Το συγκινητικό γράμμα του Έντσο Φερνάντες στον Μέσι το 2016 - «Ευχαριστώ και συγγνώμη»

Πού να ήξερε τότε ο μικρός Έντσο που μόνο να ονειρευόταν πως θα καταφέρει να γίνει επαγγελματίας μπορούσε στα 15 του χρόνια, πως όχι μόνο ο Μέσι θα επιστρέψει, αλλά πως μαζί θα κατακτήσουν το Μουντιάλ του 2022 και θα απέχουν μόλις ένα ματς από το να κάνουν το repeat την Κυριακή απέναντι στην Ισπανία...

Χρήστος Χριστοφιλόπουλος

Το συγκινητικό γράμμα του Έντσο Φερνάντες στον Μέσι το 2016 - «Ευχαριστώ και συγγνώμη»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
6'
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Το ποδόσφαιρο έχει έναν ιδιαίτερο και μοναδικό, δικό του τρόπο να δημιουργεί συγκλονιστικές ιστορίες οι οποίες συγκινούν, εμπνέουν και μας θυμίζουν για ποιο λόγο έχουμε αγαπήσει αυτό το άθλημα, το οποίο είναι πολλά περισσότερα από ένα απλό σπορ.

Αδιαμφισβήτητα μια ιστορία που συγκαταλέγεται σε αυτή τη μακρά λίστα, έρχεται από το 2016, μια δεκαετία πίσω, όταν ο 15χρονος τότε Έντσο Φερνάντες, με ένα συγκινητικό μήνυμά του, παρακαλούσε τον θρύλο της Αργεντινής, τον Λιονέλ Μέσι να ξανασκεφτεί την απόφαση του να αποσυρθεί από την Εθνική Αργεντινής.

Το ημερολόγιο έγραφε 27 Ιουνίου 2016, μια ημέρα μετά την ήττα της Αργεντινής στον τελικό του επετειακού Κόπα Αμέρικα, (Centenario), από την Χιλή στα πέναλτι. Το γεγονός πως ήταν η δεύτερη διαδοχική ήττα της Αργεντινής σε τελικό Κόπα Αμέρικα από την Χιλή, για δεύτερη διαδοχική χρονιά (η Αργεντινή είχε χάσει από την Χιλή και το 2015) και ξανά στη διαδικασία των πέναλτι κάνει την αποτυχία της «Αλμπισελέστε» δέκα φορές πιο οδυνηρή.

Το γεγονός πως ο Λιονέλ Μέσι στον τελικό του 2016 ήταν μοιραίος και αστόχησε από την άσπρη βούλα στη διαδικασία των πέναλτι, με αποτέλεσμα τελικά η Αργεντινή να ηττηθεί, σε συνδυασμό με τον χαμένο τελικό του 2015, αλλά και αν αναλογιστεί κανείς και τον χαμένο τελικό Μουντιάλ του 2014 της Αργεντινής απέναντι στη Γερμανία στα γήπεδα της Βραζιλίας, δεν αποτελεί έκπληξη πως ο Μέσι αποφάσισε να αποσυρθεί (!) από την Εθνική...

Θυμηθείτε πως βρισκόμαστε στο 2016, ο Μέσι ακόμα δεν έχει κατακτήσει τίποτα σημαντικό με την Εθνική, εκτός από ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Νέων (Κ-20) και ένα χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς αγώνες του Πεκίνο, οι συγκρίσεις με τον Μαραντόνα είναι στο απόγειό τους, και μετά από τρεις συνεχόμενους χαμένους τελικούς το αφήγημα πως ο Μέσι δε μπορεί να ηγηθεί της Αργεντινής όλο και μεγαλώνει.

Η πίεση στους ώμους του «κοντού» τεράστια και ο ίδιος αποφασίζει να επωμιστεί μόνος του ολόκληρο το βάρος των χαμένων τελικών δίχως να κρύβεται από την ευθύνη.

«Ήταν αυτό που ήθελα περισσότερο (σ.σ να κατακτήσει τίτλο με την Εθνική) αλλά δεν κατάφερα να το πετύχω, οπότε νομίζω ότι τελείωσε. Πιστεύω ότι αυτό είναι το καλύτερο για όλους. Πρώτα απ’ όλα για μένα, και μετά για όλους.

Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που το θέλουν αυτό, οι οποίοι προφανώς δεν είναι ικανοποιημένοι, όπως ούτε κι εμείς είμαστε ικανοποιημένοι που φτάσαμε στον τελικό και δεν τον κερδίσαμε. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά η απόφαση έχει ληφθεί. Τώρα δεν θα προσπαθήσω περισσότερο και δεν θα υπάρξει γυρισμός», είχε πει ο Μέσι στην ανακοίνωσή του πως αποχωρεί από την Εθνική με δάκρυα στα μάτια.

Το γράμμα του Έντσο Φερνάντες

Ο Έντσο Φερνάντες, 15 ετών τότε, αποφασίζει να γράψει ένα γράμμα στο είδωλο του, τον Λιονέλ Μέσι, ευελπιστώντας πως εκείνος θα το δει και θα αλλάξει γνώμη, θα φορέσει ξανά τη φανέλα της Εθνικής και θα οδηγήσει τη χώρα του σε τίτλους, δόξα και επιτυχίες.

