Μουντιάλ 2026: Με μία λέξη τα είπε όλα – Η αντίδραση του πρίγκιπα Γουίλιαμ στην ήττα της Αγγλίας

Snapshot Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ εξέφρασε έντονη απογοήτευση για την ήττα της Αγγλίας από την Αργεντινή στον ημιτελικό του Μουντιάλ.

Παρά την ήττα, δήλωσε υπερήφανος για την προσπάθεια και τη μαχητικότητα της αγγλικής ομάδας.

Η ήττα αποτρέπει τον πρίγκιπα Γουίλιαμ από το να παρακολουθήσει τον τελικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς είχε ανακοινώσει ότι θα παρευρισκόταν μόνο αν η Αγγλία προκρινόταν. Snapshot powered by AI

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ εξέφρασε έντονη απογοήτευση μετά την ήττα της Αγγλίας από την Αργεντινή στον ημιτελικό του εφετινού Μουντιάλ. Παρ’ ότι το αποτέλεσμα τον διέλυσε ψυχολογικά, ο πρίγκιπας της Ουαλίας ξεκαθάρισε ότι αισθάνεται υπερήφανος για την προσπάθεια της ομάδας. Η ήττα σημαίνει, επίσης, ότι δεν θα ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τελικό της διοργάνωσης, καθώς είχε γνωστοποιήσει πως θα παρευρισκόταν μόνο εάν τα «Τρία Λιοντάρια» εξασφάλιζαν την πρόκριση.

Λίγο μετά την ήττα της Αγγλίας με 2–1 από την Αργεντινή, ο Γουίλιαμ δημοσίευσε μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα, γράφοντας ότι «είμαι συντετριμμένος. Αγγλία, δώσατε τα πάντα και είμαστε όλοι απίστευτα περήφανοι για εσάς».

«Σας ευχαριστώ όλους, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, για ένα εκπληκτικό τουρνουά. Η μαχητικότητα και η πίστη που δείξατε, ενέπνευσαν όλους μας. Η πλέον ολοκληρωμένη ομάδα της Αγγλίας που έχουμε δει ποτέ σε μεγάλη διοργάνωση. Κρατήστε το κεφάλι ψηλά».

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