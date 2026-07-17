Μουντιάλ 2026: Πότε θα διεξαχθούν ο μικρός και ο μεγάλος τελικός - Η ώρα και το κανάλι

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Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Μουντιάλ 2026: Πότε θα διεξαχθούν ο μικρός και ο μεγάλος τελικός - Η ώρα και το κανάλι
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Η αντίστροφη μέτρηση για τον «μικρό» και τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ έχει ξεκινήσει, με το σημαντικότερο παιχνίδι του Παγκοσμίου ποδοσφαίρου να είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή, 19 Ιουλίου.

Εκεί Ισπανία και Αργεντινή θα βρεθούν αντιμέτωπες με μοναδικό στόχο τους να κερδίσουν και να βρεθούν στην κορυφή του κόσμου.

Το «MetLife Stadium» του Νιού Τζέρσεϊ θα ανοίξει τις πύλες του, φιλοξενώντας τις δύο φιναλίστ που θα διεκδικήσουν το πολυπόθητο τρόπαιο.

Η μεγάλη αναμέτρηση Ισπανία - Αργεντινή θα ξεκινήσει στις 22:00 (ώρα Ελλάδας) και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2.

Μία ημέρα νωρίτερα, θα διεξαχθεί ο «μικρός» τελικός ανάμεσα σε Αγγλία και Γαλλία στο Μαϊάμι, για να κριθεί ποιος θα κατακτήσει την 3η θέση στο φετινό Μουντιάλ. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 00:00 (ώρα Ελλάδας) και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2.

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