Πού να ήξερε τότε ο μικρός Έντσο που μόνο να ονειρευόταν πως θα καταφέρει να γίνει επαγγελματίας μπορούσε στα 15 του χρόνια, πως όχι μόνο ο Μέσι θα επιστρέψει, όχι μόνο θα κατακτήσει τίτλους με την Εθνική και θα σωπάσει μια για πάντα όσους τόλμησαν να τον αμφισβητήσουν, αλλά πως όλα αυτά θα τα πετύχει έχοντας το είδωλό του στο πλευρό του, θα κατακτήσουν μαζί το 2022 το Μουντιάλ στο Κατάρ, ο Μέσι θα του «σερβίρει» ασίστ στον ημιτελικό με την Αγγλία και μαζί, οι δύο τους, θα ονειρεύονται να κατακτήσουν back to back το Μουντιάλ ξανά το 2026...

Διαβάστε το συγκινητικό μήνυμα του Έντσο Φερνάντες

«Πώς να σε πείσουμε όταν εμείς οι ίδιοι είμαστε καταστροφικοί; Πώς να σε πείσουμε ότι στη ζωή μας δεν έχουμε νιώσει ούτε το 1% της πίεσης που κουβαλάς στους ώμους σου; Ότι ξυπνάς το πρωί, κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και ξέρεις πως ένα πλήθος άνω των 40 εκατομμυρίων ανθρώπων όχι μόνο θέλει να κάνεις τα πάντα τέλεια, αλλά έχει κιόλας θεωρήσει αυτονόητο ότι μπορεί να το απαιτεί από εσένα.

Πώς να σε πείσουμε όταν δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι είσαι άνθρωπος· ένας άνθρωπος με ασύγκριτο ταλέντο, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον πλανήτη, αλλά άνθρωπος πάνω απ’ όλα. Πώς να σε πείσουμε όταν δεν σταματάμε ούτε για ένα δευτερόλεπτο να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν ευθύνεσαι εσύ για τον θυμό που μας προκαλεί η ήττα, ο οποίος συχνά έχει περισσότερο να κάνει με τις δικές μας απογοητεύσεις.

Ας κοιταχτούμε στον καθρέφτη και ας αναρωτηθούμε: τι θα γινόταν αν απαιτούσαμε από τον εαυτό μας μόλις το 1% από όσα απαιτούμε από αυτό το παιδί, που στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε καν;

Πώς να σε πείσουμε όταν μας είναι τόσο δύσκολο να δούμε ότι όλος ο κόσμος σε κολακεύει και σε αποθεώνει; Ότι, ενώ στις διακοπές σου θα μπορούσες να χαλαρώνεις σε μια παραλία, εσύ βρίσκεσαι εκεί έξω να τρέχεις και να εκπροσωπείς τα χρώματά μας, μόνο και μόνο για να επικεντρωθούν κάποιοι στο αν έτρεξες αρκετά ή στο αν τραγούδησες τον εθνικό ύμνο.

Κάνε αυτό που πραγματικά θέλεις, Λιονέλ, αλλά σε παρακαλώ σκέψου να μείνεις. Μείνε όμως για να το απολαμβάνεις, γιατί αυτό ακριβώς σου έχουν στερήσει. Σε έναν κόσμο γεμάτο παράλογη πίεση, κατάφεραν να αφαιρέσουν από το ποδόσφαιρο το πιο ευγενές του στοιχείο: τη χαρά.

Όταν ήσουν παιδί, πιθανότατα ονειρευόσουν να εκπροσωπείς τη χώρα σου και να διασκεδάζεις. Το να σε βλέπουμε να αγωνίζεσαι με τη φανέλα της Αλμπισελέστε είναι η μεγαλύτερη περηφάνια στον κόσμο. Παίξε για τη χαρά του παιχνιδιού, γιατί όταν εσύ χαίρεσαι, δεν έχεις ιδέα πόσο πολύ χαιρόμαστε κι εμείς.

Ευχαριστώ και συγγνώμη...»

Γράμμα

Η ανάρτηση του Έντσο Φερνάντες

Στο διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της παράκλησης του 15χρονου Έντσο στον Μέσι προκειμένου να αναθεωρήσει και να μην αποσυρθεί, ο Φερνάντες έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα της Ρίβερ Πλέιτ και μετακόμισε στη Μπενφίκα, όπου οι επιδόσεις του του εξασφάλισαν αρχικά μια θέση στην αποστολή του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ το 2022, το οποίο κατέκτησε, ενώ αναδείχθηκε και ως ο κορυφαίος νεαρός παίκτης του τουρνουά.

Οι εκπληκτικές του επιδόσεις στο Μουντιάλ του εξασφάλισαν μεταγραφή ύψους 100 εκατομμυρίων λιρών στη Τσέλσι, ενώ πλέον στα 25 του λογίζεται ως ένας εκ των κορυφαίων μεσοεπιθετικών στον κόσμο.

Το ποδόσφαιρο, όπως και η ζωή κάνουν κύκλους, οι οποίοι δημιουργούν απίστευτες ιστορίες και προσθέτουν λίγη ακόμα μαγεία στον ήδη μαγικό του κόσμο του βασιλιά των σπορ...

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