους στην πίκρα τους, και πανηγύρισαν με τους δεκάδες χιλιάδες οπαδούς τους, που βρέθηκαν στο γήπεδο για να στηρίξουν τις προσπάθειες των παικτών της «αλμπισελέστε».