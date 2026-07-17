Μουντιάλ 2026: Η μάχη δάσκαλου - μαθητή μεταξύ ντε λα Φουέντε και Σκαλόνι - Η άγνωστη σχέση τους

Μια άγνωστη σχέση φιλίας μεταξύ Ντε λα Φουέντε και Σκαλόνι η οποία θα «δοκιμαστεί» στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή, μια Κυριακή στο Νιου Τζέρσει... 

Newsbomb

Μουντιάλ 2026: Η μάχη δάσκαλου - μαθητή μεταξύ ντε λα Φουέντε και Σκαλόνι - Η άγνωστη σχέση τους
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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Δύο ημέρες απομένουν προτού ο ποδοσφαιρικός κόσμος καθηλωθεί για μια τελευταία φορά στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, στη «μητέρα των μαχών», στον τελικό του Μουντιάλ μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής.

Ο σπουδαίος τελικός, εκτός από το μεγαλείο που έχει ούτως ή άλλως ένας τελικός παγκοσμίου Κυπέλλου, αφού αποτελεί τον σπουδαιότερο και πιο εμβληματικό αγώνα στο ποδοσφαιρικό καλεντάρι , «φέρνει» μαζί του και μια σειρά από ιστορίες.

Εκτός από τη βασική κόντρα μεταξύ «παλιού» και «νέου», δηλαδή Μέσι και Γιαμάλ, τον οποίο ο Αργεντινός «βάπτιζε» πριν από 19 χρόνια, μια ακόμα, λιγότερη γνωστή ιστορία δασκάλου - μαθητή μαγνητίζει τα βλέμματα και έχει το δικό της ενδιαφέρον.

Λόγος γίνεται για τη σχέση που έχει ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας Λουίς ντε λα Φούεντε με τον πρωτεργάτη των επιτυχιών της «Αλμπισελέστε» Λιονέλ Σκαλόνι. Οι δύο τους έχουν «πλούσιο» παρελθόν και η σχέση τους ξεκίνησε περίπου μια δεκαετία πίσω, προτού σηκώνουν τίτλους στους πάγκους των εθνικών τους ομάδων και σίγουρα προτού βρεθούν αντιμέτωποι για 90 ( ή και περισσότερα) λεπτά, στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή.

Το 2017, όταν ο Σκαλόνι είχε πλέον αποσυρθεί από την ενεργό δράση ως ποδοσφαιριστής, αποφάσισε να ασχοληθεί με την προπονητική και εγγράφηκε στο πρόγραμμα προπονητών της Ισπανίας στο Λας Ρόζας. Ένας από τους εκπαιδευτές που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς προπονητών ήταν ο... ντε λα Φουέντε.

Τα μαθήματα που ο Ντε λα Φουέντε δίδαξε ο ίδιος στον Σκαλόνι πριν περίπου μια δεκαετία, διαμόρφωσαν έναν από τους κορυφαίους προπονητές της γενιάς του, ο οποίος σε λίγα μόλις χρόνια καριέρας, μετρά ήδη την κατάκτηση δύο Κόπα Αμέρικα (2021,2024) ένα Φιναλίσιμα (2022) αλλά και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο.

Τα πρώτα μαθήματα του Ντε λα Φουέντε στον Σκαλόνι, μπορούν εν τέλει να του στερήσουν τη μεγαλύτερη διάκριση που μπορεί να γευτεί ένας προπονητής, την κατάκτηση ενός Μουντιάλ.

Έπειτα από τη νίκη της Ισπανία με 2-0 επί της Γαλλίας στον ημιτελικό ο ντε λα Φουέντε παραδέχθηκε πως ήλπιζε η Αργεντινή να προκριθεί στον τελικό.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα αντιμετωπίσουμε την Αργεντινή, γιατί είμαι πολύ στενός φίλος του Λιονέλ Σκαλόνι. Θα είναι μια αναμέτρηση μεταξύ δύο σπουδαίων ομάδων.», δήλωσε ο Ισπανός τεχνικός.

Αντίστοιχα, μετά τη μυθική ανατροπή της Αργεντινής επί της Αγγλίας με 2-1 στο 90+ με την κεφαλιά του Λαουτάρο Μαρτίνεζ, ο Σκαλόνι επίσης δήλωσε πως ανυπομονεί να τεθεί αντιμέτωπος με τον μέντορά του.

«Είναι ο μέντοράς μου. Μου έμαθε όλα όσα ξέρω. Τώρα θα αναμετρηθούμε σε έναν τελικό.», δήλωσε ο Σκαλόνι μετά τον ημιτελικό.

Ο Αργεντινός προπονητής χαμογέλασε καθώς έκανε το κομπλιμέντο, αλλά υπενθύμισε αμέσως σε όλους πως για μερικές ώρες η φιλία τους τελειώνει.

«Την Κυριακή, λυπάμαι πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να τον νικήσω.»

Ο σεβασμός μεταξύ τους είναι αμοιβαίος και έχει εκφραστεί από αμφότερους σε πολλές περιπτώσεις.

Ο Σκαλόνι αγωνιζόταν επί σειρά ετών στη La Liga και έχει υποστηρίξει ανοιχτά την Ισπανία όποτε δεν συμμετείχε η Αργεντινή. Ο ντε λα Φουέντε, από την άλλη, έχει επαινέσει επανειλημμένα την ηγετική ικανότητα του Σκαλόνι, χαρακτηρίζοντάς τον ως παράδειγμα για το πώς χτίζεται μια ομάδα της οποίας οι παίκτες θυσιάζονται πρόθυμα ο ένας για τον άλλον.

Αυτή η φιλία και η σχέση δασκάλου - μαθητή, θα μπει στον «πάγο» για 90 λεπτά την Κυριακή σε μια αξέχαστη βραδιά στο Νιού Τζέρσι που θα έχει χώρο για έναν μόνο νικητή...

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