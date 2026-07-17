Μουντιάλ 2026: Η αντίδραση του Βίντσιτς όταν μαθαίνει πως θα διαιτητεύσει στον τελικό - Βίντεο

Όλα τα φώτα την Κυριακή 19 Ιουλίου θα είναι στραμμένα στον Μέσι και τον Γιαμάλ, στον μεγάλο τελικό του φετινού Μουντιάλ μεταξύ Αργεντινής και Ισπανίας, ωστόσο ο Σλάβκο Βίντσιτς καλείται να διατηρήσει τις ισορροπίες στο αδιαμφισβήτητα πιο απαιτητικό αγώνα στο καλεντάρι του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου.

Η αντίδρασή του μόλις μαθαίνει πως θα είναι ο «άρχοντας» του αγώνα είναι ανεκτίμητη. Μόλις ανακοινώνεται το όνομά του ξεσπά σε κλάματα και πνίγεται στις αγκαλιές των συναδέλφων του οι οποίοι τον συγχαίρουν για το επίτευγμά του.

Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final....🥁



Congratulations, Slavko Vinčić! 👏 pic.twitter.com/OMLJ3oA31p — FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026

Ο 46χρονος από το Μάριμπορ της Σλοβενίας ενημερώθηκε για τον διορισμό του στον μεγάλο τελικό από τον Πιερλουίτζι Κολίνα, επικεφαλής διαιτησίας της FIFA και πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτητών και δήλωσε ότι η είδηση τον εξέπληξε.

«Λοιπόν, πρώτα απ’ όλα, ένιωσα σοκ. Μετά, χαρά. Έτρεμα, οπότε είναι απίστευτη τιμή να αναλάβω τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου (της FIFA)», είπε. «Είναι κάτι που… αποτελεί απλώς ένα όνειρο για έναν διαιτητή, για έναν νεαρό διαιτητή όταν ξεκινάει. Είμαι λοιπόν πολύ περήφανος, πολύ περήφανος για τον εαυτό μου και για την ομάδα μου».

Με τον διορισμό αυτό, ο Βίντσιτς γίνεται ο 23ος άνθρωπος στην ιστορία που θα διαιτητεύσει τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA και ο πρώτος από τη Σλοβενία.

«Πρώτα απ’ όλα, είναι πολύ δύσκολο να τα περιγράψω όλα με λόγια, αλλά είμαι πολύ περήφανος που εκπροσωπώ τη χώρα μου, τη Σλοβενία, στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του κόσμου», είπε. «Ναι, λοιπόν, είμαι πολύ περήφανος. Η ομάδα μου είναι πολύ περήφανη και θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό.»

The match officials for @FIFAWorldCup Final have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 16, 2026

Ποιος είναι ο Σλάβκο Βίντσιτς

Ο Βίντσιτς είναι ένας έμπειρος διαιτητής που έχει διαιτητεύσει αρκετούς κορυφαίους αγώνες στο ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Διαιτήτευσε στο UEFA EURO 2020 και στη συνέχεια ανέλαβε τον τελικό του UEFA Europa League 2022 μεταξύ της Άιντραχτ Φρανκφούρτης και της Ρέιντζερς.

Δύο χρόνια αργότερα διαιτήτευσε τον τελικό του UEFA Champions League 2024 μεταξύ της Μπορούσια Ντόρτμουντ και της Ρεάλ Μαδρίτης και διαιτήτευσε αγώνες στο UEFA EURO 2024, συμπεριλαμβανομένου του ημιτελικού μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας. Πέρυσι διαιτήτευσε αγώνες στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA 2025™ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι η δεύτερη συμμετοχή του Σλοβένου σε Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA – είχε αναλάβει τη διαιτησία δύο αγώνων κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA 2022™ στο Κατάρ.

Μέχρι στιγμής σε αυτό το τουρνουά, ο Βίντσιτς έχει διαιτητεύσει τους αγώνες Βραζιλία-Μαρόκο και Ιορδανία-Αλγερία στη φάση των ομίλων, καθώς και τον αγώνα Μεξικό-Εκουαδόρ στους 32.

Ο Βίντσιτς δεν άργησε να μοιραστεί την αναγνώριση για το επίτευγμά του με την ομάδα διαιτησίας που τον πλαισιώνει, και συγκεκριμένα με τους βοηθούς διαιτητές του, Τόμαζ Κλάντσνικ και Άντραζ Κοβάτσιτς. «Η διαιτησία είναι καθαρά θέμα ομαδικής εργασίας. Χωρίς αυτούς, χωρίς τον Τόμαζ και τον Άντραζ, αυτό δεν θα ήταν δυνατό», δήλωσε. «Είμαι πραγματικά χαρούμενος που τους είχα δίπλα μου καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας μου, καθ’ όλη τη διάρκεια των καριερών μας. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι, μια καλή ομάδα, και αυτό το οφείλω σε αυτούς».

Ο Ιορδανός Άνταμ Μακάντμεχ θα είναι ο τέταρτος διαιτητής στον τελικό, με τον συμπατριώτη του Μοχάμαντ Αλ-Καλάφ να αναλαμβάνει καθήκοντα αναπληρωματικού βοηθού διαιτητή.