Μουντιάλ 2026: «Σπαραγμός» και σκληρή κριτική στον Τούχελ μετά τον αποκλεισμό της Αγγλίας

Ο νέος αποκλεισμός της Εθνικής Αγγλίας από τον τελικό του Μουντιάλ κυριάρχησε στα πρωτοσέλιδα και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις των βρετανικών μέσων ενημέρωσης

Μίλτος Τσεκούρας

Μουντιάλ 2026: «Σπαραγμός» και σκληρή κριτική στον Τούχελ μετά τον αποκλεισμό της Αγγλίας
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Η Αγγλία αποκλείστηκε από τον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 μετά από ήττα 2-1 από την Αργεντινή, παρά το προβάδισμα που είχε πάρει στο 54ο λεπτό.
  • Βρετανικά μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν τον αποκλεισμό ως «σπαραγμό» και περιέγραψαν την ανατροπή της Αργεντινής στα τελευταία λεπτά ως δραματική.
  • Η κριτική εστιάστηκε στις αποφάσεις του Τόμας Τούχελ, ο οποίος προσπάθησε να διαχειριστεί το προβάδισμα, αλλά δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει την πίεση της Αργεντινής.
  • Το BBC και το Sky Sports τόνισαν ότι οι τακτικές παρεμβάσεις του Τούχελ δεν απέδωσαν όπως αναμενόταν.
  • Μεγάλη απογοήτευση καταγράφηκε στα πρωτοσέλιδα, με αναφορές στο τέλος του ονείρου της Αγγλίας να φτάσει σε τελικό Μουντιάλ μετά το 1966.
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Η Αγγλία έχασε και πάλι την ευκαιρία να διεκδικήσει το βαρύτιμο τρόπαιο στον τελικό του Μουντιάλ, καθώς ηττήθηκε με 2-1 από την Αργεντινή στον ημιτελικό, παρά το προβάδισμα που είχε πάρει στο 54ο λεπτό με τον Γκόρντον.

Η ομάδα του Τόμας Τούχελ δεν κατάφερε να διαχειριστεί το υπέρ της αποτέλεσμα, με την Αργεντινή να φτάνει στην ανατροπή στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης και να παίρνει το εισιτήριο για τον τελικό.

Ο αποκλεισμός κυριάρχησε στα πρωτοσέλιδα και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις των βρετανικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία περιέγραψαν με μία λέξη το αποτέλεσμα: «Heartbreak» (σπαραγμός).

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Η Guardian χαρακτήρισε δραματική την κατάρρευση της Αγγλίας στα τελευταία λεπτά, αποδίδοντας παράλληλα τα εύσημα στην Αργεντινή για την ανατροπή. “Η Αγγλία έξω” και “Η Αργεντινή τελείωσε το όνειρο της Αγγλίας στο Μουντιάλ με κομβικό γκολ στο 93′”

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Η Daily Telegraph έχει φόντο τον Μπέλιγχαμ, ο οποίος πιάνει το κεφάλι του μη μπορώντας να πιστέψει τι έχει συμβεί με τον τίτλο: “Ο πόνος συνεχίζεται”.

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Το Sky Sports πήρε μία διαφορετική στάση, μένοντας στις αποφάσεις του Γερμανού τεχνικού και το πώς διαχειρίστηκε το παιχνίδι μετά το προβάδισμα της Αγγλίας στο 54ο λεπτό. “Η Αγγλία γνώρισε σπαρακτική ήττα στον ημιτελικό του Μουντιάλ από την Αργεντινή”

Η Telegraph στάθηκε στην ανατροπή που ήρθε στις καθυστερήσεις, ενώ ανέφερε στη συνέχεια πως “Ο Τόμας Τούχελ είχε προσπαθήσει να στήσει μια ομάδα για να υπερασπιστεί το προβάδισμα, αλλά η πίεση της Αργεντινής ήταν πολύ μεγάλη”.

Το BBC στάθηκε επίσης στην ανατροπή της «Αλμπισελέστε», επισημαίνοντας ότι οι παρεμβάσεις του Τούχελ δεν λειτούργησαν όπως αναμενόταν.

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Η Daily Mail αφιέρωσε το πρωτοσέλιδό της στις έντονες εικόνες απογοήτευσης μετά το τελευταίο σφύριγμα, με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ και τον Χάρι Κέιν να κυριαρχούν στις φωτογραφίες, κάνοντας λόγο για το τέλος του ονείρου της Αγγλίας να επιστρέψει σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά το 1966.

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Στο ίδιο κλίμα, οι Times έκαναν λόγο για «οδύνη στα τελευταία λεπτά», ο Independent για «αγγλικό σπαραγμό», ενώ η Daily Express στάθηκε στη συνεχιζόμενη αναμονή της χώρας για έναν μεγάλο διεθνή τίτλο.

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Η Sun, από την πλευρά της, εξήρε την εμφάνιση του Λιονέλ Μέσι, ενώ επέλεξε και ένα χαρακτηριστικό λογοπαίγνιο με το τραγούδι των Oasis «Wonderwall», χρησιμοποιώντας τον τίτλο «Wonderbawl», συνδυάζοντας τη λέξη «θαύμα» με το «κλάμα», για να αποτυπώσει την απογοήτευση των Άγγλων φιλάθλων.

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