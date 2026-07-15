Μουντιάλ 2026: Η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας πανηγύρισε έξαλλα την πρόκριση στον τελικό

Η νίκη της εθνικής Ισπανίας απέναντι στη Γαλλία στον ημιτελικό του εφετινού Μουντιάλ προκάλεσε «κύμα» ενθουσιασμού σε ολόκληρη τη χώρα, με τη βασιλική οικογένεια να μην αποτελεί εξαίρεση.

Ο Βασιλιάς Φελίπε και η Βασίλισσα Λετίθια, μαζί με τις κόρες τους, την πριγκίπισσα Λεονόρ και τη Σοφία, πανηγύρισαν έντονα την πρόκριση της «ρόχα» στον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου, όπου θα αντιμετωπίσει είτε την Αργεντινή, είτε την Αγγλία.

Η βασιλική οικογένεια δημοσίευσε βίντεο στο οποίο φαίνεται να φορά φανέλες της εθνικής ομάδας, να ζει με ένταση κάθε στιγμή του αγώνα και να αγκαλιάζεται σε ιδιωτικό χώρο, παρακολουθώντας την αναμέτρηση.

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, ο Βασιλιάς Φελίπε ΣΤ’ επικοινώνησε προσωπικά με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Λουίς ντε λα Φουέντε, προκειμένου να τον συγχαρεί για τη σπουδαία επιτυχία.

Η βασιλική οικογένεια, η οποία παρακολούθησε τον αγώνα από τη Βαρκελώνη μετά την παρουσία στην απονομή των Βραβείων της Πριγκίπισσας της Χιρόνα, δημοσίευσε επίσης μήνυμα συγχαρητηρίων στα κοινωνικά δίκτυα: «Η Ισπανία είναι στον τελικό! Αποδείξατε ξανά γιατί είστε μία από τις κορυφαίες εθνικές ομάδες στον κόσμο. Τώρα, με ολόκληρη τη χώρα στο πλευρό σας, έρχεται η στιγμή να παλέψετε για τον τίτλο. Σας ευχαριστούμε που μας κάνατε να απολαύσουμε αυτή τη διαδρομή. Πάμε».

https://www.instagram.com/reel/Dayc6-LMftj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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