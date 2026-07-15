Μουντιάλ 2026: Η FIFA θα παραβιάσει τους κανόνες με ένα 30λεπτο σόου στο ημίχρονο του τελικού

Snapshot Η FIFA σχεδιάζει ημίχρονο διάρκειας έως 30 λεπτών στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου για ένα μουσικό σόου, παρατείνοντας σημαντικά τη διακοπή του αγώνα.

Το ημίχρονο περιλαμβάνει μουσικό πρόγραμμα περίπου 11 λεπτών και τηλεοπτική ανάλυση 15 λεπτών, υπερβαίνοντας τον κανονικό χρόνο των 15 λεπτών.

Καλλιτεχνικές εμφανίσεις στο MetLife Stadium θα περιλαμβάνουν Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel, PS22 Chorus και Coldplay.

Παρά την απόρριψη από το IFAB για αύξηση του ημιχρόνου λόγω ανησυχιών για την ευημερία των παικτών, παρόμοιες παρατάσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε προηγούμενες διοργανώσεις.

Η παράταση του ημιχρόνου έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς έχει θεωρηθεί αντίφαση σε σχέση με τους κανονισμούς που επιβάλλουν αυστηρούς χρόνους επιστροφής στον αγωνιστικό χώρο. Snapshot powered by AI

Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ενδέχεται να αποκτήσει διάρκεια-ρεκόρ, καθώς η FIFA σχεδιάζει ένα εντυπωσιακό σόου στο ημίχρονο στα πρότυπα του Super Bowl, με αποτέλεσμα η διακοπή του αγώνα να φτάσει ακόμη και τα 30 λεπτά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής Telegraph, το BBC και το ITV προετοιμάζονται για ένα ημίχρονο διάρκειας περίπου μισής ώρας, ώστε να χωρέσει ένα μουσικό πρόγραμμα περίπου 11 λεπτών, πέρα από τη συνήθη 15λεπτη ανάλυση των τηλεοπτικών δικτύων.

Οι κανονισμοί προβλέπουν ότι το ημίχρονο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 λεπτά. Ωστόσο, η FIFA είχε ήδη παρατείνει τη διάρκειά του στο περσινό Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, όπου η διακοπή έφτασε τα 25 λεπτά.

Η διεθνής ομοσπονδία επιδιώκει να δημιουργήσει ένα υπερθέαμα αντίστοιχο με το διάσημο halftime show του Super Bowl, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει ακόμη περισσότερο τη συνολική διάρκεια του τελικού. Παράλληλα, κάθε ημίχρονο περιλαμβάνει ήδη τρίλεπτες διακοπές για ενυδάτωση των ποδοσφαιριστών, τις οποίες αρκετοί θεωρούν ευκαιρία για την προβολή περισσότερων διαφημίσεων.

? ????????: FIFA will break football laws at the World Cup final on Sunday.



The half-time break will last up to 30 minutes to accommodate the half-time show.



— @martynziegler pic.twitter.com/pW5LaI3PQo — The Touchline | ? (@TouchlineX) July 14, 2026

Πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα

Στη σκηνή του MetLife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ αναμένεται να εμφανιστούν η Madonna, ο Justin Bieber, η Shakira, οι BTS, ο Burna Boy, ο Gustavo Dudamel και η χορωδία PS22 Chorus μαζί με τους Coldplay.

Ο τελικός, που θα ξεκινήσει στις 22:00 (ώρα Ελλάδας), μετά την τελετή λήξης διάρκειας 90 λεπτών, στην οποία θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο Robbie Williams, ο Tom Cruise και η Nicole Scherzinger.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι οπαδοί στο στάδιο θα έχουν ενεργό ρόλο στην παράσταση και θα πρέπει να προγραμματίσουν να φτάσουν νωρίς, καθώς η τελετή λήξης ξεκινά στις 20:30 ώρα Ελλάδας, 90 λεπτά πριν από την έναρξη.

Οι αντιδράσεις για την παράταση του ημιχρόνου

Το 2021, το International Football Association Board (IFAB) είχε απορρίψει πρόταση της συνομοσπονδίας της Νότιας Αμερικής (CONMEBOL) για αύξηση της μέγιστης διάρκειας του ημιχρόνου στα 25 λεπτά, επικαλούμενο πιθανές επιπτώσεις στην ασφάλεια και την ευημερία των ποδοσφαιριστών λόγω της παρατεταμένης αδράνειας.

Παρά την απόφαση αυτή, στον τελικό του Copa América το 2024 στο Μαϊάμι πραγματοποιήθηκε συναυλία της Shakira που διήρκεσε περίπου 25 λεπτά.

Η επιλογή είχε προκαλέσει την αντίδραση του ομοσπονδιακού τεχνικού της Κολομβίας, Νέστορ Λορένσο, ο οποίος επισήμανε την αντίφαση, καθώς νωρίτερα στη διοργάνωση είχε τιμωρηθεί επειδή η ομάδα του επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο μόλις ένα λεπτό αργότερα από το προβλεπόμενο.

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