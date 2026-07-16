Μουντιάλ 2026 – Τούχελ μετά τον αποκλεισμό της Αγγλίας από την Αργεντινή: «Δεν μετανιώνω για τίποτα»

Ο Τόμας Τούχελ δεν μετάνιωσε για τις αλλαγές που πραγματοποίησε στον ημιτελικό του Μουντιάλ, όπου η Αγγλία γνώρισε την ήττα με 2–1 από την Αργεντινή και αποκλείστηκε από τον τελικό, παρ’ ότι προηγήθηκε με τον Άντονι Γκόρντον στο 55ο λεπτό.

«Μπορείτε να το συζητήσετε με 1 εκατομμύριο προπονητές, αλλά εγώ πρέπει να λάβω την απόφαση μέσα στο γήπεδο. Ανέλυσα τον αγώνα και το έκανα με έναν συγκεκριμένο τρόπο, οπότε αυτή είναι δική μου ευθύνη. Αυτήν τη στιγμή, δεν μετανιώνω για τίποτα. Η ομάδα έδωσε τα πάντα και ήμασταν πολύ, πολύ κοντά. Αξίζαμε να προηγούμαστε με 1–0», ανέφερε αρχικά ο Γερμανός τεχνικός.

«Παίξαμε έναν από τους καλύτερους αγώνες μας, ίσως τον καλύτερό μας υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Η ομάδα ήταν εξαιρετική, δεν καταφέραμε να περάσουμε τη γραμμή, αλλά δεν έχω καμία τύψη.

Νομίζω ότι είδαμε τη νοοτροπία καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα και την ισχυρή ομάδα. Παίξαμε τους αγώνες όπως ήρθαν, αντιμετωπίσαμε εξαιρετικές ομάδες στον όμιλο, ταξιδέψαμε πολλά μίλια, παίξαμε σε υψόμετρο, με 10 παίκτες, μέσα στη ζέστη και ξεπεράσαμε κάθε εμπόδιο», προσέθεσε.

«Ήμασταν πολύ κοντά σήμερα. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να αναλύσουμε ολόκληρο το τουρνουά, απλώς αποκλειστήκαμε επειδή χάσαμε έναν κρίσιμο αγώνα», ολοκλήρωσε ο προπονητής των «Τριών Λιονταριών».

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