Μουντιάλ 2026: Διανομέας άφησε την παραγγελία και κάθισε στο σπίτι να δει το πέναλτι του Οϊαρθάμπαλ

Η μπάλα στήθηκε στην άσπρη βούλα, η αγωνία χτύπησε «κόκκινο» και ένας διανομέας πήρε μία απόφαση που έγινε viral. Αντί να συνεχίσει τη διαδρομή του, έμεινε μέσα σε σπίτι που παρέδωσε παραγγελία ώστε να ζήσει τη μεγάλη στιγμή.

Όλη η Ισπανία «κόλλησε» στις τηλεοράσεις το βράδυ της Τρίτης (14/07) και το θέαμα ήταν λυτρωτικό, καθώς οι παίκτες του Λουίς ντε λα Φουέντε επικράτησαν με 2–0 της Γαλλίας και εξασφάλισαν την πρόκριση στον τελικό του εφετινού Μουντιάλ.

Φυσικά, πολλοί ήταν κι εκείνοι που είχαν την ατυχία να δουλεύουν την ώρα του ματς, αν και στην περίπτωση ενός διανομέα, η… μεγαλοψυχία των ανθρώπων που έλαβαν την παραγγελία τους από εκείνον τού επέτρεψε να δει το πέναλτι του Μίκελ Οϊαρθάμπαλ.

Αυτό ανέφερε Ισπανός στα κοινωνικά δίκτυα, που μάλιστα δημοσίευσε και φωτογραφία, όπου διακρίνεται ο διανομέας να κάθεται στο σαλόνι παρακολουθώντας την κρίσιμη φάση, που εξελίχθηκε στο 1–0 για τη «φούρια ρόχα».

ha llegado el repartidor en el penalti y le hemos dicho que entre a ver el penalti estoy mareado pic.twitter.com/godk4cULTm — rosito (@freerosito__) July 14, 2026

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