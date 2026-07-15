Μουντιάλ 2026: Επιβλητική «φούρια ρόχα» έκανε… πλάκα στους Γάλλους και πέρασε στον τελικό!

Η εκπληκτική Ισπανία κάνοντας επίδειξη δύναμης στους… σοκαρισμένους και ανήμπορους να αντιδράσουν Γάλλους, πήρε το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό (2-0)– Ογιαρθάμπαλ (πεν.) και Πέδρο Πόρο οι σκόρερ.

Newsbomb

Μουντιάλ 2026: Επιβλητική «φούρια ρόχα» έκανε… πλάκα στους Γάλλους και πέρασε στον τελικό!
FR172197 AP
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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Viva Espana βροντοφώναξαν οι ποδοσφαιρόφιλοι μετά τον πρώτο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Η «φούρια ρόχα», η ποδοσφαιρική σχολή της Ιβηρικής, έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στην Γαλλία. Επικρατώντας 2-0 με χαρακτηριστική άνεση, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς πως απέναντί της ήταν το – κατά πολλούς – φαβορί του τουρνουά.

Στο Ντάλας, όμως, οι πάντες χειροκρότησαν τους Ισπανούς, οι οποίοι πανάξια είναι στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και μετά την ποδοσφαιρική τους… παράσταση, το φαβορί για το τρόπαιο!

Η «φούρια ρόχα» με την αγωνιστική της φιλοσοφία «έπνιξε» τους Γάλλους. Δεν τους επέτρεψε να απειλήσουν, κράτησε την κατοχή και μέσω της γνωστής της υπομονής και κυκλοφορίας, έφτασε στον τελικό.

Από την αρχή η «φούρια ρόχα» είχε τον έλεγχο, προηγήθηκε με πέναλτι του Ογιαρθάμπαλ, έκανε το 2-0 με τον Πέδρο Πόρο, είχε ακυρωθέν γκολ του Γιαμάλ. Κόντρα στη Γαλλία που σε κανένα σημείο δεν έδειξε την ποιότητά της, μην μπορώντας να βρει λύση απέναντι στους Ίβηρες. Ουσιαστικά οι «τρικολόρ» δεν απείλησαν καθόλου στο ματς κι αυτό τα λέει όλα.

Έτσι η Ισπανία είναι ήδη στον μεγάλο τελικό. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης θα διεκδικήσει και τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας. Για πολλούς έχει τον τίτλο του φαβορί πλέον, για το κομβικό ματς που θα διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής (19/7) στο Νιου Τζέρσεϊ.

Το ματς

Η αναμέτρηση βρήκε τις ομάδες να «μετρούν» η μία τις δυνάμεις της άλλης. Η Ισπανία είχε την κατοχή, όχι όμως ευκαιρίες. Η Γαλλία από την άλλη, ήθελε να εκμεταλλευτεί τους όποιους χώρους σε πιο άμεσο παιχνίδι.

Ενώ όλα κυλούσαν δίχως φάσεις, στο 20’ ο Ντιν έκανε σημαντικό λάθος. Προσπάθησε να διώξει με το κεφάλι ο μπακ της Γαλλίας, η μπάλα πήγε προς τα πίσω. Εκεί ερχόταν ο Γιαμάλ και έγινε κάτοχος, με τον παίκτη των «τρικολόρ» να σηκώνει άτσαλα το πόδι του και να τον βρίσκει πεντακάθαρα. Ο διαιτητής αμέσως υπέδειξε το πέναλτι. Στο 22’ ο Ογιαρθάμπαλ ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον Μενιάν για το 1-0 των Ισπανών!

Η Γαλλία συνέχιζε να μην μπορεί να γίνει απειλητική, με τη «φούρια ρούχα» να φτάνει κοντά σε δεύτερο γκολ στο 38’. Με εξαιρετική πίεση ανάγκασαν τον Μενιάν σε λάθος, Γιαμάλ και Όλμο έπαιξαν εκπληκτικά το 1-2, με το γύρισμα του άσου της Μπαρτσελόνα στον Φαμπιάν Ρουίθ, να βρίσκει απάντηση στο εκπληκτικό κόψιμο του Ουπαμεκανό.

Οι «τρικολόρ» προσπάθησαν να κυριαρχήσουν στην τελική ευθεία του πρώτου μέρους, όμως οι Ισπανοί συνέχισαν να βρίσκουν απαντήσεις. Έτσι το 45λεπτο ολοκληρώθηκε με τους Γάλλους να μην έχουν ευκαιρία ουσιαστικά.

Το δεύτερο μέρος άρχισε στο ίδιο μοτίβο. Ο Ογιαρθάμπαλ στο 52’ μετά από ωραία κυκλοφορία των Ισπανών, σούταρε εκτός περιοχής άουτ.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης «χτύπησαν» για δεύτερη φορά στο 58’. Με τον γνωστό τρόπο τους. Εξαιρετική κυκλοφορία μέχρι να έρθει η στιγμή τους. Ο Πέδρο Πόρο έπαιξε το 1-2 στα όρια της περιοχής με τον Ντάνι Όλμο. Ο μπακ της «φούρια ρόχα» μπήκε στην περιοχή και δεν δυσκολεύτηκε να νικήσει τον Μενιάν για το 2-0 των Ισπανών!

Τρία λεπτά μετά ο Γιαμάλ δέχτηκε κάθετη και έφυγε στο χώρο από δεξιά, μπήκε στην περιοχή και σκόραρε. Όμως υποδείχτηκε οφσάιντ και το τέρμα ακυρώθηκε.

Στο 67' οι Γάλλοι απείλησαν για πρώτη φορά στο δεύτερο μέρος, με τον Κουκουρέγια να σώζει διώχνοντας σε κόρνερ, στο σουτ του Εμπαπέ.

Η κεφαλιά του Τόρες στο 78’ έστειλε την μπάλα άουτ σε ακόμη μία καλή στιγμή των Ισπανών.

Στα λεπτά που ακολούθησαν οι Γάλλοι προσπάθησαν να απειλήσουν, είχαν κάποιες τελικές χωρίς ουσιαστική ανησυχία για τη «φούρια ρόχα». Έτσι, ευκολότερα απ’ όσο θα περίμενε κανείς, η Ισπανία πέρασε στον τελικό!

Διαιτητής: Ιβάν Μπάρτον (Ελ Σαλβαδόρ)

Κίτρινες: Εμπαπέ - Κουκουρέγια, Ραμπιό

ΓΑΛΛΙΑ (Ντιντιέ Ντεσάμπ): Μενιάν, Ντιν (72΄Ερντανέζ), Ουπαμεκανό, Κουντέ, Σαλιμπά (λ.τρ. Λακρουά), Τσουαμενί, Ραμπιό (46' Κονέ), Ντεμπελέ, Εμπαπέ, Ολίσε (72' Τσερκί), Μπαρκολά (57' Ντουέ)

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουίς Ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο (84' Γιορέντε), Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Ρουίθ (77' Πέδρι), Μπαένα (84' Ν. Γουίλιαμς), Ρόδρι, Όλμο (77' Μερίνο), Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ

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