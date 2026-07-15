Μουντιάλ 2026: Η Μαδρίτη ξενύχτησε για την πρόκριση της Ισπανίας – «Θέλουμε το δεύτερο αστέρι»

Snapshot Η Μαδρίτη γιόρτασε έντονα την πρόκριση της Ισπανίας στον τελικό του Μουντιάλ ύστερα από 16 χρόνια.

Χιλιάδες φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν σε πλατείες και κεντρικούς δρόμους της πόλης, κρατώντας σημαίες και φανέλες της εθνικής ομάδας.

Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη συνθήματα, τραγούδια, καπνογόνα και πανηγυρισμούς που θύμιζαν τις στιγμές του 2010.

Οι οπαδοί εξέφρασαν την επιθυμία τους για την κατάκτηση του δεύτερου Μουντιάλ με το σύνθημα «Θέλουμε το δεύτερο αστέρι».

Το κλίμα στη χώρα χαρακτηρίζεται από αισιοδοξία και ενθουσιασμό για τον τελικό αγώνα. Snapshot powered by AI

Το πάρτι είχε στηθεί από νωρίς. Σε πλατείες, μπαρ και γιγαντοοθόνες της Μαδρίτης, χιλιάδες φίλαθλοι τραγουδούσαν συνθήματα και πανηγύριζαν την επιστροφή της εθνικής Ισπανίας σε τελικό Μουντιάλ έπειτα από 16 χρόνια.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, η ισπανική πρωτεύουσα μετετράπη σε ένα ατελείωτο γιορτινό σκηνικό. Χιλιάδες φίλαθλοι πλημμύρισαν την Plaza de Colón και τους κεντρικούς δρόμους, κρατώντας σημαίες, κασκόλ και φανέλες της «ρόχα».

Αγκαλιές μεταξύ αγνώστων, συνθήματα, καπνογόνα, κορναρίσματα και ασταμάτητα τραγούδια συνέθεσαν την εικόνα μίας νύχτας που θύμισε τις ιστορικές στιγμές του 2010.

Festa no centro (Sol) de Madrid com a classificação da Espanha para a final. pic.twitter.com/edFQfjrTpT — Ingenieros del Athletico (@engathletico) July 14, 2026

«Θέλουμε το δεύτερο αστέρι», φώναζαν οι φίλαθλοι. Άλλοι πανηγύριζαν φωνάζοντας España, España, ενώ, δεν έλειψαν οι ατάκες όπως «Πρόκειται για τρέλα, απίστευτο» και «Πάμε να κατακτήσουμε το Μουντιάλ», αποτυπώνοντας το κλίμα αισιοδοξίας που επικρατεί σε όλη τη χώρα.

ESTO ES UNA LOCURA



ESTAMOS EN LA FINAL DEL MUNDIAL



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